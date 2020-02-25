Наместников попал в Колорадо, а Шестеркин в аварию

ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК

Из «Монреаля» в «Вашингтон»

Все уже знают, но мы на всякий случай напоминаем. Менее суток остается до дебюта Ильи в новой команде, так что с большим интересом ожидаем матча «Вашингтона» против «Виннипега». Ранее «столичные» выменяли из «Сан-Хосе» защитника-разрушителя Брендона Диллона, а под занавес дэдлайна получили права на нападающего «Анахайма» Даниэля Спронга.

ВЛАДИСЛАВ НАМЕСТНИКОВ

Из «Оттавы» в «Колорадо»

Для российского защитника это уже второй обмен по ходу сезона. Уже с трудом вспоминается, что Владислав провел две игры за «Рейнджерс», но затем был отправлен в «Оттаву» в составе которой он провел 54 матча и набрал 25 очков (13+12)

ПАТРИК МАРЛО

Из «Сан-Хосе» в «Питтсбург»

Стальной Патрик проводит 22 сезон в карьере из которых 20 в составе «Шаркс». Командировка в «Торонто» не задалась, камбек в родные края тоже, а стало быть пора в классическом стиле попытаться пристегнуть себя к боеспособному коллективу и все-таки постараться на пятом десятке лет выиграть Кубок Стэнли.

Взамен «Шаркс» получает право выбора в третьем раунде драфта, который может стать вторым в том случае, если Марло в составе «пингвинов» сумеет выиграть Кубок. К золотым медалям двух чемпионатов мира и Олимпиад, этот трофей пристроился бы на полочке вполне органично.

КАРОЛИНУ И РЕЙНДЖЕРС МОЖЕТ СГУБИТЬ ВРАТАРСКИЙ ВОПРОС

Незадолго до дэдлайна по новостным лентам пробежало сообщение о том, что игроки «Рейнджерс» Павел Бучневич и Игорь Шестеркин попали в ДТП. К счастью, все живы, но Шестеркин пострадал больше - у голкипера перелом ребра.

Эти обстоятельства заставят активизироваться Александра Георгиева и Хенрика Лундквиста слухи об обмене которого бродили последние сутки. Сначала сам голкипер заявил, что просит обмена, но сегодня выяснилось, что все вопросы о сотрудничестве с клубом голкипер-ветеран будет решать летом.

Что касается «Каролины», то победа над «Торонто» под неусыпным оком укротителя «Замбони» Дэвидом Эйрсом - это очаровательно, но кто будет защищать ворота? Ведь главный тренер команды Род Бриндамор заявил, что Джеймс Раймер и Петр Мразек «выбыли на длительный срок».

Конечно, никто и ничто не помешают тренеру вешать всем нам лапшу на уши, однако сейчас в спешном порядке из АХЛ вызваны Алекс Неделькович и Антон Форсберг. У первого всего одна игра в НХЛ в карьере, а у второго воспоминания о выступлении на этом уровне датированы сезоном двухлетней давности в составе «Чикаго».

САМИ ВАТАНЕН И БРЭДИ ШЕЙ

Из «Анахайма» и «Рейнджерс» в «Каролину»

Вратарей в «Каролине» нет - это мы поняли, а стало быть надо диким цементом заливать оборону, тем более, что травмирован Даги Хэмилтон.

Сами Ватанен в этом смысле замена сомнительная - «Каролина» стала еще более финской, но этот защитник подвержен травмам - в последние годы его результативность со скрипом переваливает отметку в 20 очков, а показатели полезности прискорбны. На его фоне Брэди Шей выглядит настоящим робокопом.

РОБИН ЛЕНЕР

Из «Чикаго» в «Вегас»

Громкий обмен. «Голден Найтс» прилично укрепляют вратарскую линию, хотя очевидно, что Марк-Андре Флери останется первым номером команды, впрочем время покажет. В обратном направлении отправляется голкипер Малколм Саббэн.

НЕСБЫВШИЕСЯ ОЖИДАНИЯ

Много гуляло слухов про потенциальные трейды с участием голкипера «Монреаля» Кэри Прайса, нападающего «Аризоны» Тайлера Холла и ветерана «Сан-Хосе» Джо Торнтона. В конечном счете слухи эти сами собой заглохли - все трое остались на своих местах, а дольше всех прожила новость о возможном возвращении Джо в «Бостон». Это было бы красиво, но как известно, наши ожидания - это наши проблемы.

НЕТ ОВЕЧКИНА - НЕТ НОВОСТИ

И наконец главное. В семье Александра Овечкина ожидается прибавление. Напомним, что в 2018 году у пары родился мальчик, которого назвали Сергей, в честь старшего брата Александра, который трагически погиб в 1995 году. А если учесть, что незадолго до того, как Овечкин стал отцом, он выиграл первый в своей карьере Кубок Стэнли, то вопрос с победителем в будущем розыгрыше автоматически становится закрытым.

Дэдлайн завершен.