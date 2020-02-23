На 40-летие чуда на льду Овечкин ответил Америке юбилейным голом в День Советской армии и ВМФ - Советский спорт
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23 февраля 2020 06:56ХоккейСлавин Виталий

На 40-летие чуда на льду Овечкин ответил Америке юбилейным голом в День Советской армии и ВМФ

Обозреватель «Советского спорта» - о 700-й шайбе Александра Овечкина в НХЛ.

А мужики-то не знают… Чего это за два шага до 700-го гола Ови вдруг притормозил. Оказывается, Великая восьмерка ждал круглой годовщины некоего события, совместив его с Днем родной армии, который уже наступил на большой части России, когда в ворота «Нью-Джерси» в третьем периоде влетела шайба после фирменного ван-таймера Александра. Теперь 22 февраля для прогрессивного человечества будет ассоциироваться не с американским чудом на льду Олимпиады-1980, а с русско-американским юбилейным голом московского динамовца.

Конечно, совпадение из разряда нарочно не придумаешь.

Русский капитан клуба из столицы США в день 40-летия самой оглушительной сенсации в истории мирового хоккея – победы американских студентов на Играх в Лейк-Плэсиде 4:3 над могучей сборной СССР - с подачи американца Дженсена и челябинца Кузнецова забивает юбилейный в НХЛ 700-й гол в ворота канадца Блэквуда. Но побеждает американская команда из Нью-Джерси (3:2), два решающих гола которой организует русский герой Олимпиады в Пхенчхане москвич Гусев!

Пусть сейчас главный праздник наших мужчин именуется Днем защитника Отечества, для меня 23 февраля всегда будет Днем Советской армии и Военно-морского флота. Присягу дают в жизни один раз. Я это сделал летом 1981 года под Каширой. Спустя полтора года после олимпийского фиаско Красной машины Виктора Тихонова – и за пару месяцев до ее легендарного триумфа на Кубке Канады.

То, что сделал 22/23 февраля Овечкин, смело можно заносить в Книгу подвигов отечественного хоккея. Достижение выдающееся, которое, как уверяют сами заокеанские эксперты, в обозримом будущем не покорится больше никому.

Это разрекламированный Гретцки мог легко штамповать за сезон под сто голов. Но что за хоккей был в 80-х, когда резвился наш канадский друг? Да вообще без обороны и при диком расслоении уровня клубов и игроков. В США интерес к хоккею поднялся как раз после виктории Херба Брукса и его школяров. До этого американцы даже на Кубок Канады не могли собрать команду сплошь из игроков НХЛ. Европу там представляли редкие шведы и финны, где хоккей оставался полулюбительским. Ну и несколько беглецов из Чехословакии. Все!

Вратари вовсе выглядели посмешищем. В облегающей экипировке, баттерфляй еще пребывал где-то за горизонтом – бросай резко низом, и будет точно голешник, если в ноги голкипера не попадешь. Зато «Эдмонтон» собрал кучу звезд – две пятерки могли порвать любую сборную. Кроме нашей, разумеется.

Вот в этом малиннике и расцвел худосочный юноша из Су-Сен-Мари, вечно сопровождаемый стаей охранников. Потому он и наколотил уже в 12-м сезоне свои семь сотен 3 января 1991 года, когда ему еще и 30 не исполнилось. И когда НХЛ по-прежнему оставалась провинциальной и примитивной лигой, но лавина технарей-виртуозов из соцлагеря уже изготовилась к захвату Северной Америки.

Стоило только этому случиться, а наш Грейт Ван оказался в «Лос-Анджелесе» и далее по списку без привычной свиты, как распиаренный канадский голеадор быстренько сдулся. Если семисотку он освоил за 886 матчей, то за следующую 601 игру сподобился за 9 лет на жалкие 194 шайбы. Вот истинный уровень этого горе-снайпера – 0,32 гола в среднем за игру.

Сравните хотя бы с Яромиром Ягром. Чех, проведший всю карьеру в НХЛ, когда она стала реально мировой лигой со всякими изощренными капканами-ловушками имени «Нью-Джерси» и голкиперами-мутантами, закрывающими телом все ворота, только в 42 года седьмым в истории НХЛ добрался до высоты 700, чтоб потом забросить еще 66 шайб. Всем ясно, если бы не локаут-2005 и командировка в Омск на три сезона, Ярдо давно пробил бы отметку 900.

Что очень сейчас важно - тот локаут на весь сезон отнял год и у Овечкина, который готовился дебютировать в НХЛ в 2004-м. А это гарантированные 40-50 голов, если учесть, что начал москвич в «Вашингтоне» с 52 шайб в чемпионате-2005/06. Еще голов 20-25 откусил укороченный из-за очередного локаута до 48 матчей сезон-2012/13.

Итого из-за безумной политики профсоюзного лузера Боба Гуденау Русская пушка в расцвете сил недосчитался минимум 60 шайб! То есть 750 Ови мог выбить еще в прошлом сезоне, а сейчас уже охотиться на 800!

Тем не менее из семи предыдущих покорителей пика 700 Овечкин в его 34 года второй по возрасту и по количеству понадобившихся на это сезонов – 15.

Горди Хоу сделал это в 1968 году первым в 40 лет, играл с двухлетним перерывом до 52 и забил в итоге 801 гол.

Второму - Филу Эспозито было 37 и 717 шайб на финише.

Третьему - Марселю Дионну – 36 и 731 в итоге.

Четвертого, 29-летнего, пропускаем.

Пятому - Майку Гартнеру – 38 и 708 в итоге.

Шестому - Бретту Халлу – 38 и 741 в итоге.

Седьмого - Яромира Ягра мы уже обсудили.

Но за пределами списка остался Бобби Халл, который в НХЛ и ВХА в сумме наколотил 913 голов. А лидер всех времен, безусловно, ни какой не Гретцки, а Горди Хоу. У Мистера Хоккей с учетом 174 голов в ВХА за профессиональную карьеру 975 шайб.

Как уже подсчитали статистики, именно Овечкин преодолел отрезок от 600-й до 700-й шайбы быстрее всех за всю историю НХЛ за 154 игры. Гораздо более молодому Гретцки, перед которым в эпоху полоумного открытого хоккея неумехи-защитники едва ли не расступались, на этот путь в возрасте 27-29 лет потребовалось 168 матчей.

Вот так бы и дальше. Тем более что Александр по средней результативности даже прибавил по сравнению с предыдущей своей пятилеткой. Если в 2010 - 2015 годах он забивал в среднем 0,57 гола за матч, то в 2015 -2020-м – 0,59. В частности, в нынешнем сезоне даже 0,7 шайбы – 42 в 60 матчах!

Ну а цели наши прежние:

- забить 45 шайб и поднять свой вечный рекорд НХЛ до 11 таких сезонов;

- выбить полтинник в девятый раз в карьере и повторить рекорд Босси и Гретцки;

- выиграть Морис Ришар Трофи и довести свой вечный рекорд НХЛ до девяти титулов топ-снайпера сезона;

- ну и исполнить мое персональное поручение – к концу 2020 года выйти на рубеж 750.

На ближайший год, пожалуй, достаточно. А за долгожданный подарок ко Дню СА и ВМФ отдельное спасибо!

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