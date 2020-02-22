Хлебный день. Артемий Панарин переписывает рекорды Рейнджерс - Советский спорт
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22 февраля 2020 10:17ХоккейФедоровский Александр

Хлебный день. Артемий Панарин переписывает рекорды Рейнджерс

Сегодня ночью в НХЛ состоялось семь матчей. «Советский спорт» отмечает наиболее любопытные события очередного игрового дня.

«Каролина» - «Рейнджерс» 2:5

Артемий Панарин открыл счет своему четвертому десятку голов в сезоне, попутно достигнув рубежа 400 очков в НХЛ. Набрав 80 очков в чемпионате, Артемий вошел в тройку самых «быстрых» бомбардиров в истории нью-йоркского клуба. Быстрее Панарина очковый рубеж преодолевали только Яромир Ягр и Марк Мессье.

«Каролине» в этой встрече немного не повезло – из пяти пропущенных шайб две влетели в ворота Петра Мразека от коньков собственных защитников. Игорь Шестеркин провел хороший матч, отразив 27 бросков. Голкипер «Рейнджерс» провел в сезоне девять матчей, из которых выиграл восемь. Хенрик Лундквист оформляет пенсию потихонечку...

Павел Бучневич из «Рейнджерс» провел на льду 15 минут и нанес 3 броска по воротам, а Андрей Свечников из «Каролины» был активен и продолжил свою серию матчей с набранными очками – в последний раз он уходил со льда без результативных действий 31 января в матче против «Вегаса».

«Айлендерс» - «Детройт» 4:1

«Островитяне» прервали серию из четырех поражений подряд, а попутно официально оформили непопадание несчастного «Детройта» в плей-офф.

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов в последнее время отвоевал место в воротах у Томаса Грайсса и, несмотря на поражения в последних трех матчах, показывает добротный процент отраженных бросков.

«Даллас» - «Сент-Луис» 1:4

Обе команды крепко сидят в зоне плей-офф, так что результат не особенно всколыхнул турнирный расклад для тех и других. Иван Барбашев в составе «Блюз» провел на льду 15 минут и отметился удалением, Александр Радулов из «Далласа» закончил матч с показателем полезности -3, а голкипер «Звезд» Антон Худобин сменил по ходу встречи Бена Бишопа и отбил девять бросков из десяти.

«Калгари» - «Бостон» 3:4

Хозяева ведут отчаянную борьбу за выход в плей-офф и в этом матчи они были близки к тому, чтобы отвоевать очки у лидера лиги. Усилиями Микаэля Баклунда и Джонни Гудро «Калгари» дважды вел в счете с разницей в две шайбы, но победу так и не удержал. Защитник «Калгари» Александр Елесин отыграл третий матч в сезоне, провел два силовых приема при показателе полезности -1.

«Эдмонтон» - «Миннесота» 3:5

Нет Макдэвида – нет вечеринки. Лидер атак канадцев не выходит на лед с 8 февраля, когда в матче против «Нэшвила» он получил ушиб колена и выбыл приблизительно до конца этого месяца. В составе «Миннесоты» двумя результативными передачами отметился белорусский американец Алекс Алексович Гальченюк.

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