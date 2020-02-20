Побьет ли Яшкин рекорд Мальцева? О личных рекордах в КХЛ

Регулярный чемпионат вышел на финишную прямую. 27 февраля для восьми команд сезон закончится. Уже определились 12 из 16 участников плей-офф. В розыгрыше Кубке Гагарина соперники гарантированно проведут по четыре матча. Конечно, каждый игрок мечтает о голах. Даже вратари. Заброшенная шайба – как наркотик. Сегодня речь пойдет о личных рекордах за сезон (регулярный чемпионат и плей-офф). Ряд игроков по ходу нынешнего чемпионата уже установили или повторили свои снайперские достижения.

135 игроков установили или обновили личные снайперские достижения. Включая тех, кто открыл свой голевой счет. Наибольшее количество личных рекордов в «Северстали». А в «Авангарде» пока ни одного. Но в лигу пришли новички. Познакомим с лучшими дебютными показателями для каждой команды.

Пока самый результативный дебютант КХЛ – Дмитрий Яшкин из московского «Динамо». Два сезона назад им был Станислав Галиев из «Ак Барса» с 22 голами. В прошлом сезоне самые результативные дебютанты – Эндрю Кейлоф, Сакари Маннинен – по 22 шайбы.

Теперь познакомим с игроками (их 30), новые достижения которых составили более 10 шайб за сезон:

Кто может установить или повторить личные рекорды (5 и более шайб) в ближайшее время (не хватает 2 шайб:

Клубный рекорд «Динамо» (Москва)

Дмитрий Яшкин стал пятым игроком в истории московского «Динамо», которому удалось за один сезон забросить 30 шайб. Это достижение русского чеха может подрасти. Возможно, он замахнется на клубный рекорд, принадлежащий Александру Мальцеву. Это вполне реально, если бело-голубые продвинутся в плей-офф далеко. Вот список динамовцев, забивавших 30 и более голов за один чемпионат.