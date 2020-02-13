Сергей Толчинский: ЦСКА находится в небольшой яме

ЦСКА в домашнем матче уступил «Барысу» со счетом 3:2. Нападающий хозяев Сергей Толчинский поделился своим впечатлением от игры:

– Сергей, вы открыли счет в матче с «Барысом». Казалось, что все идет по сценарию ЦСКА. Но гости сумели переломить ход встречи и довести ее до победы. Что не получилось?

– «Барыс» играл интересно, быстро и активно. У нас просто не получилось додавить соперника в третьем периоде, а они реализовали свои моменты.

– У вас лично хорошая серия – много забиваете. Чувствуете, что вышли на пик формы или можно добавлять еще?

– Рад, что получается забивать, набирать очки. Надеюсь, что буду продолжать в том же духе. Раньше мне не хватало уверенности, ведь прошлый сезон я провел не очень хорошо – местами получалось, но в основном – не нащупывал своей игры. Этот сезон тоже начал так себе, и опять же все упущенные моменты связываю с той же неуверенностью. Я старался играть попроще, и из-за этого мой потенциал не мог раскрыться в полной мере. Потом получил приглашение в олимпийскую сборную, там на турнире забросил пару шайб, и уверенность пришла.

– Теперь нацелитесь на рекорд Радулова по результативным матчам? Ваш партнер по команде Антон Слепышев достиг его, но побить, пока не удалось…

– Жаль, что Антону не удалось этого сделать сегодня. Было бы достижение, которое могло продержаться годы. Но он классный игрок, и думаю, что сможет еще зацепиться.

– Как вам игралось с Веем и Григоренко?

– С ними играть легко и приятно. Первый период не получалось, ведь мы ни разу вместе не выходили. Но с играми придет та самая химия.

– ЦСКА в плей-офф – тяжело настраиваться на остаток матчей регулярки?

– В плане мотивации у ЦСКА не бывает проблем. В паузу команда тренировалась, провела хороший цикл, целью которого является победа в плей-офф, а не в пяти играх регулярки. Мы находимся в небольшой яме, но зато к плей-офф подойдем в оптимальной физической форме.

– ЦСКА все равно какой соперник будет в плей-офф?

– Абсолютно. Мы будем выходить и играть только на победу.