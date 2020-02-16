Овечкин замахнулся на антирекорд Михайлова?

Нечто подобное 40 с лишним лет назад случилось с великим капитаном ЦСКА и сборной СССР Борисом Михайловым.

И ведь не скажешь, что Александр не старается, что он прибит морально, нервничает. Вроде все исполняет, как обычно, но «что они ни делают, не идут дела». Вот его отдача в этих четырех встречах без голов и вообще очков.

9 февраля. 2:7 дома от «Филадельфии».

Полезность – «0», броски – 2, время на льду – 21.55, смены – 20.

11 февраля. 3:5 дома от «Айлендерс».

«Минус 4», 6, 21.50, 22.

14 февраля. 3:2 в гостях с «Колорадо».

«0», 7, 25.48, 22.

16 февраля. 1:3 в гостях с «Аризоной».

«Минус 1», 8, 23.52, 21.

КОЛИЧЕСТВО БЕЗ КАЧЕСТВА

Как видите, с каждым туром бросковая активность растет, но в результат никак не выливается – Брайан Эллиотт, Томас Грайсс, Филипп Грубауэр, Антти Раанта нейтрализовали все 23 выстрела Великой восьмерки. Вот вам первая причина застоя – прекрасная игра вратарей соперников. Недаром Эллиотт признан третьей звездой матча, а Раанта – и вовсе первой. Финн не просто отразил 35 бросков «Кэпиталз», он четко контролировал все отскоки. Ну почти все – единственную ответную шайбу Хагелин затолкал все-таки с пятака.

- Большая часть наших атак захлебывалась после одного броска, - самокритично признал Карл Хагелин в интервью пресс-службе НХЛ. - Антти Раанта был хорош, но у нас не получалось задержаться в зоне, оказать массированное давление. Наш лучший хоккей - когда создаем множественные моменты из владения шайбой в чужой зоне. На сей раз нам это не удавалось.

Коротко и ясно! Блестящее резюме от шведского форварда. Другой вопрос – почему не получалось? И здесь мне не остается ничего иного, как снова повторить произнесенное уже неоднократно. У коуча «столичных» Тодда Рирдена элементарно нет плана Б! Все соперники после чемпионства-2018 изучили «Вашингтон» вдоль и поперек. Все знают, от кого ждать главной угрозы. Рано или поздно от бомб из офиса №8 должны были найти противоядие, и, похоже, это случилось.

Уточню мысль. Закрыть в меньшинстве Овечкина, учитывая предсказуемость его маневров, по большому счету не так уж и сложно. Всего-то и надо приставить к москвичу опекуна на расстояние вытянутой клюшки, чтоб он перекрывал сбросы от Карлсона от синей линии на левый фланг под щелчок в касание. Но при этом нарушается компактность, плотность обороны. У Оши на дальнем пятаке сразу появляется пространство на убойной позиции. Только нужно вовремя ему доставить шайбу. Вот с этим у «Вашингтона» и возникли проблемы. Если закрыли Овечкина, инициативу обязаны взять на себя его партнеры, но у них это выходит далеко не всегда. Тем более второй матч из-за травмы пропустил Евгений Кузнецов, который именно при численном перевесе способен выдать что-то нетривиальное, а уж по вводу шайбу в зону атаки с ним разве что Евгений Малкин может сравниться.

«ИГРА АЛЕКСА ТРЕВОЖИТ МЕНЬШЕ ВСЕГО»

Обнадеживает, что Рирден все это отлично понимает, а значит, ищет способы выправить положение:

- Алекс в двух последних матчах создал себе массу отличных возможностей, - отметил главный тренер «Вашингтона». - Его игра как раз тревожит меня сейчас меньше всего. Попал в штангу, несколько раз не повезло с рикошетами. Он оказывается в нужных местах, для него это главное. Меня больше беспокоит другое: у нас есть четыре тройки нападения, которые должны его поддержать. Чем лучше мы будем распоряжаться шайбой, тем больше шансов дадим ему поскорее преодолеть веху в карьере и разменять восьмую сотню голов.

Здесь вот еще какой факт показательный, который, к слову, в преддверии плей-офф должен беспокоить поклонников Ови больше всего. Обратите внимание, на матчи с какими противниками приходится большинство его подвигов. С безнадежными аутсайдерами!

Хет-трик в ворота «Лос-Анджелеса», благодаря которому россиянин поднялся на высоту 698. Сами посудите, какой гоп-командой надо быть, чтоб при счете 2:1 умудриться за 6 минут до финальной сирены заглотнуть три шайбы от одного человека?!

Далее. За январь два дубля отстойной «Оттаве», что делающей в НХЛ, вообще загадка. Четыре шайбы, в том числе – хет-трик, самому сильному разочарованию сезона «Нью-Джерси». Еще хет-трик – посмешищу лиги «Детройту». Дубль Сергею Бобровскому, который во «Флориде» никак не напоминает двукратного обладателя «Везина Трофи».

Законы спорта, как законы природы, работают безотказно. Любая команда играет так, как позволяет соперник. Вот и летят дубли и хет-трики в сетку всяких оттав и детройтов, для которых плана А более чем достаточно. Однако стоит нарваться на умелых оппонентов да еще предельно мотивированных стремлением попасть в плей-офф, как все начинает валиться из рук, и мы слышим констатации бессилия, приведенные выше.

Сам Овечкин, как утверждают знающие люди, замолчал до тех пор, пока не забросит эту чертову 700-ю шайбу. Да и что он может сообщить? Все и так по его глазам видно. Что тут сказать? Ну «Вегасу» на его поле в понедельник будет трудно забить. Зато потом – ляпота! Ваши клиенты, господин Овечкин: бедствующий «Монреаль» и разваленный «Нью-Джерси».

В конце концов Михайлов свою юбилейную 400-ю тоже не какому-то гранду положил, а рижскому «Динамо» уже без Виктора Тихонова. Целых семь матчей Борис Петрович перед этим мучился…