Чемпион КХЛ слабее сборной Польши? ЦСКА проиграл «Барысу»

МАСТЕР КАМБЭКОВ И БЛИЦКРИГА

Во вторник «Спартак» изрядно удивил. Два периода домашнего матча с «Магниткой» откровенно возил телегу, уступал 0:2. Но шайба Ганзла перед вторым перерывом открыла у красно-белых второе дыхание. В заключительную треть «Спартак» вышел другой командой и победил 4:2. Заставив наставника «сталеваров» развести руками.

- Мы в два раза перебросали соперника, но ухитрились проиграть матч, в котором играли лучше, - заявил по горячим следам Илья Воробьев.

В четверг команда Олега Знарка опять удивила. Теперь не камбэком, а блицкригом. За первые 12 минут матча в Уфе москвичи трижды уязвили лучшего вратаря прошлого сезона Метсолу и заставили его попросить замену. Гандикапа 3:0 оказалось достаточно для победы. Хотя после перерыва юлаевцы прижали гостей к воротам, но Гудачек был великолепен. Его оппонент Кареев сухим со льда не ушел – его пробили вездесущий Ганзл, оформивший в матче с «Магниткой» дубль, и Злобин, забивший после изысканной трехходовки.

«Спартак» окопался на пятом месте конференции. А выше ему и не надо – иначе в плей-офф придется решать проблему с домашней ареной. Потому что «ЦСКА-Арена» будет занята ЦСКА, который ниже второго места на Западе не опустится.

После победы Знарок, отвечая на вопрос о блицкриге, ввернул в сентенцию матерное словцо.

«Салавату Юлаеву» же, провалившему регулярный чемпионат и Кубок Шпенглера, придется уповать на плей-офф. Вдруг повторится прошлогодняя история, когда уфимцы добрались до финала конференции и дали бой фавориту «Авангарду». Тогда клуб, может, и избежит перетрубации, о которой говорят уже не шепотом.

МАСТЕР ИНТРИГ

Симпатичная «Сибирь» потерпела после международной паузы второе поражение подряд. Причем опять дома. Во вторник команда со снежинкой всухую уступила «Куньлуню» и увеличила шансы «драконов» на место в плей-офф. Их соперники не ожидали от сибиряков такого подвоха и от огорчения дружно проиграли: «Адмирал» - в Уфу, «Амур» - в Санкт-Петербурге, «Металлург» - в Москве.

В четверг команда Николая Заварухина отправила «леопарду» под хвост перевес 2:0, уступив ХК «Сочи» по буллитам. Броски исполняли изысканно. Серию украсил финт Точицкого имени Петера Форсберга, и «пушка» Стремвалля, которого сватают в НХЛ, и пауза Пуустинена.

Южане обогатились в Подольске и Новосибирске тремя очками и приблизились к занимающему восьмое место на Западе «Торпедо».

«Леопардам» должны были помочь в Нижнем Новгороде их старшие братья питерские армейцы. Гости сразу расчехлили клюшки, повели 2:0 благодаря финским голам, но потом дело застопорилось. Во втором периоде при счете 1:2 хозяева полторы минуты разыгрывали большинство «5 на 3», но безрезультатно. Кстати, одним из нарушителей стал чемпион мира Кетов. Он сохранил литеру «С» на джерси, несмотря на появление в составе кадрового капитана Плотникова, который в этом сезоне буквально прописался на скамейке штрафников.

Когда кандидат в сборную Жафяров, выстреливший на Кубке Карьяла и ушедший в тень после Кубка Первого канала, сравнял счет, стало очень интересно.

И все-таки Армия Алексея Кудашова подавила восстание горьковских рабочих. Благодаря третьему подряд финскому голу. И тем самым помогла сочинским «леопардам».

МАСТЕР СЕНСАЦИЙ

ЦСКА после трех матчей (один них гостевой) вернулся на домашнюю одноименную арену. Казалось, что за интригу таила встреча лидера Запада и третьей команды Востока? А интрига имелась. Чемпиону противостоял базовый клуб сборной Казахстана, которая каким-то невероятным образом проиграла в олимпийской квалификации (причем далеко не в последнем ее раунде) полякам. Их уже давно не тренирует тандем Захаркин – Быкова. Готов держать пари, сборная Польши не пробьется на Игры-2022 в Пекин. Но как команда из натурализованных канадцев с капитаном «Автомобилиста» Доусом, лучшим защитником КХЛ прошлого сезона Дицем и плеймейкером Бойдом могла оконфузиться?

Во вторник, к слову, подопечные Андрея Скабелки подтвердили свой класс победой в Екатеринбурге над крепким «Автомобилистом».

Болельщики со стажем наверняка напомнят автору этих строк о польском конфузе сборной СССР. На ЧМ-1976 в Катовице свежеиспеченные олимпийские герои Инсбрука стартовали с поражения от хозяев 4:6, начав с запасным вратарем Сидельниковым.

Провал казахстанцев – еще одно подтверждение слов форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова: «Чемпионаты мира, КХЛ и НХЛ – три разных вида спорта». А я бы добавил сюда Евротур и олимпийскую квалификацию.

Против чемпиона и лидера «барсы» держались более чем достойно. Хозяева увенчали стартовый натиск голом неутомимого Толчинского, однако гости не только сквитали счет, но и во втором периоде вышли вперед. Точку поставил тот самый Диц. А Вей своим удалением отменил финальный штурм.

СКА подобрался к ЦСКА на расстояние в три очка. Впереди армейское дерби, шестое в регулярке.

P.S. «Нефтехимик» дома нанес сухое поражение «Магнитке» (4:0), поднялся на девятое место и всего в двух очках от команды из Магнитогорска.