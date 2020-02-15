Два хет-трика, девять голов, судейская казнь «СЮ». Как СКА выиграл в Уфе - Советский спорт
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15 февраля 2020 18:00ХоккейДомрачев Владислав

Два хет-трика, девять голов, судейская казнь «СЮ». Как СКА выиграл в Уфе

Матч в Уфе изобиловал яркими событиями и завершился победой гостей 5:4 в овертайме.

Два раза на лед «Уфа-Арены» летели посторонние предметы. Во втором периоде лед усеяли кепки, с которыми болельщики хозяев охотно расстались в честь хет-трика форварда «СЮ» Никиты Сошникова. Первые две шайбы он забросил в большинстве хлестким кистевым броском, третью – в равных составах с чудо-передачи Теему Хартикайнена.

А вторым (или первым?) героем матча стал полузащитник гостей Василий Токранов. Армеец вообще трижды реализовал численное преимущество. На его счету и победный гол. Шайба после его броска рикошетом от клюшки защитника хозяев Пашнина свечкой запорхнула в сетку. Вратарь Метсола в прыжке пытался достать ее ловушкой, но лишь слегка зацепил.

Тотчас на лед полетели зеленые картонки, которыми оснастили зрителей.

Метсола подъехал к судьям, снял ловушку и подчеркнуто пожал руку сначала рефери Сергею Кулакову, а потом Константину Оленину. Под пронзительный свист трибун.

Что же случилось? На последних секундах бывший капитан СКА Плотников прибортовал лидера атак уфимцев Умарка. Атаку гостей прервала сирена. Но Хартикайнен решил поквитаться за партнера за своими воротами и руками повалил его на лед, едва не открутив ему шею. Тот упал на лед, но отвечать не стал. И отказался принять вызов на кулачный бой финна. Рефери Кулаков сразу показал удаление – за грубость.

Хартикайнен сел в штрафной бокс. Вскоре калитка вновь открылась, и к нему присоединился Умарк. А в соседний бокс приехал капитан СКА Кетов. Возникла заминка. Потом судьи вызволили армейца с лобного места. Овертайм начался в формате «3 на 5». И завершился через 48 секунд. Как – уже рассказано раньше.

Поздравим Сошникова, он довел личный голевой счет до 27 и догнал в снайперской гонке московского динамовца Дмитрия Яшкина.

А судейство… Один из топ-тренеров по ходу последнего плей-офф на пресс-конференции без обиняков заявил, что СКА и его соперники играют по разным правилам. Попробовали бы Кулаков и Оленин применить подобные санкции к питерским армейцам. Да нет, и пробовать не будут. Они как раз из обоймы помощников.

А те, кто пробует, снимают с пробега. Как лайнсмена Наливайко, который 3 февраля 2017 года в Магнитогорске отменил в овертайме гол Никиты Гусева, свистнув нарушение численного состава. Тот матч, к слову, выиграла «Магнитка» 5:4 по буллитам.

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