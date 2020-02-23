На юбилей Юрзинову. «Динамо» одолело «Спартак» - Советский спорт
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23 февраля 2020 21:16ХоккейДомрачев Владислав

На юбилей Юрзинову. «Динамо» одолело «Спартак»

Главные события игрового дня в КХЛ - в обзоре от «Советского спорта».

«Амур», рвущийся в плей-офф, был жестоко бит в родных стенах «Нефтехимиком» 0:8. Счет напомнил разгром ЦСКА Юлиуса Шуплера, учиненный в начале 2012-го года хабаровчанами.

Конкуренты в борьбе за путевку в плей-офф провели рокировку в турнирной таблице Востока. Однако завтра у них еще одна встреча. Ее победитель ворвется в кубковую восьмерку. Посмотрим, сработает ли синдром спаренных матчей. Обычно после разгрома проигравший берет реванш. Отечественная история знает и вовсе казуистические случаи: 2:9 и 9:2. Это достижения «Устинки».

***

В Магнитогорске свой 15-й гол забил Мозякин, с передачи уфимца Семенова. Однако шайба капитана «Магнитки» и снайпера-рекордсмена отечественных чемпионатов не помогла хозяевам одержать победу. «Салават Юлаев» выиграл в овертайме 2:1.

В Хельсинки СКА взял лихой волевой реванш за январский разгром 0:6. И тоже с теннисным счетом – 6:1. По голу на счету парней из молодежной тройки – Марченко, Морозова, Подколзина. 10478 зрителей на «Хартвалл Арене» с удивлением наблюдали, как рассыпались «шуты», недавно деклассировавшие московское «Динамо» 5:0.

В Казани назревала сенсация. В середине третьего периода минчане вели 3:1, но не поверили в свое счастье и пропустили три шайбы подряд. Потом было 4:4, но последнее слово осталось за капитаном Зариповым. «Ак Барс» по-прежнему претендент на Кубок континента, дающий преимущество своего поля в плей-офф. В каждом из четырех раундов, включая финальную серию.

***

В Петровском парке перед дерби «Динамо» - «Спартак» чествовали Владимира Юрзинова, отметившего 20 февраля 80-летний юбилей. Его вместе с легендами Зинэтулой Билялетдиновым, новым президентом КХЛ Алексеем Морозовым, олимпиоником Дарюсом Каспарайтисом и главным тренером «Спартака» Олегом Знарком пригласили на лед. Наставник бело-голубых Владимир Крикунов, который играл у Юрзинова в рижском «Динамо» и не по-доброму покинул латвийскую команду, пожал руку юбиляру с лавки. Хотелось бы увидеть в этой компании генменеджера «Спартака» и выпускника динамовской школы Алексея Жамнова, игравшего у Юрзинова на трех Олимпиадах, но…

Организаторы решили устроить ретро-матч. Но выбрали в качестве временного отрезка 60-е. Странно. Ведь это период вертикального взлета «Спартака», превратившегося из середняка в одного из лидеров советского хоккея. Трижды красно-белые добирались до золотых медалей, «Динамо» - ни разу.

Юрзинов в 21 год стал капитаном команды, но побеждал спартаковцев значительно реже, чем те – его команду.

Гости решили облегчить задачу хозяевам и выпустили третьего вратаря – Хомченко. Запомнившегося бабочками от «Авангарда», Уфы и ЦСКА. Когда Кулемин быстро распечатал его ворота, казалось, бело-голубые одержат легкую победу. Но подопечные Знарка сдаваться не собирались. И в третьем периоде усилиями своего капитана Никонцева, легко обыгравшего «один в один» защитника Миронова, сравняли счет. Размочив вратаря Бочарова, засушившего в двух предыдущих дерби со «Спартаком» сухари.

А Хомченко затащил гостей в овертайм и гарантировал в первом круге плей-офф серию «Динамо» - «Спартак». На последней минуте овертайма Хохлачев принес было красно-белым победу. Но хозяева оспорили гол. «Киносеанс» выявил нарушение численного состава у гостей. Глупейшее! Взятие ворот отменили.

В серии буллитов выстрелил новый динамовский пенальтист Брюквин, который зажигал в Череповце (несмотря на поражение москвичей). Но в плей-офф открывшийся у него талант вряд ли пригодится.

«Динамо» выиграло у «Спартака» все четыре матча в регулярном чемпионате, но это особого значения в плей-офф не имеет. Уже 2 марта соперники встретятся на том же месте – в Петровском парке.

***

«Авангард» и «Барыс», похоже, устроили сюрпляс. Омичи уступили в Балашихе «Локомотиву» 0:1 и рискуют упасть со второго на третье место в конференции. Но казахстанцы не спешат улучшать свое турнирное положение. На Дальний Восток команда Андрея Скабелки отправилась резервным составом. «Барсы» могут оказаться легкой добычей «моряков» и «тигров». И тогда (если останутся третьими) сойдутся в первом кубковом раунде с «Салаватом Юлаевым». «Авангард» - с «Металлургом».

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