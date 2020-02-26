Кто MVP-2020, если не Панарин?

Сам Панарин, открыв счет, впервые в карьере забросил 32 шайбы и укрепил лидерство среди нападающих НХЛ по полезности - «плюс 36». Артемий сполна отрабатывает каждый доллар семилетнего контракта на 81,5 млн, заключенного с ньюйоркцами прошлым летом.

Да, не зря сразу 5 – 7 команд НХЛ боролись за уральца, который после завершения договора с «Коламбусом» стал неограниченно свободным агентом. Говорят, у Панарина были предложения на 12,5 млн долларов - столько сейчас зарабатывает самый дорогой хоккеист мира Коннор Макдэвид, однако Артемий выбрал более скромный ангажемент из «Мэдисон Сквер Гарден». И правильно сделал! Потому что сразу было ясно, что в резко омоложенном «Рейнджерс» российский нападающий априори станет главной звездой, и вся игра будет крутиться вокруг него.

ОНИ НАШЛИ ДРУГ ДРУГА

Пока мы наблюдаем на Манхэттене тот самый счастливый случай, когда игрок и команда нашли друг друга. То же можно сказать и об Игоре Шестеркине, выдавшем блестящий дебют в НХЛ – 9 побед в десяти матчах и первый в лиге процент отраженных бросков – 94,0. Но москвич накануне закрытия трансферного рынка попал в Бруклине в ДТП, сломал ребро и, скорее всего, сезон завершил. Находившийся вместе с ним в машине на месте пассажира Бучневич почти не пострадал, тем не менее на матч против «Айлендерс» не вышел. Не оказалось в составе и основного защитника Брейди Шея, который в этот вечер в Северной Каролине дебютировал в форме «Харрикейнз» - хозяева, потеряв из-за травм обоих основных вратарей, в одну калитку капитулировали перед «Далласом» - 1:4.

Обычно игроков не отдают прямым конкурентам, но у «Рейнджерс» после продления на семь лет контракта с Крайдером просто не было выбора. Необходимо разгрузить платежную ведомость. Компенсация от «Каролины» за Шея в виде выбора в первом раунде драфта-2020 – отличный вариант.

В восточной конференции только четыре клуба отказались от кубковых грез – «Монреаль», «Нью-Джерси», «Оттава», «Детройт». Даже «Баффало» с 66 очками в 62 матчах еще не теряет надежд.

Если взглянуть вверх таблицы, пожалуй, также четырем командам уже не о чем особо беспокоиться – «Бостону», «Тампе», «Вашингтону», «Питтсбургу».

Все остальные – «Филадельфия», «Торонто», «Айлендерс», «Коламбус», «Каролина», «Рейнджерс», «Флорида» балансируют на границе зоны уайлд-кард. Иначе говоря, для семи клубов Востока плей-офф стартовал за 20 туров до конца регулярного чемпионата. Вдвойне возрастает градус соперничества в стыках внутри этой семерки. Вот потому так жутко резала глаз картинка, когда я переключал каналы трансляций из Вашингтона и с Лонг-Айленда.

ПЛЕЙ-ОФФ В «НАССАУ КОЛИЗЕУМ»

В столице США из-за пышного чествования 700-й шайбы Александра Овечкина игра началась едва ли не на полчаса позже заявленного. «Виннипегу» на Западе вроде очки нужны ничуть не меньше, чем восточной семерке, однако первый период гости отдали «Кэпиталз» почти без сопротивления. Ови в первой же своей смене легко открыл восьмую сотню, а затем Врана удвоил перевес, убежав от защитников «Джетс» как от стоячих. Скучно, господа.

Но стоило мне после завершения в Вашингтоне первой трети перейти на канал из легендарного «Нассау Колизеум», как словно на другую планету перенесся! Там уже шла третья минута второго периода, «Рейнджерс» вел 1:0. По диким скоростям, безудержной рубке до крови на каждом дюйме льда, оглушительной поддержке трибун, где симпатии разделились поровну, сразу было ясно – тут все только начинается.

Хозяева давили, но забивали гости. В отсутствие Бучневича, которого в звене с Зибанежадом и Крайдером заменил Хытил, инициативу на себя взяли, как и положено в кубковых сражениях, чернорабочие. Причем забили Маккегг и Хауден мастерски, с лета переправив шайбу в сетку. За Панариным и Зибанежадом «островитяне» присматривали особенно внимательно, развернуться не давали. В центре внимания закономерно оказался Георгиев, спец по «Айлендерс». Российский вратарь выиграл у соседей три из четырех встреч этого сезона.

Не сплоховал Александр и на сей раз, отразив в итоге 42 броска из 45. У его коллеги Семена Варламова нагрузка была куда меньше – 28 бросков. Вплоть до последней минуты «рейнджеры» лидировали 3:2. Но, когда хозяева выпустили шестого полевого, за долгую смену не сумели ни разу выкинуть шайбу из зоны. За 18 секунд до сирены Нельсон сравнял счет.

Георгиеву на концовку попросту не хватило сил. Благо, в овертайме в разреженном пространстве три на три Панарин и Зибанежад быстренько показали, кто тут короли.

КАКИЕ ВАМ НУЖНЫ ЕЩЕ АРГУМЕНТЫ?

Что поражает: в этой умопомрачительной мясорубке Артемий, помимо двух очков (гол и пас), умудрился набрать полезность «плюс 3»! Благодаря красивой виктории на Лонг-Айленде «Рейнджерс» в общей таблице поднялся с 20-го места на 16-е. То есть в лучшем случае это уровень команды-середняка. Тем не менее Хлебушек по полезности во всей лиге уступает одному защитнику «Колорадо» Райану Грейвзу – «плюс 36» против «плюс 43». В 14 февральских матчах, в которых «синие рубашки» одержали 11 побед, у Панарина лишь две игры с отрицательной полезностью. Зато у него уже вторая серия в сезоне с 10 результативными матчами. Если нападающий не снизит темп, впервые в карьере выбьет сто очков. С запасом!

Не знаю, что еще должен сотворить Артемий, чтобы попасть в число номинантов на «Харт Трофи», приз самому ценному игроку сезона! По крайней мере по отдаче, влиянии на результат команды равных ему в лиге нет. У «Рейнджерс» за 20 туров до финиша регулярки уже 72 очка, а за весь прошлый чемпионат команда наскребла 78 баллов и 77 – в позапрошлом.

Эксперты НХЛ, выбирающие MVP, какие вам еще нужны аргументы?!

Ну а в Вашингтоне хозяева тихо мирно растеряли преимущество в три шайбы, довели дело до серии буллитов, где новичок Ковальчук оплошал, но капитан-юбиляр все исправил – 4:3 в пользу «столичных».

ЦЕНА/КАЧЕСТВО

ПОКАЗАТЕЛИ САМЫХ ДОРОГИХ ПОДПИСАНТОВ-2019

Игрок Клуб Зарплата в год, $ млн И О (Г+П) +/- 1 (2*). Артемий Панарин Рейнджерс 11,643 61 85 (32+53) +36 2 (3) Остон Метьюз Торонто 11,634 64 74 (43+31) +16 3 (4) Эрик Карлссон Сан-Хосе 11,5 56 40 (6+34) -15 4 (7) Митч Марнер Торонто 10,893 53 62 (15+47) 0 5 (16) Марк Стоун Вегас 9,5 64 63 (21+42) +14 6 (18) Никита Кучеров Тампа 9,5 61 76 (30+46) +26 7 (20) Микко Рантанен Колорадо 9,25 42 41 (19+22) -2 8 (27) Себастьян Ахо Каролина 8,454 62 60 (36+24) +11 9 (34) Джейкоб Труба Рейнджерс 8 62 27 (7+20) -11 10 (37) Мэтт Дюшен Нэшвилл 8 59 38 (12+26) -4

*Место в общем списке самых высокооплачиваемых.