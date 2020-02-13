С вратарями и правыми нападающими – порядок, с центрфорвардами – беда - Советский спорт
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13 февраля 2020 17:28ХоккейСлавин Виталий

С вратарями и правыми нападающими – порядок, с центрфорвардами – беда

В матче с «Лос-Анджелесом» (3:5) дебютировал защитник «Калгари» Александр Елесин. Экс-ярославец стал 47-м россиянином в НХЛ в нынешнем сезоне. Это рекордное число после образования в 2008 году КХЛ. Еще показательнее другая цифра: Елесин – 17-й наш новичок в заокеанской лиге. Такого в XXI веке еще не было!

Очевидно, что, как в 90-е годы, юные российские звездочки видят свое будущее исключительно в НХЛ. Что для сборной совсем неплохо – лишь играя против сильнейших, можно прибавлять в мастерстве.

Разбираемся, как проявляют себя наши ребята в этом регулярном чемпионате.

ВРАТАРИ

ТРЕТЬЯК ПЕРЕЛОМИЛ СИТУАЦИЮ

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Сейчас в это сложно поверить, но 15 лет назад у нас вообще не было вратарей для сборной. На чемпионатах мира все надежды связывались с одним Максимом Соколовым. В 2002 году он выстрелил, и мы взяли серебро – первые медали за 9 лет. На других турнирах петербуржец выступал средне, и страна мечтала о золоте ЧМ долгие 15 лет. Хотя вполне могли остаться ни с чем и в Квебеке. К решающим матчам сломались оба вратаря – Семен Варламов и Александр Еременко. Россию спас… канадский форвард «Далласа» Бренден Морроу. На 10-й минуте четвертого овертайма (!) шестого матча западного полуфинала Кубка Стэнли он забил победный гол в ворота «Сан-Хосе». «Старз» выиграли серию, и вратарь «Шаркс» Евгений Набоков сразу же вылетел в Канаду. Что дальше было, все прекрасно помнят.

Возглавивший ФХР в 2006 году Владислав Третьяк ввел в наших клубах драконовский налог на иностранных голкиперов, что в корне изменило положение. К тому же сами команды стали уделять этому амплуа особое внимание, почти везде появились тренеры вратарей.

Теперь мы пожинаем плоды целенаправленной политики – сборная обеспечена квалифицированными стражами ворот на много лет вперед, а на подходе – новые звездочки.

Очередной отличный сезон в «Тампе» проводит Андрей Василевский. Уже 19 матчей кряду не проигрывает в основное время и с 30 победами с отрывом лидирует в НХЛ. Если продолжит в том же духе, вторая подряд «Везина» - приз лучшему вратарю сезона – от него никуда не денется.

Здорово дебютировал в АХЛ, а потом и в НХЛ Игорь Шестеркин. В семи матчах добыл для «Рейнджерс» шесть викторий и задвинул в запас опытнейшего чемпиона Олимпиады-2006 Хенрика Лундквиста и перспективного Александра Георгиева.

Не менее впечатляюще начал карьеру в «Вашингтоне» Илья Самсонов – 10 побед кряду. Однако в последних турах немного сдал – похоже, подустал, в первую очередь – психологически.

Держат уровень Семен Варламов в «Айлендерс» и Антон Худобин в «Далласе». Сложнее приходится во «Флориде» Сергею Бобровскому. В новой команде сибиряку никак не удается выйти на показатели, достигнутые в «Коламбусе». Возможно, Боб зря сорвался за длинным долларом в южные края – в отличие от прежней команды, защитники «пантер» ему мало помогают.

ЗАЩИТНИКИ

МОЛОДЕЖЬ ЧТО НАДО

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И в этом амплуа у нас хорошие перспективы. Конечно, новых Фетисовых и Васильевых пока не видно, но серьезные ребята уже появились. И не один – два, а целая россыпь.

Дмитрий Орлов – незаменимая фигура в «Вашингтоне». Уже пятый сезон не пропускает ни единого матча.

Точно такого же статута добились молодые Иван Проворов (23 года) в «Филадельфии» и Михаил Сергачев (21) в «Тампе». Радует, что оба – защитники атакующего плана, на которых после Андрея Маркова в России был жуткий дефицит.

Выросли у нас и мощные силовики – 24-летний Никита Задоров («Колорадо»), и классические домоседы – 24-летний Владислав Гавриков («Коламбус»), 25-летний Илья Любушкин («Аризона»).

Конечно, девять защитников-россиян на всю НХЛ маловато. Но тут важно не количество, а качество. А с ним сдвиг налицо. На подходе армеец Александр Романов, у которого есть все задатки – а главное, гены! – чтобы замахнуться на большие дела.

ЦЕНТРФОРВАРДЫ

МАЛКИН ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕЗАМЕНИМ

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Ужас, ужас, ужас. А ведь это ключевое амплуа в хоккее. Павел Дацюк давно пятый десяток разменял, а без него, как безапелляционно прокричал февральский этап Евротура, сборная – дырка от бублика даже в этом тренировочном турнирчике.

Замены Евгению Малкину, Евгению Кузнецову, Артему Анисимову не видно даже близко. По молодежной сборной вселили было оптимизм ее капитаны Владислав Каменев («Колорадо») и Клим Костин («Сент-Луис»), но где они? Застряли на фарм-клубном уровне. Может, обоим будет полезно перезагрузить карьеру, вернувшись в КХЛ? Равно как и 22-летнему Михаилу Воробьеву, второй год тщетно пытающемуся пробиться в основу «Филадельфии».

А вот 23-летнему Якову Тренину никуда уезжать не надо. Агрессивный стиль габаритного челябинца в НХЛ всегда востребован. В «Нэшвилле», кажется, ему доверяют все больше и больше. Яков обязан зацепиться за этот шанс. Таранные, мощные центры необходимы и сборной.

Однако мало того, что у нас сейчас в НХЛ всего 10 нападающих самого важного амплуа. Только Малкин в полной мере – мировая элита. Анисимов и раньше особо звезд с неба не хватал, а после переезда в отстойную «Оттаву» окончательно сник. Кузнецов вроде оправился от скандала с белым порошком. Но в «Вашингтоне» по-прежнему ограничивается вторыми ролями, не реализуя свой выдающийся талант и на 70 процентов. Для сборной же на ближайшие четыре года из-за дисквалификации он и вовсе отрезанный ломоть.

ЛЕВЫЕ НАПАДАЮЩИЕ

ПОКА ПРОБЛЕМ НЕТ

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На первый взгляд, здесь у нас – ляпота. Какие звонкие имена – Александр Овечкин, Артемий Панарин, Илья Ковальчук, Никита Гусев, Николай Прохоркин. Ждут – не дождутся в «Миннесоте» Кирилла Капризова.

Но, если разобраться, Ови и Кови уже в солидном возрасте, хотя об этом можно узнать, лишь заглянув в паспорт. Да и вообще за этими шестью, действительно, классными левыми крайними по сути пустота.

На Кубке мира-2016 засветился было в сборной Владислав Наместников. Однако покинув «Тампу», только деградирует – в «Рейнджерс», а теперь – «Оттаве».

В общем, на несколько ударных звеньев нам людей хватает. Тем не менее резерв надо подтягивать.

ПРАВЫЕ НАПАДАЮЩИЕ

КОММУНИЗМ УЖЕ НАСТУПИЛ

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Пожалуй, самая сильная наша позиция.

MVP НХЛ-2019 Никита Кучеров, лидер действующих обладателей Кубка Стэнли Владимир Тарасенко, перпетуум-мобиле Александр Радулов, стабильный Евгений Дадонов, перспективный Павел Бучневич, восставший из пепла Валерий Ничушкин, ворвавшийся кометой в НХЛ Илья Михеев, третий снайпер грозного «Далласа» Денис Гурьянов, наконец, главная российская надежда десятилетия Андрей Свечников.

Изобилие как при коммунизме. И все ребята – на взлете. Так бы везде.

С вратарями и правыми нападающими – порядок, с центрфорвардами – беда В матче с «Лос-Анджелесом» (3:5) дебютировал защитник «Калгари» Александр Елесин. Экс-ярославец стал 47-м россиянином в НХЛ в нынешнем сезоне. Это рекордное число после образования в 2008 году КХЛ. Еще показательнее другая цифра: Елесин – 17-й наш новичок в заокеанской лиге. Такого в XXI веке еще не было! 13.02.2020 17:28 Хоккей Славин Виталий
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