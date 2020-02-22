Панарину – Харта, Шестеркину – Колдера! А Лундквист готовится к пенсии?

«Рейнджерс», приехавший в Каролину на 20-м месте в общей таблице НХЛ, одержал седьмую подряд победу на выезде (5:2) и сократил отставание от зоны уайлд-кард до пяти очков. Команду Свечникова, с которой Ови и Ко постоянно мучаются уже два года, хлопцы с Бродвея повергли в четвертом матче этого сезона из четырех!

Вратарь Игорь Шестеркин выиграл восьмой из девяти матчей в НХЛ, в которой дебютировал в начале года, и продолжает первенствовать во всей лиге по проценту отраженных бросков – 93,8.

Нападающий Артемий Панарин набрал очередные 2 (1+1) очка, закрыв восьмой и открыв девятый десяток – 81 (31+50) балла за сезон. Он обогнал Коннора Макдэвида (30 голов, 51 передача), поднявшись на четвертое место в споре бомбардиров, отставая от Леона Драйзайтля на 16 баллов. Но если у немца полезность, точнее бесполезность достигла уже «минус 10», а у его одноклубника по «Эдмонтону» очередного Грейт Вана II – «минус 7», то россиянин и тут занял новую высоту: разменял четвертый десяток – «плюс 31». Абсолютное лидерство среди всех нападающих НХЛ и второе место в лиге после защитника «Колорадо» Райана Грейвза – «плюс 42».

Представьте, где был бы «Рейнджерс» без восьми побед Шестеркина и 81 очка Панарина – ясно где: доигрывал бы тупо сезон, как «Нью-Джерси» или «Детройт». Вот потому я и считаю, что Хлебушек в прямом смысле - самый полезный в лиге, ибо в одиночку преобразил прежде одну из худших команд НХЛ, а российский голкипер – лучший дебютант НХЛ по крайней мере в 2020 году. Если Игорь и дальше продолжит вытаскивать безнадежные матчи, то может по-настоящему включиться в борьбу за Колдер Трофи. Пока москвич, конечно, не дотягивает до защитников Квентина Хьюза («Ванкувер») – 47 (8+39) очков в 59 матчах и Кейла Макара («Колорадо») – 45 (12+33) в 52, а также нападающего «Чикаго» Доминика Кубалика – 25 голов. Но все решит финиш регулярного чемпионата.

Правда, все же не все зависит от Шестеркина. Команда должна помогать ему больше. Чего стоит, к примеру, первый ответный гол «Каролины»… Полностью на совести защитников Фокса и Трубы! Макгинн спокойно вкатил в зону ньюйоркцев, неторопливо изготовился к броску, выбрал идеальную позицию, сместившись с правого фланга в центр, и попросту расстрелял Шестеркина. Новичок Фокс – в первую очередь и опытный Труба – во вторую наблюдали за маневрами форварда противника, словно каменные истуканы с острова Пасхи. Ошибка уровня ДЮСШ. Подобную инфантильность нужно выжигать каленым металлом!

И выводы тренеры делают, ибо все проколы подопечных видны дошколятам. Самое важное – «рейнджеры» в последние два месяца лучшие в НХЛ по игре в неравных составах. До визита в Каролину они нейтрализовали свои 16 удалений кряду. Да и Ахо, делая счет 2:4 на 46-й минуте, не должен был реализовать лишнего, если бы партнеры Шестеркина были расторопнее и выкинули бы бесхозную шайбу с пятака. По большинству, которое на 42-й минуте использовал Панарин, «Рейнджерс», если брать отрезок с 24 ноября прошлого года – вторые в НХЛ. После «Питтсбурга», где в спецбригаде выходят сразу два гения – Малкин и Кросби.

Ну и о Лундквисте. Меня поразило, когда на послематчевой процедуре поздравления всей командой вратаря-победителя, я увидел в роли дублера не шведского ветерана, а Георгиева. Это был первый случай в сезоне, когда Лундквист не раздевался на игру. Тренер Дэвид Куинн позже объяснил, что Хенрик сам предложил, чтоб его, долго не имеющего игровой практики, отправили в ложу прессы. Мне остается только скромно предположить: неужели олимпийский чемпион-2006 прочитал мой разворот в пятничном «Советском спорте», где я предложил ему по примеру двукратного олимпийского чемпиона Луонго самому досрочно завершить карьеру и не перекрывать кислород молодым, которым проиграл конкуренцию еще в прошлом сезоне?

Если это так, то Король Хенрик – настоящий мужик!