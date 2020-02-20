Самый главный тренер-олимпиец. Владимиру Юрзинову – 80 лет - Советский спорт
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20 февраля 2020 11:00ХоккейДомрачев Владислав

Самый главный тренер-олимпиец. Владимиру Юрзинову – 80 лет

Самый главный тренер-олимпиец. Владимиру Юрзинову – 80 лет

Юрзинову не довелось сыграть на Олимпиаде. Буквально накануне вылета сборной в Инсбрук-1964 он оказался на операционном столе после приступа аппендицита. А ведь центрфорвард «Динамо» числился в составе сборной.

Спустя 22 года Юрзинов взял олимпийский Инсбрук в тренерском штабе Бориса Кулагина. В решающем матче с чехами Владимир Владимирович по заветам Тарасова пошел поднимать бойцов из окопов, когда шайба после броска Эдуарда Новака влетела в ворота Третьяка. Наши ответили двумя голами и выиграли 4:3.

Рассказывали, что в роковом матче с американскими студентами в Лейк-Плэсиде-1980 именно Юрзинов посоветовал переносившему на ногах ангину Виктору Тихонову заменить Третьяка за десятые доли секунды до конца первого периода. В результате 2:2 сначала превратились в 3:2, а потом в 3:4.

К тому времени Юрзинов уже не работал в московском «Динамо». Его ушли с подачи Александра Мальцева, которого тренер собирался отчислить за систематические нарушения спортивного режима.

Вскоре начался рижский этап карьеры Владимира Владимировича, увенчавшийся серебром-1988. Это был грандиозный успех. В полуфинале (медали тогда разыгрывались в плей-офф) латвийцы сняли с пробега московских одноклубников. Во многом благодаря Ирбе, впоследствии лучшему вратарю ЧМ-1990.

В 1989-м Юрзинов вернулся в родной клуб и покончил с гегемонией ЦСКА. Еще дважды он приводил бело-голубых к чемпионству, о чем лишь мечтали Давыдов, Мальцев, Васильев, Первухин, Билялетдинов, Светлов

В 1987 году после ЧМ в Вене Юрзинова убрали из сборной, в 1991-м вернули. В 1992-м сборная СНГ, за которую играли девять подопечных Юрзинова, стала олимпийским чемпионом.

После того сезона Юрзинов отправился в финский ТПС, освободив кресло главного тренера для Петра Воробьева. С новым клубом Владимир Владимирович выиграл Кубок Европы (1993), Евролигу (1997) и Суперкубок Европы (1997).

В 1998 году Юрзинова назначают главным тренером сборной России на первой в истории большой Олимпиаде. В Нагано собрались лучшие силы мирового хоккея – Гретцки, Линдрос, Руа, Сундин, Ягр, Гашек, Буре-старший, Федоров, Жамнов, Курри, Селянне, Койву...

Наши дошли до финала, но уступили золото чехам (0:1). В финале не выстрелили те, на кого рассчитывали. Создав полтора голевых момента, победить проблематично. Героем финала сделали Гашека, хотя работы у него было куда меньше, чем у Шталенкова. Впрочем, и серебро посчитали успехом. И Юрзинов согласился возглавить сборную на ЧМ-1998 в Швейцарии. Это было ошибкой. Владимир Владимирович не всех игроков знал по именам. Поражение от хозяев не позволило пробиться в полуфинал и побороться за награды.

Через четыре года Юрзинов отправился на седьмую для себя Олимпиаду. В Соль-Лейк-Сити-2002 он должен был возглавить сборную, но после разговора с генеральным менеджером Вячеславом Фетисовым передал ему бразды правления, став его помощником. Бронза на американских Играх – успех, пусть Фетисов обещал золото.

Юрзинов входил в тренерский штаб на ЧМ-2004, 2005 и 2006. А также на Олимпиаде-2006 в Турине.

В 2015-м он официально назначен главным консультантом тренерского штаба сборной и остается им по сей день. Среди его учеников – Зинэтула Билялетдинов, Петр Воробьев, Владимир Крикунов, Олег Знарок и Харийс Витолиньш, а также Алексей Кудашов.

Юрзинов вырастил настоящих звезд – Алексея Ковалева, его тезку Яшина, Каспарайтиса

В летний тренировочный лагерь к Владимиру Владимировичу любили приезжать наши энхаэловцы, а его тренерские семинары и мастер-классы пользовались повышенным интересом.

– Меня ведь раньше называли ЮрзиНОВым, с ударением на последний слог, и отец мой Владимир Порфирьевич был ЮрзиНОВ, а потом тренер Александр Новокрещенов как-то сказал ЮрЗИНов, и пошло-поехало. Устал поправлять, признался юбиляр.

23 февраля Юрзинова будут чествовать в Петровском парке на дерби со «Спартаком».

«Советский спорт» поздравляет Владимира Владимировича с 80-летием. Он частый и желанный гость нашей редакции.

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