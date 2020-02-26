Дебют Ковальчука, феерия Панарина и возвращение Бобровского (видео)

«Айлендерс» – «Рейнджерс» – 3:4 ОТ

Артемий Панарин продолжает жечь, и Семен Варламов ничего не может с этим поделать. «Рейнджерс» устанавливают рекорд клуба по количеству гостевых побед подряд - теперь их ровно восемь. Два очка набирает в этой встрече Панарин, из них волшебная голевая передача на победный бросок Мики Зибанежада в овертайме.

Из-за известных событий в состав «Рейнджерс» возвращается Александр Георгиев и дает товар: победа при 42 отраженных бросках.

«Вашингтон» – «Виннипег» – 4:3 Б

Дебют Ильи Ковальчука при всем желании впечатляющим не назовешь. Новичок клуба занял место в третьем звене вместе с Эллером и Хагелином, провел на льду чуть менее 15 минут, очков не набрал, провел два силовых приема, дважды заблокировал броски и не смог использовать свою попытку в серии буллитов.

Александр Овечкин принял поздравления с 700-й шайбой и тут же зарядил 701-ю, приплюсовав к ней победный для своей команды буллит. У Дмитрия Орлова две голевые передачи и второе игровое время среди защитников «Вашингтона».

«Нэшвилл» – «Оттава» – 3:2

Артем Анисимов и Никита Зайцев наиграли на двоих в этом матче на -2, а их «Оттава» терпит четвертое поражение подряд.

«Каролина» – «Даллас» – 1:4

Пока Дэвид Эйрс (он же мистер Замбони) ходит по телевизионным шоу в Америке, «Каролина» осталась без вратарей и это прискорбно. Каждый четвертый бросок по воротам Алекса Недельковича оказывался в этом матче результативным. Андрей Свечников снова не уходит со льда без набранных очков, но это слабое утешение для «Кейнз».

Денис Гурьянов из «Далласа» забивает 18 гол в сезоне и это становится пятым результатом для новичков-россиян в НХЛ. Голкипер Антон Худобин снова в тройке лучших игроков по итогам встречи - он отразил 40 бросков.

«Тампа Бэй» – «Торонто» – 3:4

«Торонто» пришел в себя после унизительной «Замбони пати» и победил. Никита Кучеров набирает очки в каждом матче начиная с 14 января, забивает 30 гол в сезоне и третий раз в карьере достигает этой отметки. Несмотря на поражение защитник «Тампы» Михаил Сергачев закончил встречу с показателем полезности +2.

«Филадельфия» – «Сан-Хосе» – 4:2

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов завершил игру в плюсе, очков не набрал, но из защитников больше него времени на льду провел только бородатый и беззубый Брент Бернс.

«Детройт» – «Нью-Джерси» – 1:4

Нападающий «дьяволов» Никита Гусев становится первой звездой матча против бумажного «Детройта». На его счету гол и результативный пас в большинстве. В третьей игре подряд Гусев стабильно набирает по два очка, а его команда непременно побеждает.

«Бостон» – «Калгари» – 2:5

Дубли Шона Монахэна и Микаэля Баклунда приносят канадцам неожиданную победу над один из лидеров лиги. Российский защитник «Калгари» Александр Елесин в состав не попал.

«Аризона» – «Флорида» – 1:2

Сергей Бобровский возвращается в состав впервые с 20 февраля и останавливает «койотов», отражая 37 бросков по его воротам.

Евгений Дадонов завершает игру с минусовым показателем полезности, а защитник «Аризоны» Илья Любушкин провел на льду 17 минут.