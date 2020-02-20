«Я все жесты с детства знаю». Что говорили тренеры после матча «Спартак» – «Ак Барс»

– Посмотрите, сколько у нас было моментов, – возмущался наставник гостей Дмитрий Квартальнов. – Этих моментов на несколько игр хватит. Мы в гостях забили три шайбы, их должно было хватить для победы. Мы хотели выиграть.
Такая реакция последовала на безобидный вопрос о запланированной экономии сил победителями Восточной конференции, которые не заявили на матч пять игроков основного состава.
Рулевой «Спартака» посетовал на удаления:
– Мы перед плей-офф потренировали большинство-меньшинство.
И тут телекорреспондент спросил то, что многие хотели.
– Олег Валерьевич, что за жест вы показали. Один такой мы уже знаем – «больное горло»…
– Что за жест? Да я с детства знаю все жесты, – Знарок начал распаляться.
Вопрос о его учителе-юбиляре Владимире Юрзинове лишь на секунды успокоил спартаковского тренера.
Покинув конференц-зал, Знарок решил объясниться с телевизионщиком тет-а-тет. При закрытых дверях. Не подумайте превратно: до рукоприкладства дело не дошло.
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