700 друзей Овечкина, или однажды в Нью-Джерси - Советский спорт
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23 февраля 2020 10:17ХоккейФедоровский Александр

700 друзей Овечкина, или однажды в Нью-Джерси

Панарин обходит Макдэвида, Дадонов проигрывает, но отмечает юбилей, а Шестеркин отправляет Лундквиста в утиль. «Советский спорт» предлагает вашему вниманию обзор исторического игрового дня в НХЛ.

«Нью-Джерси» - «Вашингтон» 3:2

Когда-то это должно было произойти. Александр Овечкин с седьмой попытки покорил отметку в 700 шайб и еще на шаг приблизился к Майку Гартнеру, на счету которого 708 точных бросков в карьере. Изучайте фундаментальную инфографику чуть ниже. Некоторые статистические нюансы реально вгоняют в дрожь.

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Посмотрели? Возвращаемся из космоса на грешную землю.

«Вашингтон» провел очередной невнятный матч. Пока февраль для команды выходит откровенно провальным. Всего две победы в девяти встречах - это забористо. Впрочем, это никак не влияет на шансы попасть в плей-офф. Тут все спокойно.

Никита Гусев из «Нью-Джерси» продолжает получать не слишком много игрового времени, но в этой встрече он использовал его продуктивно. Три броска по воротам, показатель полезности +2 и две голевые передачи, одна из которых на победный бросок Дэймона Северсона - совсем неплохо для 13 минут на льду.

Евгений Кузнецов набрал четыре минуты штрафа, сделал голевую передачу и показал худший в команде процент выигранных вбрасываний.

«Филадельфия» - «Виннипег» 5:2

«Филли» неплохо катят по этому месяцу, и если не случится какого-то кадрового форс-мажора, вполне могут стартовать в этом году в плей-офф. «Виннипег» пока тоже входит в кубковую восьмерку Запада, но лишь в режиме wild card, а значит в первом раунде возможны шероховатости.

Иван Проворов пронесся почти через всю площадку и выдал удобный пас под бросок Скотту Лоутону. Для российского защитника это 20 ассистентский балл в сезоне.

Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провел на площадке 20 минут и завершил встречу с показателем полезности -1.

«Питтсбург» - «Баффало» 2:5

Голкипер гостей Картер Хаттон отразил 41 бросок, а Джейк Айкел перебил всех пауков в верхних углах ворот Тристана Джарри. «Питтсбург» после трех побед над «Монреалем», «Детройтом» и «Торонто» проигрывает второй матч подряд с общим счетом 2:9, а забивает у «пингвинов» только Евгений Малкин, который сумел отличиться впервые за последние четыре игры.

«Оттава» - «Монреаль» 0:3

Победу гостям в этой встрече обеспечили те, о ком так много говорят в последнее время на предмет возможного обмена. А именно Кэрри Прайс и Илья Ковальчук. Голкипер четвертый раз в сезоне сыграл «на ноль», а Ковальчук впервые за семь последних матчей отметился результативным действием и присутствовал на льду во всех трех случаях взятия ворот.

Защитник «Оттавы» Никита Зайцев провел на льду какое-то совершенно дикое время. За 32 минуты он сумел заблокировать 3 броска и завершить игру с показателем полезности -1. «Монреаль» остается в гонке плей-офф.

«Рейнджерс» - «Сан-Хосе» 3:2

«Акулы» на ободах доигрывают этот кошмарный сезон, а Панарин снова творит чудеса. То Артемий делает передачу на гол между ног вратаря, хотя самому можно было бросать раз примерно сто, то выбивает шайбу у Кейна и организует вторую шайбу своей команды… «Хлеб» бывает коварным!

Артемий выходит на четвертую строчку в лиге по системе гол+пас. Леона Драйзайтля догнать удастся едва ли, а вот за второе место вполне можно побороться.

Павел Бучневич умудрился завершить победную для своей команды игру с минусовым показателем полезности, а Игорь Шестеркин одержал очередную победу с отменным процентом отраженных бросков в то самое время, как Хенрик Лундквист уже открыто просит обмена.

«Я устал. Я ухожу». Как это будет по-шведски?

«Торонто» - «Каролина» 3:6

В НХЛ что ни год, то фантастическая история про вратарей-любителей. «Каролина» по ходу игры потеряла из-за травм Джеймса Раймера и Петра Мразека. Пришлось экстренно десантироваться на лед 42-летнему Дэвиду Эйрсу – этот уважаемые человек работает… заливщиком льда на матчах основной команды и фарм-клуба «Торонто».

Счет к тому моменту был 4:1 в пользу гостей, но после столь фантастической замены вратаря он быстро сократился – Эйрс пропустил две шайбы после трех бросков, но больше этого делать он не собирался. «Каролина» одерживает феерическую победу в гостях, а Дэвид Эйрс запомнит этот матч на всю жизнь.

Андрей Свечников из «Каролины» в феврале не уходит с площадки без набранных очков, эта игра не стала исключением.

«Аризона» - «Тампа Бэй» 7:3

«Койоты» одерживают важнейшую победу и остаются в деле за право пробиться в плей-офф. Никита Кучеров провел не слишком удачный матч, как и Андрей Василевский, которому набросали полную авоську шайб.

Защитник гостей Михаил Сергачев, несмотря на удручающий для его команды результат, сумел завершить игру с положительным показателем полезности.

Его коллега по амплуа, неуступчивый «койот» Илья Любушкин, провел добротный матч, в котором нанес 3 броска по воротам, сделал 3 силовых приема и закончил встречу с показателем +3.

«Нэшвилл» - «Коламбус» 4:3 Б

«Блю Джекетс» из-за огромного количества травмированных игроков продолжают пикировать все ниже по турнирной таблице. Восьмое поражение подряд и всего три набранных очка из шестнадцати возможных. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провел на льду 26 минут, заблокировал 5 бросков и отметился результативной передачей.

«Вегас» - Флорида» 5:3

Шайба Евгения Дадонова не помогла его «Флориде» переиграть в гостях «Вегас». Для российского нападающего этот гол стал 25 в сезоне, а также 200 набранным очком в НХЛ. «Флорида» продолжает балансировать между плей-офф и плей-он, а «Вегас» забирается на первую строчку в Тихоокеанском дивизионе.

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