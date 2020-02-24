Ковальчук меняет команду, Малкин забивает и дерется, а Худобин становится первой звездой

«Вашингтон» – «Питтсбург» 5:3

«Столичные» наконец одерживают победу и подписывают Илью Ковальчука в обмен на третий раунд драфта. При этом половину зарплаты российского ветерана будет выплачивать «Монреаль».

Теперь «Вашингтон» стал еще более русским, а следить за ветераном, который неплохо проявил себя в «Канадиенс», мы сможем в плей-офф. В ночь на среду «Вашингтон» сыграет против «Виннипега» и скорее всего именно в этот день состоится дебют Ильи в новой команде.

Александр Овечкин снова замолчал, а «Питтсбургу» не помог даже «хет-трик Горди Хоу» в исполнении Евгения Малкина – гол, голевая передача и драка.

«Даллас» – «Чикаго» 2:1

Удачная игра Антона Худобина и Александра Радулова позволила переиграть аутсайдера Центрального дивизиона. Радулов отметился голевой передачей на Джона Павелски, а Худобин отразил 31 бросок и был признан первой звездой матча.

«Айлендерс» – «Сан-Хосе» 4:1

Не отстает от Худобина и еще один российский голкипер – Семен Варламов, который после паузы на матч всех звезд все плотнее укрепляется в статусе первого номера команды. В игре против «Шаркс» Семен вполне мог пробиться в тройку лучших по итогам встречи, но в этот вечер более ценными оказались полевые игроки. «Айлендерс» продолжает бороться за зону плей-офф.

«Детройт» – «Калгари» 2:4

Грустный «Детройт» продолжает исправно поставлять очки командам, что ведут борьбу за кубковую восьмерку, к коим относится и «Калгари». Дубль Дилана Ларкина не помог «красным крыльям». Российский защитник «Калгари» Александр Елесин провел пять силовых приемов и закончил встречу с показателем полезности +1.

«Миннесота» – «Сент-Луис» 1:4

«Блюзмены» одерживают гостевую победу, а Иван Барбашев забивает в меньшинстве и повторяет свой же прошлогодний рекорд результативности 26 очков по системе гол плюс пас (14+12). После этой игры у Ивана 25 очков, но еще один балл будет добавлен, когда будет доигран отложенный матч с «Анхаймом», когда плохо с сердцем стало защитнику «Сент-Луиса» Джею Баумистеру. В той встрече у Барбашева тоже есть результативное действие.

«Лос-Анджелес» – «Эдмонтон» 2:4

Впервые с 8 февраля в состав «Ойлерз» вернулся Коннор Макдэвид и «Лос-Анджелес» тут же ощутил болезненные ощущения. Три очка, победный гол, роскошная подкидка на Арчибальда и пустые ворота – классический набор монстра атаки «Эдмонтона» и всей лиги.

Нападающий «Кингз» Николай Прохоркин провел на площадке десять минут.

«Анахайм» – «Вегас» 5:6 ОТ

Отскок дня сорвался именно в этом противостоянии. За три минуты до конца третьего периода «Вегас» вел в счете с разницей в две шайбы, но «Анахайм» снял вратаря, навалился и заставил противника растерять все преимущество. Более того, в овертайм хозяева вступили, имея на одного игрока больше – в самой концовке удаление схватил Алек Мартинес. Но реализовать это большинство было не суждено, а победную точку в этом замесе поставил Ши Теодор.