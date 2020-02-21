«Рейнджерс» обязаны сохранить тройки Панарина и Бучневича

Победа в Чикаго над «Блэкхокс» (6:3) стала для «Рейнджерс» восьмой в 11 февральских матчах. Команда Панарина продолжает борьбу за уайлд-кард – от зоны плей-офф ньюйоркцев теперь отделяют 6 очков, а впереди еще 23 матча. Игра вроде пошла и состав накатан. Но в понедельник 23 февраля грянет Юрьев день – закроется трансферный рынок, а потому в момент все может поменяться, если руководство «Синих рубашек» решит обменять Александра Георгиева или Криса Крайдера, у которых летом завершаются контракты.

Пройдемся по линиям «Рейнджерс» и представим себя генеральным менеджером клуба Джеффом Гортоном.

ВРАТАРИ

КАК ОТПРАВИТЬ НА ПЕНСИЮ ЛУНДКВИСТА?

Боливар не выдержит троих. Разумеется, лишний тут 37-летний шведский ветеран. Но у него договор до следующего года, по которому любые обмены запрещены. Не знаю, почему «рейнджеры» до сих пор не выкупили контракт. Есть и другой вариант – договориться полюбовно, как это сделала прошлым летом «Флорида» с 40-летним Роберто Луонго.

Напомню, «Ванкувер» в 2009 году досрочно перезаключил соглашение с двукратным олимпийским чемпионом аж на 12 сезонов до 2022 года. В 2014 году «Кэнакс» сплавили ветерана во «Флориду», где он защищал ворота шесть лет, а 26 июня прошлого года вдруг заявил:

- Это одно из самых сложных решений в моей жизни, которое я принял после двух месяцев раздумий. Я прислушивался к своему организму и понял: настало время уйти из хоккея.

Благодаря этому неожиданному подарку «Флорида» и смогла пригласить Сергея Бобровского. Хотя в качестве штрафа за досрочное расставание с Луонго под ее потолком зарплат до 2022 году будут учитываться 1,094 млн долларов и 3,033 млн - у «Ванкувера».

Однако, судя по всему, уйти все-таки придется Георгиеву. Косвенно говорит об этом факт приобретения 19 февраля у «Филадельфии» 28-летнего голкипера Жана-Франсуа Берубе. В этом сезоне он выступал только в АХЛ, а всего за карьеру провел в НХЛ лишь 34 матча. Очевидно, что его взяли на подхват в фарм-клуб, где канадец займет место Шестеркина, закрепившегося в «Рейнджерс» в качестве основного вратаря. Игорь, между прочим, с 93,9% отраженных бросков сейчас лидер во всей НХЛ! Из восьми матчей в главной команде он проиграл только один.

- Два периода получились очень энергозатратными. Нам повезло, что после 40 минут счет был 1:1. Шестеркин держал нас в игре. В начале третьего периода мы двигались лучше соперника, заставили их ошибаться, а сами использовали свои шансы, - констатировал после победы над «Чикаго» форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер, набравший 3 (1+2) очка.

ЗАЩИТНИКИ

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СТААЛА И СМИТА?

Джону Дэвидсону, возглавившему «Рейнджерс» в должности президента в мае прошлого года, было за что упрекнуть Джеффа Гортона, который работает в клубе генменеджером с лета 2015 года. Если невероятно щедрый шестилетний контракт на 34,2 млн долларов Марку Стаалу подмахнули до него, то креатура Брендана Смита целиком на совести Гортона. Уму непостижимо, с какого перепуга летом 2017 года «рейнджеры» застолбили за собой заурядного защитника сразу на четыре сезона с шизофренической годовой зарплатой в 4,35 млн?!

Как избавиться от двух этих забавных персонажей? До 2021 года никак! Мало того, что с таким баснословным окладом оба даром никому не нужны. У Стаала тотальный запрет на обмены, а у Смита – частичный. Он вправе представить список из 10 команд, куда согласен переехать. Во как! Чтобы не держать такой ценный, но бессмысленный актив на лавке, Дэвиду Куинну приходится ставить Смита в нападение. Но полезность канадца «минус 12» говорит сама за себя.

Похоже, Гортон с Дэвидсоном переплатили и Трубе, которому подмахнули договор на семь лет на 56 млн долларов. Предполагалось, что Джейкоб станет основным атакующим защитником, через которого пойдет весь розыгрыш большинства. Но 24-летний Дианжело уже на старте чемпионата переиграл американца и демонстрирует великолепную результативность вкупе с лучшей среди защитников команды полезностью «плюс 15». Разница с этим показателем Трубы, у которого «минус 13», в 28 пунктов, иначе говоря, заброшенных шайб! При этом Дианжело зарабатывает почти в 10 раз меньше! Контракт у Энтони летом истекает. Очевидно, он затребует минимум 5-6 млн в год. Где «Рейнджерс» найдет эти деньги, под потолком зарплат у которого свободны около трех миллионов долларов, неясно.

А ведь еще нужно изыскать средства на нападающих, среди которых на выходе сразу семеро игроков основного состава!

НАПАДАЮЩИЕ

КАК УДЕРЖАТЬ КРАЙДЕРА?

В эти дни перед неотвратимо надвигающемся дедлайном Крайдер – самая лакомая фигура на трансферном рынке НХЛ. Как утверждают инсайдеры, сразу пять клубов - «Бостон», «Колорадо», «Сент-Луис», «Ванкувер», «Айлендерс» в любой момент готовы подписать 28-летнего американца на его условиях. Ведь это абсолютно готовый форвард для второй бригады большинства. Например, на левый фланг «Брюинз» к Давиду Крейчи и Джейку Дебраску.

Но Крис всю карьеру провел в «Рейнджерс», который задрафтовал его в первом раунде в 2009 году. Сейчас у Крайдера на Манхэттене все ладится. У него сформировалась отличная химия с Зибанежадом и Бучневичем – в Чикаго на троих набрали 8 очков! Он незаменим в большинстве. Болельщики любят, тренеры доверяют. Зачем что-то менять? Разумеется, Крайдер перерос нынешнюю зарплату в 4,6 млн, но ради возможности остаться в родной команде, почему бы нападающему при оформлении нового контракта не пойти на определенные уступки?

Необходимо удержать на Бродвее и Строма, который в матче с «Чикаго» побил личный рекорд результативности, установленный в 2015 году в «Айлендерс» - 50 (17+33) очков. Но тогда ему потребовался 81 матч, а теперь Райан набрал 51 (15+36) балл в 59 играх. Понятно, сказывается присутствие рядом щедрого умельца на все руки Артемия Панарина. Но у третьего члена этого звена Фаста очков более чем в два раза меньше, чем у Строма! И потом он – центрфорвард, а это ключевая позиция в хоккее. Немалая заслуга канадца в том, что Панарин с «плюс 30» - самый полезный ныне нападающий НХЛ, уступающий лишь защитнику «Колорадо» Райану Гривзу («плюс 42»), хотя «рейнджеры» в общей таблице НХЛ аж на 20-м месте!

Стром, к слову, заключил ныне действующий контракт на 3,1 млн еще в «Эдмонтоне», а вот Фаст, как и Крайдер, и задрафтован «Рейнджерс», и никогда ему не изменял.

К февралю у ньюйоркцев сложились два ударных звена Бучневич – Зибанежад – Крайдер, Фаст – Стром – Панарин. Сохранить их необходимо любой ценой. А вот с Лемье, Маккеггом, Ди Джузеппе, Хейли возможны любые варианты.

ДОСЛОВНО

- Ребята чувствуют себя уверенно независимо от того, играем дома или в гостях. У нас прекрасная атмосфера в раздевалке. За последние два месяца мы действительно стали одной командой. Каждый раз, когда «Чикаго» пытался вернуться в игру, мы тут же забивали в ответ, что было крайне важно. Крайдер совершил отличный прорыв к воротам, когда забивал четвертый гол. Он показывает очень сильный хоккей. Хорош был и Шестеркин, хотя защитники ему почти не помогали. Это надо исправить.

Дэвид КУИНН, главный тренер «Рейнджерс»