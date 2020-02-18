Казань – первая звезда Востока. «Ак Барс» досрочно первенствовал в Восточной конференции

ГАЛИМОВ – ГАЛИЕВ – ГАРИПОВ

В Казани решалась судьба первенства в Восточной конференции. В случае победы над «Авангардом» «Ак Барс» досрочно бронировал первое место. Еще не забыта пощечина, которую получила команда Зинэтулы Билялетдинова от «ястребов» в первом раунде плей-офф-2019. Омичи беспощадно сняли действующих чемпионов с кубковой дороги уже в первом раунде. 4-0 – никакого уважения к седине маститого тренера. Который от огорчения покинул Казань.

11 февраля в Балашихе хозяева одержали буллитную победу 2:1. Наставник «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов посетовал, что не угадал с пенальтистом на решающую попытку. Вратарь-новичок «ястребов» Эмиль Гарипов остановил своих бывших партнеров, напомнив, что он был одним из организаторов и вдохновителей победы «барсов» в финале плей-офф-2018.

Вот теперь Гарипову доверили пост номер один. Противоположные ворота защищал Тимур Билялов, неудачно начавший стартовый матч Шведских игр с финнами. Все гадали, как голкипер-рекордсмен (по длительности сухой серии) переживет конфуз.

Нормально пережил. Повесил на ворота амбарный замок. А ведь за первые два периода «барсы» нахватали 12 штрафных минут против двух у гостей. Но забивали парни в зеленой форме. Сначала Эмиль Галимов броском со средней дистанции уязвил Гарипова, а перед перерывом Станислав Галиев поразил пустые ворота после изящной трехходовки.

В третьем периоде счет вырос. Четвертый гол забил Дмитрий Воронков. Вице-чемпион мира среди молодежи – один из реальных претендентов на титул «лучший новичок сезона». Впрочем, все точки над i расставит плей-офф.

Заслуживают поощрения и омичи. За шесть последних минут превратившие позорные 0:5 в пристойные 3:5.

ЧЕРНЫЙ «СПАРТАК»

«Спартак» принимал сражающееся за путевку в плей-офф «Торпедо». Хозяева сменили красно-белые цвета на черный, оставив красные шлемы. Говорят, по просьбе болельщиков.

Кстати, золотой матч в сезоне-1975/1976 против горьковских автозаводцев спартаковцы проводили в традиционном красном и победили 8:5. Валерий Брагин, к слову, медаль не получил. Не хватило, в то время на команду выделяли 17 наград. Медаль Брагина отдали ветерану. Сказали: «Валера, через год еще завоюешь, а сейчас возьми деньги». С тех пор завоевывает…

Ныне «Спартак» о чемпионстве может только мечтать. Но в плей-офф вряд ли найдутся желающие встретиться с командой Олега Знарка, которая характером все сильнее напоминает своего наставника.

35 минут хозяевам пришлось отыгрываться. Два их гола судьи не засчитали. Один – за игру высоко поднятой клюшкой, второй – из-за офсайда. В конце второго периода гости заработали большинство и готовы были упрочить преимущество. Но вратарь Линдбек запустил бабочку. Швед капитулировал перед молодым Цыплаковым, бросившим в сторону ворот, скорее на всякий случай. Шайба, облизав ловушку, парашютом опустилась в сетку.

Получив такой заряд положительной энергии, «черные» дожали было соперников. Однако на гол Якова Рылова гости ответили двумя - Станислава Бочарова из брагинской золотой обоймы и Джордана Шредера. Шансов на спасение у москвичей почти не было. Более того, гости обязаны были забрасывать в пустые ворота, но промазали.

А чуть раньше в Ярославле «Локомотив» одолел 5:1 «Витязь» и оставил сочинских «леопардов» в гонке за плей-офф. Южанам необходимо побеждать во всех четырех оставшихся встречах.

Не помог подмосковной команде вратарь Петр Кочетков, которого достали из глухого запаса. А год назад хоккейная общественность требовала от тренеров ХК «Сочи» дать играть лучшему голкиперу МЧМ-2019. Однако взрослый хоккей – другой коленкор. На старте этого сезона Кочеткову дали в СКА шанс, он им не воспользовался и теперь ищет место под солнцем в Подольске.