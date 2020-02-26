Команда Олега Знарка – скрытый фаворит Запада

ОБЫГРАЛИ ВСЕХ. КРОМЕ ДИНАМО

И скорее всего именно против бело-голубых «Спартак» сыграет в первом раунде, хотя существует еще «Йокерит». Полагаю, что «Спартаку» в плей-офф вообще все равно против кого играть, если это не ЦСКА и СКА.

Команда прошла регулярный чемпионат без провалов. Три поражения подряд в сентябре и всего семь матчей в сезоне без заброшенных шайб – не Бог весть, какие проблемы. Забавно, что из семи матчей без голов дважды «Спартак» не сумел забить именно «Динамо».

«Будем забивать три – и все нормально будет» - сообщил журналистам Олег Знарок осенью и надо признать, что эти слова не расходятся с делом, если взглянуть на результаты команды.

ГУДАЧЕК – ПЕРВЫЙ НОМЕР? СПОРНО

Юлиуса обожают болельщики «Спартака» не только за надежную игру, но и за яркие «Гуда-шоу» после домашних побед. Но так ли все безоблачно в этой линии перед плей-офф? Никита Беспалов восстанавливается после травмы и, скорее всего, будет в обойме команды, хотя в последних матчах был заявлен Павел Хомченко, очень достойно смотревшийся в игре против «Динамо».

Что касается Гудачека, то он, безусловно, отличный голкипер по меркам КХЛ и может быть даже лучший по владению клюшкой, но и у него иногда бывают черные дни. Достаточно вспомнить в этом сезоне крупное поражение от ЦСКА, легкие шайбы от «Йокерита» или авантюрные действия в недавнем домашнем матче против нижегородского «Торпедо».

Беспалов и Хомченко порой круто чудили по ходу сезона, пропуская немыслимые шайбы в Риге, Череповце и Москве, но по итогам чемпионата у всех трех голкиперов процент отраженных бросков выше 90, а это показатель внушительный.

ЛУЧШАЯ АТАКА – ЭТО ЗАЩИТА

В первой части чемпионата редкий матч «Спартака» обходился без гола защитников. Едва ли не в каждом матче забивали Яков Рылов, Патрик Херсли и Дмитрий Вишневский. Последний и вовсе установил личный рекорд результативности, набрав по системе гол плюс пас 24 очка (8+16). Это же касается и Рылова, который в 35 лет настолько круто тряхнул стариной, что повторил свой рекорд семилетней давности в составе ЦСКА (10+25) и получил приглашение на матч всех звезд КХЛ.

Вроде бы все чудесно? Нет. Есть серьезные сомнения, что в команде всерьез и надолго оказались Тобиас Виклунд и Иван Вишневский. Нет ощущения, что оба готовы для решения больших задач.

Что может стать проблемой для этой линии в плей-офф? Полагаю, возраст. Почти все защитники команды люди опытные, но значительной части из них крепко за 30 лет. Выдержат ли? Вопрос непростой.

Отдельно стоит сказать про Максима Гончарова. Если команде нужна пороховая бочка, то у «Спартака» она есть. Максим эффектно завершил «регулярку» в четверке самых удаляющихся игроков лиги. В обиду он не даст никого, но и сам на ровном месте может врезать противнику, совершить «обрез» или наорать на судей, подведя при этом команду. В прошлогодней серии против СКА подобные случаи имели место быть.

ФЕДОРОВ - СНАЙПЕР, ЗУБОВ - МОЗГ, А ДАУГАВИНЬШ – ПРОФЕССОР

Артем Федоров проводит второй подряд феерический сезон, и за это ему воздается набранными очками. Он достаточно зол в борьбе и максимально продуктивен в атаке. Федоров не жадный. Казалось, в самых убойных позициях он через раз находит варианты для передачи. Свежий пример – третья шайба в последнем матче против «Витязя». По ходу сезона он пропустил несколько матчей из-за травмы, но сейчас находится в хорошей форме. Его отсутствие стало бы огромной проблемой.

Илья Зубов нашел себя в связке с Каспарсом Даугавиньшем. Или наоборот. Еще осенью ходили слухи о возможном его обмене, но они не подтвердились, а по итогам чемпионата именно Каспарс стал лучшим снайпером команды, в последнем матче обойдя по голам Федорова.

Атака команды вообще производит впечатление сбалансированной. Александр Хохлачев может быть разным, Мартиньш Карсумс незаметным, но полезным, Максим Цыплаков неуклюжим, но эффектным, а Анатолий Никонцев и Михаил Юньков - просто опытные игроки, уместные в любом качестве.

ИГРА В НЕРАВНЫХ СОСТАВАХ

Этот абзац – отдельный шок и трепет для тех, кто следит за «Спартаком» давно. Вот где Олег Знарок капитально подтянул болты, так именно здесь. Осенью «Спартак» невнятно выглядел в большинстве и откровенно плохо в меньшинстве. Что же мы видим по итогам регулярного чемпионата? Если десятое место по игре в большинстве не выглядит чем-то сверхъестественным, а процент реализации лишнего игрока (19%) – не сотрясает воображение, то при игре в меньшинстве «Спартак» завершил чемпионат на третьем (!) месте. Лучше показатели только у «Ак Барса» и ЦСКА, которые ведут борьбу за Кубок Континента.

«Вот это другое дело, вот это работа!» - говорил в таких случаях капитан Врунгель и закуривал трубку.

ПРОГНОЗ

Если «Спартак» сумеет в первом раунде справиться с «Динамо», то попадет на ЦСКА или СКА. Жестокая правда жизни.

Но этот самый первый раунд еще надо пройти. Мне кажется, что «Йокерит» - чуть более удобный для «Спартака» противник и не потому, что красно-белые выиграли у финнов два матча из четырех, а у «Динамо» нет.

Если будет московское противостояние, то дать какой-то прогноз решительно невозможно. Бело-голубые провели солидный сезон. Эта команда моложе «Спартака» и именно этот фактор может сыграть не в пользу красно-белых.

Кто победит? Я не знаю. Уверен лишь в том, что в этой серии будет минимум шесть матчей.