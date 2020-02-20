Знарка не задушишь, не убьешь. Как «Спартак» победил «Ак Барс»

«РОГАТКА»

…Наставник «Спартака» Олег Знарок показал «рогатку», приложив два пальца себе к горлу. Жест из той же оперы мы видели в полуфинале ЧМ-2014 в Минске со шведами. Тогда этот театр мимики и жеста в адрес тренера «Тре Крунур» оценили дисквалификацией Знарка на финал. Напомню, наши без главнокомандующего одолели финнов 5:2 и завоевали золото.

Кто же душил Знарка теперь? Остается только догадываться. Рискну предположить: судьи.

Неделю назад в Казани «Спартак» уступил «Ак Барсу» 1:3, сравняв в третьем периоде счет. На послематчевой пресс-конференции Знарок бросил многозначительную фразу:

- Я многое мог бы здесь рассказать, но не стану. Надеюсь, в плей-офф будет по-другому.

Что будет по-другому? Сведущие люди пояснили: тренер красно-белых был возмущен судейством.

Станет ли лучше в плей-офф – бабушка надвое сказала. Если «Спартак» попадет на неправильного соперника, то может повториться прошлогодняя кубковая история, когда красно-белые уступили СКА. Ту серию сопровождали скандалы.

Впрочем, не будем ворошить прошлое. Теперь у «Спартака» другой тренер, воевавший по ту сторону баррикад.

«Ак Барс» досрочно оформил первенство в Восточной конфренции и прибыл в Москву без своего капитана Зарипова и лидера атак Азеведо. Хозяева вышли без форварда Ганзла, получившего микротравму.

- Мы хотим Кубок Гагарина, - не моргнув глазом заявил чех во втором перерыве, когда красно-белым удалось сравнять счет (3:3).

- И когда же «Спартак» в последний раз был чемпионом? – я не удержался от вопроса.

- Не знаю.

- В 1976-м, в тот год, кстати, сборная Чехословакии стала чемпионом мира в польском Катовице.

- Я тогда еще не родился, - улыбнулся Ганзл.

НИКИФОРОВ – ЗА «СПАРТАК»

Никто не мог предположить, что в третьем периоде москвичи порвут дружину Дмитрия Квартальнова, забросив одну за другой три шайбы подряд. После пятой на лавку отправился обескураженный вратарь Рейдеборн. Сменивший его кандидат в сборную России Билялов пропустил с первого броска. Ансель Галимов на зависть родному брату Эмилю, играющему в Казани, оформил дубль.

Его второй гол достоин хит-парадов. Защитник Гончаров кинул высоченную свечку на ход партнеру. Тот на скорости рукой укротил шайбу и с «лопаты» вогнал ее в ближний угол. Гости взяли запрос на «вне игры», но гол засчитали, а «барсов» наказали малым штрафом «за ложный вызов».

А ведь после первого периода мало кто ожидал такого развития событий. Гости превратили игровое преимущество в заброшенную шайбу.

- «Ак Барс» играет хорошо, мобильно, активно, заставляя соперника ошибаться, - дал оценку стартового отрезка заслуженный тренер Зинэтула Билялетдинов.

После первого перерыва красно-белые стали копать на пятачке и выкопали победу.

На радость болельщикам и Знарку. Кстати, поддержать друга пришел на «ЦСКА Арену» артист Денис Никифоров, сыгравший роль тренера в сериале «Молодежка».

- За кого болеете? – спросил автор этих строк гостя.

- За красивый хоккей. А если честно, то больше за «Спартак». Из-за Олега Валерьевича.

Знарок взял реванш у Квартальнова за все прежние поражения «Спартака» от ЦСКА, руководимого Дмитрием Вячеславовичем.

КТО НА КОГО?

Как только стали известны топ-4 участника плей-офф на Западе, лига выпустила пресс-релиз. Московское «Динамо» в любом случае начинает серию 2 марта в Петровском парке. Вероятнее всего, мы увидим классическое московское дерби «Динамо» - «Спартак».

Красно-белые при любых раскладах будут проводить матчи в один день с ЦСКА. Чтобы не переезжать с «ЦСКА Арены». Дворец в Мытищах принять «Спартак» отказался из-за непонятной ситуации с баскетбольной Евролигой, в которой играют «Химки».

Стало быть, действующие обладатели Кубка Гагарина возьмут старт в плей-офф, скорее всего, 2 марта.

Стало быть, 1-го сыграют СКА и с большой вероятностью «Йокерит». Но не друг с другом, а с соперниками, занявшими седьмое и шестое места в конференции. На две путевки в плей-офф претендуют «Витязь», «Торпедо» и ХК «Сочи».

На Востоке все куда спокойнее. В первом круге наклевывается любопытная пара «Авангард» - «Магнитка». Станет ли эта серия круче прошлогодней, когда омичи буквально вынесли чемпионских «барсов»? Поживем-увидим. «Ястребы» стартуют в плей-офф 1 марта.