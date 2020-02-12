«С такой игрой Ови впору не о Гретцки думать, а об антирекорде Ничушкина»

«Вашингтон» второй раз подряд разгромлен дома - пусть и с не таким унизительным результатом (7:2), как это сделала «Филадельфия». «Нью-Йорк Айлендерс» ограничился счетом 5:3, но сути это не меняет.

После Матча звезд «Кэпиталз» победили лишь в двух играх из шести – да и кого? Заведомых аутсайдеров – «Оттаву» и «Лос-Анджелес». Даже тренер «столичных» Тодд Рирден признал, что к плей-офф команда не готова.

Разбираемся, что произошло с обладателями Кубка Стэнли-2018.

БЛИЗОСТЬ ЮБИЛЕЯ СБИЛА С РИТМА

Вся эта вселенская шумиха вокруг отметки 700, до которой Овечкину не хватает двух шайб, не могла не отразиться на команде. Все понимают, что они либо в качестве участников, либо – свидетелей в режиме реального времени наблюдают за историческими событиями, о которых потом будут рассказывать детям и внукам. Разумеется, каждому вашингтонцу хочется как-то помочь своему капитану, чтоб тот побыстрей достиг знакового рубежа. Командный рисунок игры при этом закономерно ломается.

С другой стороны, соперники тоже прекрасно осведомлены о приближении большой круглой цифры Великой восьмерки, что для них лучшая дополнительная мотивация. Никто не хочет вляпаться в историю. Чтоб именно в его ворота влетела эта 700-я шайба, игру остановили и устроили бурное празднование исторического достижения их противника. Так что, оппоненты «Вашингтона» заранее знают, от кого ждать главных неприятностей, а потому уделяют Овечкину еще более пристальное внимание, чем обычно.

ДОСЛОВНО Том УИЛСОН, нападающий «Вашингтона» - Конечно, мы хотим, чтобы Овечкин достиг отметки в 700 шайб. Это будет отличный день. Но сейчас нам нужно думать о том, как набрать два очка в матче, особенно в это время года. Мы должны играть лучше.

ОВЕЧКИН ИЗМЕНИЛ СЕБЕ

В последних двух турах я просто не узнаю Александра. Забив в семи играх 14 голов и вплотную приблизившись к пику 700, динамовец вдруг вроде как оцепенел. На льду осталась только тень лучшего снайпера современности. Ови вальяжно, как на массовом катании, курсирует по свободному льду. Куда пропали фамильная страсть, боевитость, нацеленность на ворота – ни стыков, ни хитов, ни обводки один в один?!

Нет, Александр, так мы не то что Бобби Халла с его 913 голами – Гретцки никогда не догоним. Недаром болельщики в интернете уже начали подшучивать: дескать, Овечкину с такой игрой не о Гретцки думать надо, а том, как казус Ничушкина не повторить.

Уверен, до подобного не дойдет. Этот психологический момент нужно преодолеть упорным трудом. Точно в такую же ситуацию угодил в 1979 году матерый капитан сборной СССР Борис Михайлов, который не мог забросить 400-ю шайбу в чемпионатах Союза семь матчей! Но справился.

ДОСЛОВНО Борис МИХАЙЛОВ, капитан ЦСКА и сборной СССР - Все дело в психологии. Как забросил 399-ю, следующую игру откатал вхолостую. Ну журналисты и принялись меня донимать после каждого матча – когда да когда? Под напором этой агрессии занервничал, руки затряслись. По пустым воротам стал мазать. Тут еще Вовка (Петров) и Валерка (Харламов) стали подкалывать: «Ну когда наконец забьешь!» Но я сам больше всех на свете хотел зашвырнуть эту чертову 400-ю. Только чтоб от меня все отвязались. И вот играем с рижским «Динамо». Выкатываем с Сашей Гусевым два в ноль. Я сразу решил – отдавать не буду: сейчас или никогда. Забью прямым броском Василенку либо врежусь в него и затолкаю в ворота вместе с шайбой. Ох, сложно бы тогда пришлось Василенку, столько злости во мне скопилось. Бросил верхом, шайба над его плечом вонзилась в сетку. Корреспонденты сразу оставили меня в покое. А в той игре я еще одну положил.

ОТСУТСТВИЕ ПЛАНА Б

Так бывает всегда: недостатки – продолжение достоинств. Стабильность состава «Вашингтона», который сохранил всех основных игроков чемпионского состава-2018, оборачивается предсказуемостью действий. Хорошо бы команда была молодая. Но нет – большинство ведущих фигур в ветеранском или близком к нему возрасте. А потому перестроиться им крайне сложно. Да и прибавлять в рамках изученных схем уже вряд ли получится.

Соперники – особенно по дивизиону – давно досконально изучили тактику «Кэпиталз». Отлично знают, чего ждать от каждого, а потому противоядие им и искать не надо. Оттого регулярные мучения Ови и Ко с другими представителями Столичного дивизиона – «Филадельфией», «Айлендерс», «Каролиной», «Питтсбургом»… Коучу «Вашингтона» Тодду Рирдену необходимо срочно разработать план Б.

ДОСЛОВНО Ларс ЭЛЛЕР, центрфорвард «Вашингтона» - Возможно, подсознательно мы решили, что дальше будет проще, потому что находимся вверху таблицы. Но именно сейчас соперники по дивизиону бьются за место в плей-офф и играют более отчаянно, чем мы. Мы обязаны сражаться с такой же решимостью. И ведь уступаем-то несильно, всего на пару процентов. Но этого хватает, чтобы соперник добежал до бесхозной шайбы чуточку быстрее - и мы вынимаем ее из своих ворот.

НЕ РАБОТАЕТ БОЛЬШИНСТВО

Продолжение двух предыдущих пунктов. Уже вся Солнечная система в курсе о том, как разыгрывает большинство «Вашингтон» и конкретно – что есть Офис №8. Мы долго восхищались уникальным мастерством Овечкина, который, несмотря ни на что, день за днем, год за годом штамповал голы из левого круга вбрасывания.

Однако, смотрите, в минувших двух турах «Филадельфия» и «Айлендерс» наглухо закрыли вашингтонского стрелка, постоянно оставляя при нем персонального опекуна. Александр принялся менять позиции, но все тщетно – моментов у него не было от слова совсем. Впрочем, уступая 2:5 «Айлендерс», Оши численное преимущество все-таки использовал, причем как раз в касание из левого круга вбрасывания, поменявшись с Овечкиным местами. Возможно, это и есть выход из тупика.

ДОСЛОВНО Ти-Джей ОШИ, нападающий «Вашингтона» - Думаю, проблема в ментальных ошибках, в нежелании сыграть проще там, где можно не усложнять. Причем происходит это по всей площадке, что для нас достаточно нехарактерно.

ЧЕХАРДА С ВРАТАРЯМИ…

Если с Никласом Бекстремом «Кэпиталз» контракт уже продлили, то с другим героем Кубка Стэнли-2018 Брайденом Холтби, договор которого с клубом тоже истекает этим летом, нет. Да и вообще о контактах ничего пока не слышно – у «Вашингтона» очень мало денег под потолком зарплат, а в следующем году придется переподписывать самого Овечкина.

Естественно, ситуация неопределенности никак не способствует душевному равновесию 30-летнего Холтби. Отсюда частые перепады в игре вплоть до провалов, как в недавней встрече с «Филадельфией».

После успешного дебюта в НХЛ Ильи Самсонова, одержавшего 11 побед подряд, казалось, что он заменит Холтби в качестве основного голкипера. Но нет. Два своих последних поединка – с «Питтсбургом» и «Айлендерс» уралец проиграл. Более того, пропустив от «островитян» к 31-й минуте пять шайб с 20 бросков, впервые в карьере в НХЛ был заменен. Очевидно, Илья еще сыроват для больших дел.

ДОСЛОВНО Тодд РИРДЕН, главный тренер «Вашингтона» - Для Самсонова это сезон роста. До сих пор мы видели только взлеты, но реальность состоит не только из них. Иногда будет не получаться. Хочу подчеркнуть: все голы «Айлендерс» стали результатом командных ошибок. Илья в них не виноват. Нам впервые пришлось его заменить, но такой опыт молодому вратарю тоже необходим. Потому что в его жизни это когда-нибудь случится снова.

…И ЗАЩИТНИКАМИ

В НХЛ обычно играют в шесть защитников. Потому потеря даже одного классного оборонца, а тем более двух, не может пройти бесследно. Прошлым летом с хоккеем распрощался Брукс «Батя» Орпик, Мэтта Нисканена отправили в «Филадельфию», Кристиана Джуса – в фарм-клуб.

Да, из «Флайерз» взамен прибыл Радко Гудас. Однако чех не такой разносторонний игрок, как Нисканен. Гудас – типичный силовик-домосед, очень медленный. Он доигрался до того, что стал выпадать из основы. Вместо Гудаса против «Айлендерс» вышел 20-летний словацкий новичок Мартин Фехервари и закончил матч с полезностью «минус 3».

По сути вся оборона сейчас держится на Джоне Карлсоне (24 минуты 39 секунд на льду в среднем за игру) и Дмитрии Орлове (22.03). Но они – не роботы, ко второй половине регулярки логично подустали. Тем более россиянин уже пятый сезон не пропускает ни единого матча.

Как Рирден намерен выбираться из этого положения – загадка. До дедлайна на переходы в конце февраля?

ДОСЛОВНО Ти-Джей ОШИ, нападающий «Вашингтона» - Надо изучить видео: возможно, форвардам нужно активнее помогать защитникам в своей зоне. Но и защитникам следует лучше читать игру. В последних матчах мы только и делаем, что кидаем вратарей на произвол судьбы, хотя они нас до сих пор столько раз выручали.

ПОСЛЕНОВОГОДНЕЕ ПОХМЕЛЬЕ

Помните, ставшее мемом гениальное изречение в бытность работы в СКА Игоря Захаркина, когда после серии поражений он заявил - у команды запланированный спад?

Нечто подобное, судя по всему, уже второй чемпионат происходит с «Вашингтоном». Год назад с 13 января по 3 февраля «столичные» потерпели восемь поражений в девяти турах. Дебютировавший в качестве главного тренера в прошлом сезоне Тодд Рирден выводы сделал, гайки подкрутил – в январе команда в яму не ухнула. Чтобы оказаться в ней в феврале? Ну а как иначе расценивать эти результаты:

30 января – 4:5 с «Нэшвиллом»;

1 февраля – 5:3 с «Оттавой»;

2 февраля – 3:4 с «Питтсбургом»;

5 февраля – 4:2 с «Лос-Анджелесом»;

9 февраля – 2:7 с «Филадельфией»;

11 февраля – 3:5 с «Айлендерс».

Ответ получим в ближайшую пятидневку: «Вашингтон» едет в гости к «Колорадо», «Аризоне» и «Вегасу».