Морозова объявят президентом КХЛ в пятницу

После назначения в январе Дмитрия Чернышенко вице-премьером РФ пост президента КХЛ остался вакантным. В преемники сватали президента ИИХФ Рене Фазеля, который в сентябре сложит полномочия (на полугодовом конгрессе), а также Алексея Морозова. Говорили, что управляющий директор МХЛ станет фигурой временной. На несколько месяцев – пока Фазель не попрощается с ИИХФ.

Еще в январе Морозова вызывали в Кремль. Однако после этого в вопросе с новым президентом КХЛ воцарилось затишье. Тотчас родилась версия – кандидатуру в верхах не одобрили.

Однако в среду КХЛ распространила пресс-релиз – сменщика Чернышенко объявят 14 февраля, в пятницу. По нашей информации, им все-таки станет Морозов, который не свернет с прежнего курса, взятого командой Геннадия Тимченко, совмещающего посты председателя совета директоров лиги и президента СКА.

Морозова мы помним как отличного форварда, капитана сборной России на победных для нас чемпионатах мира – в Квебеке-2008 и Берне-2009, серебряного призера первой в истории хоккея большой Олимпиады-1998. Также именно капитан «Ак Барса» стал первым MVP Кубка Гагарина, забив «Локомотиву» золотой гол.

А на счет временного статуса – нет ничего более постоянного, чем временное. После Шведских игр-2020 иные эксперты набросились на КХЛ – мол, не растит молодежь и скорости ниже, чем в соревнованиях сборных.

Лига и не должна растить молодежь, это задача спортшкол, МХЛ… А скорости на уровне сборных были выше, чем во внутренних соревнованиях всегда. И нечего сравнивать НХЛ с НХЛ. Сильнейшая заокеанская лига – структура коммерческая. Чего не скажешь о КХЛ, которая пользуется поддержкой государства.

Так что резких шагов с третьим президентом нашей лиги в лице Морозова ждать не стоит.

Впрочем, доживем до пятницы и дождемся официальной информации.