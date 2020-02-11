Гарипов поквитался с «барсами». «Авангард» одолел Казань по буллитам

«СПАРТАК» ЧЕСТВОВАЛ МАЙОРОВА…

Перед матчем на «ЦСКА Арене» «Спартак» - «Магнитка» чествовали двукратного олимпийского чемпиона, капитана сборной СССР, победившей в Инсбруке-1964 и Гренобле-1968, Бориса Майорова. Эксперту «Советского спорта» исполнилось 82 года. Он полон сил, редко пропускает матчи родного клуба и хвалит его скупо.

«Спартак» не был представлен ни в первой, ни в молодежной сборной. Впрочем, против «Магнитки» вышел тот самый 18-летиний защитник Александр Никишин, о котором мы рассказывали в начале сезона. Его потенциал оценивают очень высоко, парень растет и в следующем сезоне должен сыграть на молодежном чемпионате мира в США.

Никишин по медицинским причинам пропустил два месяца, но тренерский штаб Олега Знарка верит в юниора.

«Магнитка» - крайне неудобный для красно-белых соперник и клиент Сергея Мозякина. Мы помним хет-трик капитана «сталеваров» на этой арене. Вот и вчера у главного бомбардира отечественных чемпионатов был во втором моменте супермомент, он бросал по пустым воротам, но защитник успел подставить клюшку, и шайба пролетела над перекладиной.

Два периода гости превосходили хозяев в движении, но их атакующие действия разнообразием не отличались. А счет форвард «Металлурга» Богдан Потехин открыл при комичных обстоятельствах. Начиная атаку, защитник спартаковцев Максим Гончаров сломал клюшку, чем и воспользовался «сталевар». Мог помочь Никишин, но не успел поменяться с партнером местами.

Уступая 0:2, хозяева встрепенулись. И переломили ход матча, подарив на день рождения прославленному ветерану Майорову победу 4:2.

…А «ТОРПЕДО» ВСПОМНИЛО СКВОРЦОВА

А в это время ЦСКА принимал сражающееся за место в плей-офф «Торпедо» в своем старом дворце на Ленинградском проспекте. Джерси автозаводцев украшали нашивки с изображением Александра Скворцова. Прославленный чемпион ушел из жизни на прошлой неделе. В день его похорон мне позвонил из Швейцарии Владимир Юрзинов-старший и попросил выразить соболезнования в газете от своего имени.

- Саша Скворцов – настоящий волжский бурлак, трудно было пробиться в сборную из «Торпедо», я его тренировал на Кубке Вызова-1979, двух Олимпиадах, четырех чемпионатах мира, двух Кубках Канады, - напомнил Юрзинов. – А тройка Скворцов – Ковин – Варнаков была способна переиграть любого соперника.

К слову, это звено успело в полном составе сыграть за ЦСКА – в клубной Суперсерии-1979/80. А в олимпийском Сараеве-1984 Скворцов выходил вместе с Ковиным и воспитанником армейцев Михаилом Васильевым.

А мне вспомнился свежий сюжет о вратаре нижегородцев Андерсе Линдбеке. Недавно швед побывал на арене имени Виктора Коноваленко, посмотрел экспозицию, посвященную великому вратарю.

Двукратному олимионику не дали сыграть на его третьей Олимпиаде, Анатолий Тарасов и Аркадий Чернышев отцепили Виктора от Саппоро-1972, после неудачи на Призе «Известий» знатного автозаводца исключили из сборной. А 12 января 1972 года, еще до Саппоро, Коноваленко дал на этой арене мастер-класс 19-летнему Владиславу Третьяку. «Торпедо» учинило армейцам неслыханный разгром 8:3. В середине матча Третьяка отправили на лавку.

Линдбек старался, но не смог повторить хоккейный подвиг Коноваленко. Да нового Скворцова у автозаводцев не нашлось. Лидеры и чемпионы отпраздновали трудную победу 4:1.

Сергей Толчинский, пропустив из-за травмы Шведские игры, оформил дубль, а его партнер Антон Слепышев довел личную результативную серию до 14 матчей, повторив клубный рекорд Александра Радулова. Ему же принадлежит и достижение всея КХЛ – 17 матчей подряд с набранными очками.

ЗНАКОМТЕСЬ, КУКШТЕЛЬ!

В Питере СКА выпустил не только своих «молодогвардейцев», вернувшихся с Шведских игр, но и показал габаритного форварда-дебютанта Павла Кукштеля. Эта фамилия неизвестна широкому кругу болельщиков.

«Амур» в ответ доверил ворота третьему запасному Евгению Киселеву, засветившемуся в КХЛ только в позапрошлом сезоне. Неужели хабаровчане заранее выбросили белый флаг? Неужели их не подхлестнула победа конкурента в борьбе за плй-офф «Куньлуня» в Новосибирске (3:0)?

Как-то подобный ход сделал наставник «Северстали» Андрей Разин, бросив под СКА голкипера-новичка Ковтуна. Тот держался два периода, гости доминировали и вели 3:0, но потом расклеились и уступили в овертайме 3:4 не без помощи своего вратаря.

Сомнения-опасения не подтвердились. Киселев сохранял ворота на замке весь первый период, гости открыли счет, потом сравняли, но все-таки уступили. Молодежь промолчала, битву выиграли «старики» во главе с капитаном команды Евгением Кетовым. К радости почти 12 тысяч болельщиков, заполнивших трибуны «Ледового».

«Витязь» одержал очень важную победу над ХК «Сочи» (2:1 ОТ) благодаря фирменному щелчку Александра Семина. И в Подольске решающее слово сказал капитан.

В Балашихе «Авангард» и «Ак Барс» прорепетировали финал Восточной конференции. «Барс» Станислав Галиев сквитал счет за 13 секунд до конца третьего периода – 1:1. Надо было видеть глаза новичка «ястребов» Алексея Терещенко, наблюдавшего за происходящим из-за стекла. С ветераном, напомню, подписали-таки полноценный контракт. Однако не факт, что он в этом сезоне выйдет на лед.

В серии буллитов, которой в плей-офф не будет, вратарь Эмиль Гарипов остановил свою бывшую команду, с которой он два года назад завоевал Кубок Гагарина, а теперь оказался ей не нужен. Его смог пробить лишь Джастин Азевдо, не самый сильный буллитер к «Ак Барса».

Против «пушки» Тэйлора Бека вратарь Адам Рейдеборн оказался бессилен дважды.