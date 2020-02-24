На Востоке интриг нет. А на Западе СКА постарается опередить ЦСКА - Советский спорт
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24 февраля 2020 19:53ХоккейДомрачев Владислав

На Востоке интриг нет. А на Западе СКА постарается опередить ЦСКА

В воскресенье определились все участники плей-офф на Востоке.

«Нефтехимик» буквально выломал дверь в кубковую восьмерку. А на Западе еще сохраняет шанс ХК «Сочи». Для этого «леопардам» в двух оставшихся матчах до финиша «регулярки» необходимы, но недостаточны победы в основное время.

«ВОЛКИ» ЗАСУШИЛИ «АМУР»

Судьба путевки в плей-офф на Востоке решалась в очном двухраундовом противостоянии «Амура» и «Нефтехимика». В Хабаровск команда Вячеслава Буцаева прилетела после блеклого поражения в Магнитогорске. Показалось даже, что «волкам» отстегнули ноги. Впервые за долгое время на «Платинум Арене» был солд-аут.

Гости уважили 7100 зрителей. В первом матче они в буквальном смысле засушили «Амур» – 0:8. Эти цифры напомнили о разгроме в Хабаровске ЦСКА эпохи Юлиуса Шуплера. Тогда говорили о неправильно выбранном армейцами режиме дня на Дальнем Востоке. Кстати, Буцаев работал в штабе словацкого специалиста, а в конце регулярного сезона сменил его у штурвала. 3TKVknJPats

На следующий день ждали реванша хозяев, держа в уме закон спаренных встреч. Но «волки» выиграли опять, теперь по буллитам (2:3 Б). И ворвались в зону плей-офф. Их могли выдавить «драконы» из Пекина, принимавшие в Новосибирске рижское «Динамо».

Однако команда из Пекина почему-то решила, что сезон для нее завершен и провела последний для себя матч в «гладком» турнира пассивно. А, может, решили не портить болельщикам Татарстана обедню – там же наверняка грезят серией «Ак Барс» – «Нефтехимик».

Закрывая восточную тему, отметим победу экспериментального состава «Барыса» во Владивостоке (1:3). Команда из Нур-Султана отправилась на Дальний Восток без легионеров и обошла «Авангард». Сохранят ли «барсы» второе место в конференции? Для этого им хватит ничьей в основное время в Хабаровске. Тогда в круге первом «Барыс» сразится с «Магниткой», «Авангард» – с Уфой. Плей-офф на Востоке обещает стать жарким с первых же матчей.

ЮРЗИНОВА ПРИГЛАСИЛИ НА ГЕНЕРАЛЬНУЮ РЕПЕТИЦИЮ ПЛЕЙ-ОФФ

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«Динамо» выиграло у «Спартака» четвертое подряд дерби. По сути, проиграв матч в воскресенье. Форвард красно-белых Хохлачев забил гол за 40 секунд до конца овертайма, но судьи после «киносеанса» отменили взятие ворот. Нарушение численного состава. Дело в том, что спартаковцы ошиблись при смене. Один игрок слишком медленно покидал лед, а его партнер поспешно вышел и устремился вперед. Так что никаких обид у гостей быть не может. В отличие от болельщиков, которые в нетерпении увидеть в первом кубковом раунде дерби «Динамо» – «Спартак». Кстати, в истории КХЛ это новая страница, единственный раз непримиримые соперники встречались в плей-офф при Владимире Юрзинове, которого чествовали перед воскресным матчем. На лед вышли его ученики – Дарюс Каспарайтис, Олег Знарок, президент КХЛ Алексей Морозов… Еще один ученик, наставник бело-голубых Владимир Крикунов, приветствовал мэтра с лавки.

Ворота красно-белых защищал не Гудачек, а его второй дублер Хомченко, не выходивший на лед в спартаковской форме после 10 октября. Молодой голкипер запомнился «бабочками» в матчах с «Авангардом», «Салаватом Юлаевым», ЦСКА. Но теперь превратился в стену, его не вывел из равновесия быстрый гол хозяев. А сэйв после броска в пустые ворота снайпера Пулккинена достоин хит-парадов.

После матча Знарок сказал, что Хомченко сделал заявку на плей-офф. Почему нет? Ведь Гудачек в играх с «Динамо» образцом надежности явно не был.

Однако не факт, что в первом раунде мы увидим культовое московское дерби. Теоретически бело-голубые способны опередить «Йокерит» и тогда встретятся с «Локомотивом», которого с шестого «пути» не столкнешь. Как и «Спартак» – с пятого.

КАПРИЗОВ ОБОГНАЛ ЯШКИНА

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Московский армеец Капризов бросился в погоню за ушедшим в отрыв в снайперской гонке динамовцем Яшкиным и быстро ликвидировал дефицит в три гола. Три дубля подряд, и автор золотого олимпийского гола в Пхенчхане вырвался вперед, наколотив 31 шайбу и превзойдя личное достижение.

Впереди у ЦСКА домашние матчи со СКА и ХК «Сочи», «Динамо» ждут встречи с «Трактором» (дома) и в Минске. После хет-трика в Риге Яшкин «молчит» три последних игры. Пора бы заговорить.

А капитан «Магнитки» Мозякин довел счет голам в сезоне до 15, в КХЛ – до 403, в чемпионатах страны – до 540. В обозримом будущем его никто не то, чтобы не догонит, даже не приблизится.

Удастся ли знатному «сталевару» поразить ворота в плей-офф? В прошлом году он впервые завершил кубковый раунд без заброшенных шайб.

Еще один актуальный вопрос, остающийся пока без ответа – сохранит ли в плей-офф питерская молодежь кредит тренерского доверия? В Хельсинки тройка Подколзин – Морозов – Марченко набрала 6 (3+3) очков и внесла весомый вклад в разгром «Йокерита». А ведь не так давно «шуты» угостили дома питерских армейцев «теннисной баранкой» (6:0), а потом нокаутировали московское «Динамо» (5:0).

Победная серия СКА растянулась на 11 матчей, последнее поражение команда Алексея Кудашова потерпела 21 января в Москве от ЦСКА. Сегодня шестая и последняя встреча армейцев в регулярном чемпионате. Питерцам есть резон побороться за победу в Западной конференции. Потому как преимущество своего поля для них может стать решающим фактором в плей-офф. В родном «Ледовом» они не знают поражений с 2 ноября. Напомним, 19 декабря в «Зимней классике» СКА уступил ЦСКА на футбольном стадионе «Зенита», где в плей-офф играть не будут.

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