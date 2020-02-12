Фееричная «Тампа» Кучерова смела со своего пути и Малкина

Раздолье для болельщиков подарил очередной игровой день НХЛ, 11 матчей ведь. Главной интригой для российских поклонников хоккея должна была стать встреча одних из лидеров. «Питтсбург» Евгения Малкина принимал разбушевавшуюся «Тампа-Бэй» с раззабивавшимся Никитой Кучеровым. Да и про лучшего среди россиян бомбардира, проснувшегося Артемия Панарина не стоит забывать. Его «Рейнджерс» приехали в «Виннипег». Про остальных наших тоже не забудем!

«Тампа» победила в восьмой раз подряд

«Питтсбург» принимал дома «Тампу». Обеим командам уже не приходится волноваться за выход в плей-офф. Они на ведущих ролях во всей сводной таблице лиги и набрали отличный ход. Неудивительно, ведь их ведут вперед супербомбардиры из России Малкин и Кучеров! Они забивают или отдают голевые передачи в каждом матче. «Пингвины» одержали победы в семи из последних десяти матчей. «Молнии» же вообще сверкают так, что впору зажмуриться. Семь побед подряд, а Кучеров семимильными шагами бросился догонять в споре российских бомбардиров Панарина! Вот это матч ожидался.

Команды начали осторожно, примеривались друг к другу. Бросков было достаточно, но особых опасностей они не таили. Даже в большинстве ничего не получалось, и инициатива была то у тех, то у других. Тут-то и выстрелил Малкин, получите 1:0! Естественно, гости с таким раскладом не согласились и в начале второй трети счет сравняли. Гол забил угадайте кто? Нет, не Кучеров, он отдал передачу. Шайбу забросил Михаил Сергачев! Наши на авансцене этой встречи. Потом началась игра на встречных курсах, однако голов в основное время больше забито не было, и встреча перешла в овертайм. В нем сильнее оказалась «Тампа», есть восьмая победа подряд!

Шестеркин победил в шестом матче из семи. Панарин и Бучневич поддержали

«Рейнджерс» гостили в Виннипеге. Обе команды ведут ожесточенную борьбу за зону плей-офф. Ситуация напряженная и на Западе, и на Востоке. Очки нужно набирать в каждом матче, иначе может не получиться запрыгнуть в постепенно уходящий поезд плей-офф. Ситуация усугублялась тем, что оба клуба выступают нестабильно. Громкие победы чередуются с оглушительными поражениями. Особенно это относится к «рейнджерам». Замолчал их лидер Панарин, и стало совсем тяжко. Только он после четырехматчевого голевого затишья проснулся, и вот вам уверенная победа в предыдущем матче. Что же будет на этот раз, терять уже нечего!

Начало матча выдалось тягучим. Терять ведь все-таки есть чего, много на кону! Команды активно бодались на протяжении всего первого периода, пока Павел Бучневич не отдал голевую передачу, и на последней минуте «Рейнджерс» повели в счете! Во второй трети гости развили свое преимущество, и вот уже 2:0. «Виннипегу» впору было задуматься. Видимо, не получилось. Панарин на первой минуте третьего периода отдает голевую передачу, и счет увеличился. Почти тут же и Бучневич записал себе в актив еще один ассист. Дело запахло разгромом. Хозяев хватило только на то, чтобы забить гол престижа. «Рейнджерс» одержали еще одну важнейшую победу, есть шанс на плей-офф! Вратарь Игорь Шестеркин провел очередной блестящий матч. Теперь у него шесть побед в семи матчах в НХЛ!

Гурьянов и Худобин принесли победу «Далласу»

Результаты остальных матчей.

«Баффало» — «Детройт» — 3:2 , «Торонто» — «Аризона» — 3:2ОТ , «Нью-Джерси» — «Флорида» — 3:5, «Айлендерс» — «Филадельфия» — 5:3 (у Ивана Проворова передача), «Миннесота» — «Вегас» — 4:0, «Даллас» — «Каролина» — 4:1 (у Дениса Гурьянова гол, у Андрея Свечникова передача), «Колорадо» — «Оттава» — 3:0 (у Валерия Ничушкина гол), «Эдмонтон» — «Чикаго» — 5:3 , «Анахайм» — «Сент-Луис» — перенесен.

ТАБЛО

«Баффало» – «Детройт»– 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Шири, Йоханссон, Райнхарт – Хелм (2)

«Торонто» – «Аризона» – 3:2от (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Хайман (2), Капанен – Дворак, Содерберг

«Нью-Джерси» – «Флорида» – 3:5 (1:2, 2:3, 0:0)

Голы: Хьюз, Руни, Палмиери – Коннолли, Мэтисон, Пысик, Ватрано, Аччари

«Айлендерс» – «Филадельфия» – 5:3 (3:0, 0:2, 2:1)

Голы: Бэйли, Мартин, Эберле, Пулок, Комаров – Конекны, Хегг, Кутюрье

«Питтсбург» – «Тампа-Бэй» – 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Малкин – Сергачев, Гурде

«Миннесота» – «Вегас» – 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Голы: Эрикссон, Сперджен, Фиала, Паризе – ...

«Виннипег» – «Рейнджерс» – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: Элерс – Крайдер (2), Строум, Зибанежад

«Даллас» – «Каролина» – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Бенн (3), Гурьянов – Ахо

«Колорадо» – «Оттава» – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Рантанен, Ничушкин, Ландескуг – ...

«Эдмонтон» – «Чикаго» – 5:3 (2:2, 2:1, 1:0)

Голы: Шейен, Ямамото (2), Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль – Тейвз, Саад, Боквист

«Анахайм» – «Сент-Луис» – перенесен.

СТАТИСТИКА РОССИЯН

Игрок Клуб Очки +/- Броски Хиты Время

н. Никита Кучеров Тампа-Бэй 0+1 3 1 14.53

з. Михаил Сергачев Тампа-Бэй 1+0 1 0 23.12

н. Евгений Малкин Питтсбург 1+0 3 1 23.09

з. Илья Любушкин Аризона 0+0 1 1 12.28

н. Евгений Дадонов Флорида 0+0 0 0 15.57

н. Никита Гусев Нью-Джерси 0+0 4 0 17.03

з. Иван Проворов Филадельфия 0+1 3 1 25.22

н. Артемий Панарин Рейнджерс 0+1 4 0 18.35

н. Павел Бучневич Рейнджерс 0+2 4 0 14.29

з. Дмитрий Куликов Виннипег 0+0 2 1 19.49

н. Андрей Свечников Каролина 0+1 1 2 16.34

н. Денис Гурьянов Даллас 1+0 5 2 13.30

н. Александр Радулов Даллас 0+0 2 0 14.32

н. Артем Анисимов Оттава 0+0 0 0 12.18

н. Владислав Наместников Оттава 0+0 1 2 14.39

з. Никита Зайцев Оттава 0+0 3 3 21.46

н. Валерий Ничушкин Колорадо 1+0 1 1 11.40

н. Владислав Каменев Колорадо 0+0 2 1 08.31

з. Никита Задоров Колорадо 0+0 2 2 18.20

в. Андрей Василевский Тампа-Бэй броски 35 из 36

в. Семен Варламов Айлендерс броски 35 из 38

в. Игорь Шестеркин Рейнджерс броски 42 из 43

в. Антон Худобин Даллас броски 24 из 25