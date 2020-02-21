Грецкий ответил Капризову. Армеец перегнал Яшкина, а «зубр» забил первый гол в КХЛ - Советский спорт
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21 февраля 2020 22:30ХоккейДомрачев Владислав

Грецкий ответил Капризову. Армеец перегнал Яшкина, а «зубр» забил первый гол в КХЛ

Самые интересные моменты игрового дня – в обзоре «Советского спорта».

В том, что «Магнитка» пробьется в плей-офф, сомнений не было. «Сталевары» в стыке победили вялый в этот вечер «Нефтехимик» 3:1 и досрочно прописались в кубковой восьмерке Востока. Мозякин не забил, но организовал два гола. Чудо-передачи капитана «Металлурга» - одна с форхэнда, другая с бэкхэнда – привели в неописуемый восторг и болельщиков, и специалистов. Мозякин набрал 40 (14+36) очков и упрочил лидерство среди бомбардиров своей команды.

А Капризов в матче с минским «Динамо» (8:1) оформил дубль, забив пятую и шестую шайбы. В первом случае он с лета переправил шайбу в сетку после наброса Нестерова. Судьи засчитали гол после «киносеанса», а во втором – после добивания, и опять с лета.

Капризов с 31 голом превзошел личное снайперское достижение прошлого регулярного чемпионата и перегнал своего конкурента Яшкина из московского «Динамо».

Этот дубль не стал единственным в матче лидера и аутсайдера. Двумя шайбами отметился Григоренко.

Этим интересные событии в матче-разгроме не ограничились. Голы Капризова разделила шайба Грецкого. Форвард минчан забил изысканно, на зависть своему знаменитому однофамильцу (или родственнику) Уэйну Грецки. Белорусский 99-й номер метеором промчался по левому флангу, объехал на входе в зону Григоренко, пальнул с кистей из-под ног защитника Науменкова и как-то робко вскинул руки, не веря своему счастью. Игра не остановилась. Только киносеанс показал: был гол.

Грецкий играл вдохновенно, во втором периоде попал под силовой примем Романова, упали оба. А в третьем, уже после своего гола, сокрушил Науменкова. «Отблагодарив» армейца за пассивную оборону.

Чтобы сохранить лидерство в конференции, чемпионам в двух оставшихся до финиша регулярного чемпионата (со СКА и ХК «Сочи») достаточно набрать одно очко. 25-го в Москве состоится шестая (последняя ли?) серия армейского дерби.

Матч в Балашихе «Авангард» – «Йокерит» (1:2 Б) заслуживал внимания хотя бы из-за буллитной перестрелки, в которой соперники показали класс и хоккейный артистизм. Оксанен реализовал все три попытки, Шумаков – две из трех. Но как он разбирался с вратарем Ниеми. Не менее эффектно, чем американец Оши с Бобровским на Олимпиаде в Сочи.

Конечно, Шумаков огорчился, приз лучшему игроку команды в январе, который ему вручили режиссеры-актеры Федор Бондарчук и Александр Петров, должен утешить форварда-умельца.

Благодаря набранному очку «ястребы» сохранили второе место на Востоке. Но «Барыс», обыгравший дома «Салават Юлаев» 2:1, сел им на хвост.

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