Покер российских вратарей. Шестеркин, Василевский, Худобин, Варламов привели свои клубы к победам - Советский спорт
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12 февраля 2020 15:02ХоккейСлавин Виталий

Покер российских вратарей. Шестеркин, Василевский, Худобин, Варламов привели свои клубы к победам

Наши воротчики продолжают покорять НХЛ. На сей раз выиграли все четверо, которые вышли в старте, пропустив в сумме шесть шайб.

Снова особо отличился дебютант Игорь Шестеркин – едва не получил сотрясение мозга, но пост не сдал, обеспечив «Рейнджерс» важнейшую гостевую победу над «Виннипегом» - 4:1.

ШЕСТЕРКИН: СМОТРИ, БОББИ, Я НЕ ХУЖЕ ТРЕТЬЯКА

К единственному в сезоне визиту самого дорогого хоккейного клуба мира в Виннипег «Джетс» приурочили трогательный праздник, затянув начало матча едва ли не на полчаса. Чествовали экс-капитанов «реактивщиков» канадского защитника Ренди Карлайла и шведского центрфорварда Томаса Стеена.

Именные свитера обоих подняли под своды арены, после чего они провели символическое стартовое вбрасывание. Под присмотром… Кого бы вы думали? Любимца всех советских мальчишек 70-х годов Бобби Халла! Хоккейного бога Манитобы, где лучший снайпер в истории североамериканского хоккея (913 шайб) провел всю карьеру в ВХА. 81-летний патриарх пребывал в отличном настроении и был особо тепло встречен публикой.

После столь воодушевляющей преамбулы хозяева бросились на гостей с таким остервенением, будто на той стороне были не американские «рейнджеры», а московские армейцы. Ну или по цветам формы – их петербуржские одноклубники. Я нисколько не преувеличиваю, потому что у меня в подкорке дух и нерв клубных битв НХЛ – СССР 70-80-х годов. Словно дежа вю испытал. При этом Зибанежад выглядел Петровым (или Жлуктовым), Дианджело, страшно сказать, Фетисовым, Панарин – Харламовым, а Шестеркин – Третьяком. И вот тут точно нет никакой натяжки.

На ворота Игоря канадцы с самого дебюта обрушили камнепад бросков, норовя затолкать шайбу в сетку вместе с россиянином. Уже на 9-й минуте едва не случается непоправимое. Копп врезается во вратарской площади в ничего не подозревавшего Шестеркина и бьет его в голову. Москвич как сбитая кегля падает на спину, маска почти слетает с головы, его будто бьет в конвульсиях. Жуткое зрелище.

Однако удаляют не Коппа, а Дианджело. Американец в запаре толкнул форварда на своего вратаря. К нему спешит врач команды, но Игорь остается в рамке. Тем не менее спустя пять минут по требованию из штаб-квартиры НХЛ Шестеркина снимают с игры. Отправляют на обязательное в таких случаях по регламенту обследование на предмет сотрясения мозга. Лундквист сохраняет ворота в неприкосновенности, а после перерыва Шестеркин возвращается в игру и в итоге отражает 42 из 43 бросков «Джетс».

Россиянин блестяще провел первый гостевой поединок в НХЛ и стал первым вратарем в истории «Рейнджерс», одержавшим шесть побед в первых семи играх в лиге, попутно установив рекорд клуба по сейвам за семь матчей со старта карьеры – 238.

ДОСЛОВНО

Дэвид КУИНН, главный тренер «Рейнджерс»

- У Шестеркина возникли проблемы с лодыжкой, а не головой. Если врач команды говорит, что у игрока болит нога, почему мы должны менять его из-за протокола по обследованию на предмет сотрясения мозга? НХЛ должна разобраться с этой процедурой.

ВАСИЛЕВСКИЙ: ИДУ НА ВТОРУЮ «ВЕЗИНУ»

А вы в курсе, что «Тампа» в Питтсбурге одержала восьмую подряд (2:1) и с 79 очками поднялась на второе место во всей НХЛ?! А ведь, мало того, что еще перед Новым годом победитель прошлой регулярки барахтался на границе плей-офф – лазарет команды переполнен. Более того, к защитникам Райану Макдоне и Яну Рутте, нападающим Стиву Стэмкосу и Энтони Сирелли во втором периоде матча с «Пингвинз» присоединился Никита Кучеров. У всех – травма нижней части тела.

Тем не менее «Лайтнинг» побеждают и побеждают. Пока хватает глубины состава. В частности, в овертайме в Питтсбурге отличился Янни Гурд, не забивавший 35 туров.

Но главная причина, безусловно, Василевский. Обладатель Везины Трофи-2019 парировал 35 бросков Малкина, Кросби и Ко, продлив личную серию без поражений в основное время до 19 матчей. С 30 победами Андрей с отрывом лидирует в лиге, а это ключевой показатель при определении лучшего голкипера сезона.

ДОСЛОВНО

Джон КУПЕР, главный тренер «Тампы»

- В (американском) футболе есть квотербек. В хоккее такое же значение имеет вратарь. Он - важнейшая часть команды. Идеальной обороны не существует. Потому нужно, чтобы вратарь при необходимости выручал. Василевский это делает. С перерыва на Рождество и до нынешнего момента. Это впечатляет.

ХУДОБИН: ГОТОВЬТЕ НОВЫЙ КОНТРАКТ

В отличие от Шестеркина и Василевского, Антон Худобин трудится в «Далласе» на подхвате, страхуя основного стража ворот Бена Бишопа. Тем не менее 33-летний уроженец Усть-Каменогорска уровень держит. Из 20 матчей, в которых вышел в старте, выиграл 14. Домашняя победа над «Каролиной» (4:1) стала для Худобина третьей кряду. Антон не давал нападающим второго шанса, контролируя все отскоки, отразил 24 броска из 25, капитулировав только перед Ахо, который поразил цель с близкой дистанции.

«Старз» с 69 очками уже на третьем месте в Западной конференции, что повышает шансы Худобина на заключение нового контракта на улучшенных условиях. По нынешнему договору с «Далласом», который истекает летом, он зарабатывает 2,5 млн долларов за сезон.

ДОСЛОВНО

Себастьян АХО, центрфорвард «Каролины»

- Соперники проявили запредельное мастерство по всей линии обороны – как перед воротами, так и на дальних подступах. Благодаря высокой скорости они успевали везде, особенно хороши были в форчекинге. Противодействовать столь жесткой и вышколенной команде очень трудно.

СЕМЕН ВАРЛАМОВ: СПАСИБО, ПАРНИ

«Айлендерс» проводили спаренный матч, после того как в понедельник раскатали в Вашингтоне команду Овечкина – 5:3.

Поразительно, но вторничный домашний поединок с «Филадельфией» протекал почти по такому же сценарию, как накануне. Да и завершился с тем же счетом. Только если в столице США «островитяне» повели 5:1 к 31-й минуте, после чего милостиво разрешили хозяевам забросить пару шайб престижа, то на своем льду на Лонг-Айленде они провели три безответных гола уже к 16-й минуте.

«Филадельфия», однако, оказалась крепким орешком – не то что беззубая свита лучшего снайпера современности. Во втором и третьем периодах «летчики» перебросали хозяев 28 – 16 и, несмотря на все усилия Варламова, к 59-й минуте на табло горело 3:3!

Вот здесь бойцы Барри Тротца и проявили характер победителей. Помогли своему российскому голкиперу делом. Не стали жаться к собственным воротам, вымучивая гарантированное очко в ожидании овертайма. Быстренько перевели шайбу в зону «Флайерз» и под занавес в течение 37 секунд умудрились дважды поразить ворота Эллиотта.

ДОСЛОВНО

Барри ТРОТЦ, главный тренер «Айлендерс»

- Такие матчи явно не добавляют лет жизни. Но у нас на скамейке не было паники, когда «Филадельфия» сравняла счет. Наша команда в последнее время психологически устойчива. Я думаю, все это заметили. Мы умеем ответить в нужное время, что сделали и в этой встрече.

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