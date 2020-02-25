Сумеет ли Сакик воскресить Наместникова, как Ничушкина?

В понедельник в 23:00 по московскому времени в НХЛ закрылся трансферный рынок. Но и после официального Часа икс сообщения о трансферах продолжали сыпаться. В итоге клубы неожиданно установили рекорд – 32 обмена с участием 55 игроков, побив достижение 2010 года – 31 сделка.

Нас, разумеется, в первую очередь интересуют россияне и команды, где они доминируют. На них и остановимся.

НЬЮ-ЙОРК РЕЙНДЖЕРС

+ 1-й раунд драфта-2020

– Брэйди Шей («Каролина»)

Как в очередной раз подтвердилось, в НХЛ тщательно изучают рекомендации «Советского спорта»: руководство «Рейнджерс» приняло к действию мой совет сохранить оба ударных звена Фаст – Строум – Панарин, Бучневич – Зибанежад – Крайдер, а также отложить до лета вопрос с третьим лишним вратарем. Хотя, возможно, тут повлияла и авария в Бруклине, в которую накануне дедлайна попали Шестеркин и Бучневич. К счастью, оба были пристегнуты ремнями безопасности. Но если нападающий отделался легким испугом и со дня на день вернется в строй, то сенсационный голкипер-новичок сломал ребро. Ситуация с Игорем прояснится только через пару недель.

Так что пост номер 1 теперь будут безальтернативно делить Георгиев и Лундквист. При этом шведский ветеран заявил, что готов по окончании сезона обсудить с боссами «рейнджеров» свое будущее в клубе. У олимпийского чемпиона-2006 останется еще год контракта на 8,5 млн долларов с запретом на любые обмены.

На Крайдера, выбранного ньюйоркцами на драфте-2009 в первом раунде, претендовали по меньшей мере пять клубов. Однако, учитывая его блестящую химию с Зибанежадом, «Рейнджерс» решили сохранить американца. На флажке, 24 февраля, продлили с Крайдером договор на семь лет до 2027-го с годовой зарплатой 6,5 млн долларов. Среди форвардов команды это будет второй оклад после Артемия Панарина – 11,643 млн.

Этим летом, кроме Крайдера, истекают контракты у Строума с Фастом. Причем швед становится неограниченно свободным агентом. Но и с Фастом решили разбираться после сезона, когда он сможет уйти вообще бесплатно. Все будет зависеть от концовки чемпионата – сумеют ли «синие рубашки» прорваться в плей-офф, а главное – удержит ли Фаст уровень в трио с Панариным?

Учитывая все эти предстоящие переподписания, ньюйоркцы вынуждены были пожертвовать Брэйди Шеем, у которого контракт аж до 2024 года. За него «Каролина» отдала выбор в первом раунде ближайшего драфта, всего их у ньюйоркцев теперь два. Еще важнее, что под потолком зарплат высвободились 5,25 млн. Шей – добротный защитник. Однако 24-летний Деанджело с гонораром 925 тысяч его переиграл. Деанджело – основной разводящий в большинстве на синей линии, его однолетний контракт завершается. Американца, конечно, хотят оставить в клубе.

Словом, менеджменту «Рейнджерс» предстоит горячее лето.

ВАШИНГТОН КЭПИТАЛЗ

+ Илья Ковальчук («Монреаль»), Бренден Диллон («Сан-Хосе»), Даниель Спронг («Анахайм»)

– Кристиан Джус («Анахайм»), 2-й раунд драфта-2020, 3-й раунд дафта-2020, 3-й раунд драфта-2021

Команда Овечкина здорово сдала в феврале – семь поражений в десяти последних матчах. Обнажились слабые места – прежде всего в обороне. Чешский новичок Гудас к концу регулярки подустал и не всегда проходит в основу. Не оправдывает надежд и его соотечественник Кемпни. По крайней мере в качестве защитника первой пары с Карлсоном. Заменить его как раз и призван Диллон, который в «Сан-Хосе» играл вместе и со шведским Карлссоном, и Бернсом.

Кроме того, стоило травмироваться Кузнецову, как выяснилось, что у «Вашингтона» беда и с креативом, и с реализацией большинства. От третьего и четвертого звеньев, за исключением Эллера, в атаке вовсе давно нет никакой отдачи. Так что развернуться Ковальчуку будет где. Наверняка его станут выпускать во второй спецбригаде и, скорее всего, в третьем трио с датчанином Эллером и шведом Хагелином. Для Ильи, судя по всему, это последняя возможность взять Кубок Стэнли и войти в тройной золотой клуб.

Вот только лично я абсолютно не уверен в надежности поста один. Холтби крайне нестабильно проводит сезон, а наш дебютант Самсонов для больших дел еще очевидно не готов. В любом случае канадцу необходимо выдать максимум и показать товар лицом – контракт у Холтби истекает этим летом.

ПИТТСБУРГ ПИНГВИНЗ

+ Патрик Марло («Сан-Хосе»), Конор Шири, Эван Родригес (оба – «Баффало»), Джейсон Цукер («Миннесота»)

– Доминик Кахун («Баффало»), 3-й раунд драфта-2020, Эндрю Агоззино («Анахайм), 3-й раунд драфта-2021, Алекс Гальченюк, Кален Аддисон (оба – «Миннесота»), 1-й раунд драфта-2020

«Питтсбург», как и «Вашингтон», делает явную ставку на этот сезон. Нет, массового завершения контрактов у ведущих игроков не ожидается. Проблема в том, что Кросби (32 года) с Малкиным (33) и Летангом (32) не молодеют и с каждым годом все больше и больше подвержены травмам. Когда этому поколению брать четвертый Кубок Стэнли, если не сейчас?! О будущем Марио Лемье сегодня вообще не думает – ни одного выбора в двух первых раундах драфта-2020!

Зато «пингвины» вернули из «Баффало» нападающего Шири, с которым завоевывали два Кубка Стэнли. Плюс выменяли матерых волков Марло (40 лет) и Цукера (28). Это реальное усиление прямо здесь и сейчас – как глубины, так и качества атаки.

Марло в детстве мечтал играть именно за «Питтсбург» и за долгую карьеру ни разу не поднимал над головой серебряную чашу. Между прочим, среди действующих игроков канадец второй по голам после Овечкина – 561 против 700, равно как и по победным шайбам – 109 против 110. При этом Марло не пропустил ни одного матча с 2009 года!

Вот какого железного человека приобрел «Питтсбург».

ТАМПА-БЭЙ ЛАЙТНИНГ

+ Баркли Гудроу («Сан-Хосе»), 3-й раунд драфта-2020, Блэйк Коулман («Нью-Джерси»)

– 1-й раунд драфта-2020 (два), Энтони Греко («Сан-Хосе»), Нолан Фут («Нью-Джерси»)

Третий претендент на главный трофей НХЛ из разряда здесь и сейчас. Уроки предыдущего сезона, когда победитель регулярки бездарно вылетел из плей-офф в стартовом раунде, вроде как учтены. «Тампа» по ходу чемпионата постепенно набирала обороты. Из подвала таблица добралась до второго места на Востоке, однако в крайних перед дедлайном турах вдруг дважды крупно уступила – 3:5 «Вегасу» и 3:7 «Аризоне». Все 12 шайб пропустил Василевский, чем резко снизил шансы на вторую подряд «Везина Трофи».

Проблема «Лайтнинг» в том, что сразу у шести из восьми защитников, а также трех нападающих контракты на исходе. Денег под потолком зарплат почти нет, равно как выбора в первом раунде драфта-2020.

Так что все решать надо этой весной. Боевитости атаке обязаны придать два силовика-новобранца – Коулман, экс-партнер по звену Гусева, и Гудроу.

КАРОЛИНА ХАРРИКЕЙНЗ

+ Брэйди Шей («Рейнджерс»), Сами Ватанен («Нью-Джерси»), Винсент Трочек («Флорида»)

– Эрик Хаула, Лукас Валлмарк, Ээту Луостаринен, Чейз Приски (все – «Флорида»), 1-й раунд драфта-2020

Чемпион дедлайна-2020. Но все эти приобретения во многом вынужденные. Давно надолго выбыл из строя ведущий защитник Хэмилтон. В последнем матче с «Торонто», том самом, когда после травм обоих вратарей пришлось ставить в рамку водителя заливочной машины, выбыл еще один защитник - Пеши. Финский новичок из «Нью-Джерси» Ватанен, кстати, пока тоже в лазарете. Зато Шей из «Рейнджерс» готов с ходу играть в первой паре. Равно как мощно усилит нападение приглашенный из «Флориды» Трочек. Скорее всего, он вытеснит из центра второго звена постаревшего Стаала, добавит «Каролине» скорости и агрессии. Возможно, Трочека специально взяли под Свечникова.

Непонятно только, как разберутся в «Харрикейнз» с вратарями. Который год – это ахиллесова стопа клуба.

КОЛОРАДО ЭВЕЛАНШ

+ Владислав Наместников («Оттава»)

Босс «Колорадо» Джо Сакик, видимо, решил повторить трюк с воскрешением русского из пепла. Прошлым летом он за смешные деньги подписал никому не нужного Ничушкина. Валерий еще немного помучился на новом месте, но свою дикую сухую серию в конце концов на 92-м матче в НХЛ прервал. Обрел душевное спокойствие и сейчас – неотъемлемая часть «лавины». Более того – в это невозможно поверить! – по полезности в нынешнем чемпионате Ничушкин второй после Панарина нападающий во всей НХЛ – «плюс 28» против «плюс 33»?!

Спасибо, Джо!

Будем надеяться, Сакик вернет отечественному хоккею и Наместникова, который когда-то блистал в «Тампе» рядом с Кучеровым. Но, заключив с «Рейнджерс» роскошный двухлетний контракт на восемь млн, Влад сначала загрустил на Бродвее, а потом и в «Оттаве». «Колорадо», похоже, его последний шанс остаться в НХЛ.

НЬЮ-ДЖЕРСИ ДЕВИЛЗ

+ Фредрик Клэссон, Янни Куокканен (оба – «Каролина»), 4-й раунд драфта-2020, Зейн Макинтайр («Ванкувер»), 5-й раунд драфта-2021, Нолан Фут («Тампа»), 2-й раунд драфта-2021, Дэвид Кенневиль («Айлендерс»), 1-й раунд драфта-2020

– Сами Ватанен («Каролина»), Уэйн Симмондс («Баффало»), Луи Доминг («Ванкувер»), Блэйк Коулман («Тампа»), Энди Грин («Айлендерс»)

Главное разочарование сезона. А ведь перед стартом регулярного чемпионата именно «дьяволов» считали победителями трансферного рынка. Однако мне хватило увидеть воочию матч открытия, чтобы констатировать – ловить с этим набором исполнителей «Нью-Джерси» нечего. Там попытались было со мной поспорить, принялись всячески чморить героя Пхенчхана Гусева. Но против правды не попрешь. Вскоре на дверь указали тренеру-самодуру Хайнсу, а затем на выход проследовал и генменеджер Шеро.

Новый босс «Девилз» Фицджеральд объявил, что намерен строить команду вокруг Хишира (21 год) и Хьюза (18) их ровесниками, и последовательно претворяет свою программу в жизнь. Все, на кого существовал хоть какой-то спрос, уже отпущены. Зато у «Нью-Джерси» аж три выбора в первом раунде драфта-2020!

ОТТАВА СЕНАТОРЗ

+ 1-й раунд драфта-2020, 2-й раунд драфта-2020, 3-й раунд драфта-2022, 4-й раунд драфта-2021, 5-й рануд драфта-2021

– Жан-Габриэль Пажо («Айлендерс»), Владислав Наместников («Колорадо»), Тайлер Эннис («Эдмонтон»)

Еще одно недоразумение НХЛ. Такое впечатление, что хозяевам «Оттавы» их детище – в тягость. Некий фарм-клуб для всей НХЛ. Выстрелил кто-то типа Пажо – на продажу! И вот «Айлендерс» с ходу заключают с 27-летним канадским центром 6-летний контракт на 30 млн долларов.

К межсезонью у «Сенаторз» ожидается почти 34 млн свободных долларов под потолком зарплат. При этом у 16 (!) игроков основного состава заканчиваются контракты – наши Анисимов и Зайцев в их число не входят. Что-то мне подсказывает, особо бороться за них клуб не планирует, а сосредоточится на дешевых молодых дебютантах. Ведь у «Оттавы» семь выборов в двух стартовых раундах драфта-2020!