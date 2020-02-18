Халл мучился еще больше Овечкина

На сей раз сдвинуться с отметки в 698 шайб не удалось в Лас-Вегасе, где «Вашингтон» уступил 2:3. Ожидание юбилейного гола 34-летнего капитана «Кэпиталз», проводящего в НХЛ 15-й сезон, затягивается. Самое время посмотреть, как покоряли эту высоту семь предыдущих семисотников.

ГОРДИ ХОУ

Дата

4 декабря 1968 г.

Возраст

40 лет

Сезон

23-й

Матчи от 698-й до 700-й шайбы

3

Как это было

Можно долго спорить, кто номер один в истории мирового хоккея, но самый преданный ледовой игре человек, безусловно, он – девятка «Детройта». В «Ред Уингз» Хоу дебютировал в НХЛ и все 25 сезонов до завершения карьеры не изменял ему. Попутно Горди побил все индивидуальные рекорды НХЛ и первым в летописи лиги достиг отметки 700 голов. Случилось это в Питтсбурге, когда на 8-й минуте принял пас от Фрэнка Маховлича и щелчком с коротким замахом расстрелял вратаря «Пингвинз» Леса Бинкли. Гости легко выиграли 7:2, а сам герой дня скромно подытожил:

- На самом деле более острые ощущения у меня были в тот момент, когда забил первый гол в НХЛ.

Еще бы! Сколько лет минуло, после того как 16 октября 1946 года 18-летний Хоу распечатал голкипера «Торонто» Турка Броду. Тем более что с 700-й шайбой 40-летнему ветерану мучиться не пришлось. 697-ю и 698-ю он забросил в Филадельфии 27 ноября 1968 года, на следующий день дома 699-ю отправил в сетку «Сент-Луиса», 1 декабря откатал всухую матч с той же «Филли». Но уже в следующем туре отпраздновал юбилейный гол в городе сталеваров.

Что в итоге

Мистер Хоккей официально закончил карьеру в 1971 году с 786 шайбами. Однако через год родилась ВХА. Хоу, соблазнившись сыграть в одном звене с сыновьями, после двухлетнего перерыва вернулся на лед. В ВХА он забил еще 174 гола. С ее смертью в 1979 году «Нью-Ингленд Уэйлерз», за который выступал Хоу, превратился в «Хартфорд Уэйлерз» и вступил в НХЛ. Для 51-летнего аксакала прощальный сезон получился отнюдь не формальным. Он провел все 80 игр регулярки и забил 15 голов, причем последний в заключительном матче сезона в ворота… «Детройта».

Хоу ушел из хоккея, владея всеми индивидуальными рекордами. Один из них – 1767 матчей до сих пор остается незыблемым. Равно как суммарная результативность в соизмеримых лигах – 975 голов (801 – в НХЛ, 174 – в ВХА) в 32 сезонах!

ФИЛ ЭСПОЗИТО

Дата

2 февраля 1980 г.

Возраст

37

Сезон

17-й

Матчи от 698-й до 700-й шайбы

1

Как это было

Меня поразило, насколько беспомощным предстал Эспозито на ЧМ-1977 спустя всего пять лет после Суперсерии, где он едва ли не в одиночку тащил на себе сборную Канады. А тут ИИХФ заставила Фила еще и шлем на голову нахлобучить. Однако в НХЛ он и почти в 40 лет оставался заметной фигурой. Так, в его предпоследнем сезоне-1979/80 в лиге забил за «Рейнджерс» 34 гола и вторым в истории НХЛ покорил пик 700.

Произошло это в Вашингтоне, где Эспозито стрельнул дуплетом – 6:3 в пользу гостей. Вот с кого следовало брать примеру Овечкину! С 22 января по 2 февраля 1980 года лучший бомбардир Суперсерии-1972 забивал в каждом туре и дистанцию от 694-й до 700-й шайбы пролетел за пять матчей! Вот уж точно человек без комплексов и предрассудков.

Что в итоге

Это поразительно! Достигнув знакового рубежа, канадец перестал забивать. Напрочь! Он не мог поразить цель семь игр кряду. А всего в том чемпионате забросил еще лишь 10 шайб в 27 матчах. 38-летний ветеран будто почувствовал свою миссию выполненной и завершил карьеру в следующем сезоне, забив в нем жалкие 7 голов в 41 игре.

МАРСЕЛЬ ДИОНН

Дата

31 октября 1987 г.

Возраст

36

Сезон

17-й

Матчи от 698-й до 700-й шайбы

6

Как это было

А вот это уже ближе к теме. Возможно, самый корректный голеадор в летописи НХЛ начал сезон с 693 шайбами. В стартовых пяти турах отличился пять раз, но на отметке 698 вдруг резко тормознул. Как Овечкин. Две игры промолчал, затем забил 699-ю – и еще пару встреч откатал вхолостую. Причем все эти пять матчей нападающий «Рейнджерс» провел на домашней арене «Медисон Сквер Гарден», где все было готово к пышному торжеству. Но отпраздновал Дионн в гостях, где ньюйоркцы были жестко биты соседями из «Айлендерс» - 2:8.

- Я не очень рад этому, потому что мы сегодня слабо сыграли, - грустно констатировал юбиляр. – Мне хотелось, чтобы это был идеальный гол, который, например, решил бы исход поединка.

Что в итоге

Почти как у Эспозито. Марсель отыграл еще сезон, обошел Фила по голам – 731 против 717 и вышел на пенсию.

УЭЙН ГРЕТЦКИ

Дата

3 января 1991 г.

Возраст

29

Сезон

12-й

Матчи от 698-й до 700-й шайбы

6

Как это было

Естественно, это самый молодой семисотник, управившийся всего за 12 сезонов. Но сама высота далась непросто. По сути Гретцки повторил путь Дионна.

698-ю шайбу центр «Лос-Анджелеса» забросил 20 декабря в Калгари. 22 декабря в Ванкувере – ничего. Далее два матча дома: с «Филадельфией» - опять мимо, с «Монреалем» - есть 699-я. Однако юбилейной Калифорния воочию так и не увидела. 31 декабря в гостях с «Миннесотой» - пусто, 2 января в «Медисон Сквер Гарден» с «Рейнджерс» - снова в молоко. Все сошлось на следующий день в «Нассау Колизеум» с «Айлендерс». Как у Дионна. Только Грейт Ван не только выиграл (6:3), но и разразился хет-триком, сразу разменяв восьмую сотню.

Что в итоге

Всем прекрасно известно. Хотя в 90-х годах, когда НХЛ стала по-настоящему мировой лигой, защитники научились обороняться, а голкиперы защищать ворота, так называемый Великий резко сдал, он обогнал-таки и Эспозито, и Дионна с Хоу, взобравшись на снайперский трон с 894 точными попаданиями. Но закончил в 1999 году карьеру в «Рейнджерс» 38-летний Гретцки просто позорно – ноль голов в последних 8 играх, один – в последних 20 и жалкие 9 шайб за 70 матчей прощального сезона. К финишу выступлений канадец стал настоящим балластом для клуба и сборной. Его нужно сбросить с перевала!

МАЙК ГАРТНЕР

Дата

14 декабря 1997 г

Возраст

38

Сезон

19-й

Матчи от 698-й до 700-й шайбы

6

Как это было

На сегодня это самый стабильный снайпер в более чем столетней истории НХЛ – 17 сезонов забрасывал не менее 30 шайб! Делит с Овечкиным рекорд по числу сезонов с 30+ голами со старта карьеры – по 15. Причем 10 из них Гартнер провел в «Вашингтоне», который в 80-е годы ни на что не претендовал.

Однако после расставания в 1989 году с «Кэпиталз», его КПД в самом расцвете лет пошел на спад. «Миннесота», «Рейнджерс», «Торонто», «Финикс». Тем не менее под занавес карьеры Гартнер успел заскочить в клуб 700.

Свой финальный сезон в НХЛ он начал с 696 голами и 9 туров никак не мог отличиться. Хотя в предыдущем чемпионате в 17-й раз в карьере выбил 30+ шайб – 32. В 10-м матче нападающий «койотов» забил «Баффало», в 12-м – «Калгари». И снова, как Дионну с Гретцки, на путь от 698-й до 700-й шайбы Гартнеру потребовались те же шесть матчей. Но четыре он сначала откатал всухую – напомню, у Овечкина таких игр уже пять. Канадец же в пятой 12 декабря 1997 года наконец нашел брешь в обороне «Питтсбурга», а 14 декабря отгрузил «Детройту» сразу парочку! Тем самым закрыл седьмую сотню и открыл восьмую, а матч с будущим обладателем Кубка Стэнли-1998 увенчался ничьей 3:3.

Что в итоге

В остальных 42 матчах заключительного сезона Майк забил семь голов и с итоговыми 708 шайбами ныне ближайшая мишень Ови.

БРЕТТ ХАЛЛ

Дата

10 февраля 2003 г.

Возраст

38

Сезон

18-й

Матчи от 698-й до 700-й шайбы

12

Как это было

Достойный продолжатель дела отца, которому только возникновение ВХА помешало обойти Горди Хоу и первым в НХЛ выбить 800, а может, и 900 шайб за карьеру.

Халл-младший сперва не пригодился «Калгари», но ворвался в сонм небожителей в «Сент-Луисе», где в начале 90-х наколотил трижды подряд за сезон 70+ голов – 72, 86 (третий результат в истории НХЛ), 70. Но высшей награды – Кубка Стэнли добился в «Далласе» и «Детройте».

Бретт оказался куда сентиментальнее бати, Фила Эспозито и остальных семисотников. Чтобы преодолеть расстояние от 698-й до 700-й шайбы ему с 13 января по 10 февраля 2003 года понадобилось аж 12 матчей?! Причем после 699-й 22 января в ворота «Эдмонтона» Халл семь игр не мог поразить цель!

Кто же спас американца? Известно кто – Сергей Федоров, Павел Дацюк и… Евгений Набоков! К слову, Федоров поучаствовал передачей и в 699-й шайбе Халла. Федоров на скорости ворвался в зону «Сан-Хосе» по правому флангу, скинул назад Дацюку, а тот по диагонали выложил шайбу на противоположный фланг под щелчок в касание. Команда Набокова в итоге уступила - 4:5.

- Дайте мне минуту на осмысление, - сказал герой дня, когда его попросили прокомментировать историческое достижение.

Что в итоге

В том чемпионате Халл отличился еще 16 раз и 25 – в следующем. С 741 голом он поднялся на третью ступеньку в суммарном списке всех времен и готов был в том же духе продолжать и дальше. Но, к несчастью для ветерана, владельцы клубов и профсоюз так и не договорились о новом коллективном соглашении. Был объявлен локаут, сезон-2004/05 отменили. Халл перешел в «Финикс», который ранее базировался в Виннипеге, где всю карьеру в ВХА отыграл его отец. Однако год простоя оказался губительным для физических кондиций 41-летнего нападающего. После пяти матчей за «койотов» он понял, что не в состоянии демонстрировать прежний уровень и с хоккеем распрощался.

ЯРОМИР ЯГР

Дата

1 марта 2014 г.

Возраст

42

Сезон

20-й

Матчи от 698-й до 700-й шайбы

5

Как это было

Обладатель самого возрастного вступительного билета в клуб 700 обогнал-таки Хоу по числу сезонов – если канадец затратил 23, то чеху хватило 20 сезонов. Хотя он наверняка управился бы и в 16, если бы не локаут-2005, а также отлучка на три года в омский «Авангард».

После возвращения в 2011 году в НХЛ из КХЛ Ягр превратился в перекати-поле – «Филадельфия», «Даллас», «Бостон», «Нью-Джерси». Потом еще будут «Флорида» и «Калгари». Но нас интересует его первый сезон в «Дэвилз». А точнее, 1 марта 2014 года. В предыдущем туре Ягр отличился в поединке с «Коламбусом», перед которым молчал три матча. Ярдо проявил характер, топтаться в предбаннике не стал и в гостях у «Айлендерс» оформил членский билет. Снова в историю вляпался Евгений Набоков, чья команда капитулировала 1:6.

- Неужели это мой 61-й гол в ворота «Айлендерс»? – удивился Ягр после поздравлений статистиков. – Тогда я люблю этих ребят. Это моя команда-фаворит. Выходит, я им почти 10 процентов всех моих голов забил…

Что в итоге

Ягр – самый продуктивный бомбардир в преклонном возрасте. Забросив 700-ю шайбу в 42 года, он не остановился и за четыре с хвостиком сезона наштамповал еще 66 голов! Яромир расстался с НХЛ в 45 лет, находясь на третьем месте по шайбам и втором - по очкам. Он потерял четыре сезона, когда пребывал в самом соку и вполне мог в каждом из них наколотить по 40-50 шайб. Тогда у Овечкина на ближайшую пятилетку был бы другой ориентир.