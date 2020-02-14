Тампа» феерит в девятый раз подряд и без Кучерова. «Вашингтон» выиграл, Ови промолчал опять

Очередной игровой день НХЛ предложил на суд зрителей 11 матчей. Тут вам и набравшая фантастический ход «Тампа-Бэй» без, увы, получившего травму Никиты Кучерова, и Александр Овечкин, вместе со своим «Вашингтоном» неожиданно резко сбавивший ход, и цепляющийся за плей-офф «Рейнджерс» с Артемием Панариным. Раздолье для глаз болельщиков, особенно российских!

«Тампа» продолжила свою феерию даже без Кучерова. Есть девять побед подряд!

«Эдмонтон» приехал в гости к фееричной в последнее время «Тампе». Шутка ли, хозяева выиграли восемь матчей подряд, а их лидер Никита Кучеров в каждой игре набирает очки, стреляя периодически дублями. Но вот травма заставила его пропустить матч. Вроде ничего серьезного, однако это очень большая потеря. Гости же отчаянно бьются за зону плей-офф. Но хватит их желания справиться со сверкающими «молниями», если учесть, что лидер «нефтянников» Коннор Макдэвид тоже травмирован на пару-тройку недель?

Желания может и много было, но «Тампа» так с самого начала насела на ворота гостей, что мало не покажется! «Эдмонтон» на первых минутах спасал вратарь и штанги. В атаку гости вообще не выходили. «Молнии» сверкали просто ослепительно, не забивали в абсолютно пустые ворота даже. Но в первом периоде все впустую, Кучерова не хватало! Вторая треть началась в той же манере, «Тампа» атаковала, вратарь соперника спасал, но напряг был тот еще. Пятая минута, и вот вам пожалуйста! Логично, что хозяева забили. Но радость была недолгой, гости быстро сравняли. Ох уж эти неуступчивые канадцы! Однако не на тех напали, «Тампа» быстро снова вышла вперед, да еще в меньшинстве! Тут и наступило затишье. Длилось оно до концовки, «Тампа» забила еще. Есть девятая победа подряд, феноменально!

«Вашингтон» одержал волевую победу, Овечкин пока выжидает

«Колорадо» принимал «Рейнджерс». Тут вообще не о чем говорить — встречались одни из лидеров НХЛ ведь. Правда, «Вашингтон» в последних играх вдруг захромал. Два унизительных домашних поражения подряд, и от прежнего лоска не осталось и следа. Лидер «столичных» Овечкин испытывает сейчас коллосальное давление. До знаковой отметки в 700 шайб осталось забить всего две, но пока никак не получается. Вот и команда как-то поутихла. Что будет на этот раз в гостях против не менее грозного соперника?

Грозный соперник начал за здравие. В середине первого периода хозяева вышли вперед, Владислав Каменев отдал отличную передачу! Да, не тот момент для «Вашингтона» и Ови реабилитироваться. Как бы унижение не продолжилось. «Столичные» продолжили падать без парашюта, уже и 2:0 вскоре. Хозяева просто разрывали оборону гостей. «Кэпиталз» не сломались, смогли сократить разницу в счете. Дальше началась игра в кошки-мышки, команды не раскрывались и выжидали. «Вашингтон» не выдержал и сравнял счет! Неужели возрождение, хотя Ови и молчит? Даже без молчавшего лидера «столичные» вырвали в концовке важнейшую волевую победу! Теперь надо ждать и от Овечкина новых подвигов.

Панарин спас «Рейнджерс», есть шансы на плей-офф

«Рейнджерс» гостили у «Миннесоты». Команды находятся примерно в одинаковых условиях. Пытаются успеть заскочить в последний вагон поезда плей-офф, но отрыв еще довольно большой. Да тут еще и звезда нью-йоркцев Панарин вдруг заскучал. Целых четыре матча без очков, только в предыдущей встрече передачу сделал. От игры лучшего из россиян бомбардира (хотя Кучеров нагоняет стремительно) очень много зависит у «рейнджеров». Победы нужны, как воздух!

Хозяева начали резво,забили быстро. Но на то у «Рейнджерс» и есть Панарин, сразу сравнял он счет! «Миннесота» решила поставить дерзких гостей на место, и вот уже 2:1. Концовка второй трети, и пожалуйста 3:1. Павел Бучневич решил сохранить интригу, сократив разрыв до минимума. Был еще шанс у «рейнджеров». И они им воспользовались, после передачи Панарина «Рейнджерс» забили гол, и игра перешла в овертайм! Встреча дощла до серии буллитов, Панарин и тут забил. Победили нью-йоркцы в важнейшем матче! «Рейнджерс» шатает в очередной раз, но шансы на плей-офф остаются. Панарину, Бучневичу и нашим вратарям бы еще кто помог в команде...

«Филадельфия» разорвала «Флориду» на выезде. Бобровский не спас

Результаты остальных матчей

«Баффало» — «Коламбус» — 4:3ОТ (у Владислава Гаврикова передача), «Флорида» — «Филадельфия» — 2:6, «Нью-Джерси» — «Детройт» — 4:1, «Торонто» — «Даллас» — 2:3 (у Дениса Гурьянова гол), «Оттава» — «Аризона» — 3:2 (у Владислава Наместникова гол, на счету Артема Анисимова передача), «Нэшвилл — «Айлендерс» — 5:0, «Анахайм» — «Калгари» — 0:6 , «Вегас» — «Сент-Луис» — 6:5ОТ (у Ивана Барбашева передача).