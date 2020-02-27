Малкин идет на тысячу, «Торонто» остается без ведущего защитника, а Михеев варит суп

«Колорадо» - «Баффало» 3:2

Владислав Наместников дебютировал в «Колорадо» и вышел на лед в третьей линии с Беллемаром и Кяутом. Валерий Ничушкин доигрался до первого звена и играл в сочетании с Ландескугом и МакКинноном. Невзирая на это Ничушкин впервые с середины декабря в третьем матче подряд очков не набрал.

Хозяева удачно сыграли в неравных составах, забросив две шайбы из трех в большинстве. Голевая передача на счету Владислава Каменева, который провел на льду всего шесть минут.

«Лос-Анджелес» - «Питтсбург» 2:1

Голевая передача Евгения Малкина в его 900 матче за «Питтсбург» не помогает «пингвинам» потерпеть внезапное поражение от «Кингз». У хозяев феерил в воротах некто Келвин Петерсен – для голкипера это была всего пятая игра в сезоне и вторая победа.

Николай Прохоркин из «Кингз» присутствовал в этом матче лишь формально, а «Питтсбург» теряет важные очки в борьбе с «Вашингтоном» за посев в своем дивизионе.

«Вегас» - «Эдмонтон» 3:0

Золотые щитки Марка-Андре Флери останавливают Леона Драйзайтля и его друзей. Неприветливый «Вегас» одерживает победу, а Флери делает пятый «сухарь» в сезоне.

Очевидно, что трейд с участием Робина Ленера как бы напомнил Флери, что дремать не стоит, и он тут же подтвердил это делом. Новоиспеченная, как оказалось ударная, тройка нападения «нефтяников» Эннис – Макдэвид – Атанасиу завершила игру с суммарным показателем бесполезности -5. Атанасиу, добро пожаловать обратно в «Детройт»!

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

У «Торонто» снова проблемы. То их унижает заливщик льда, теперь вот другая напасть. Ведущий защитник Джейк Маззин подписал новый контракт с клубом и… получил перелом руки. Если учесть, что команда в принципе не может нормально защищаться для «Торонто» это может стать серьезной проблемой вплоть до непопадания в плей-офф. Тут же из фарм-клуба был вызван защитник Кале Росен, но говорить о равноценной замене не приходится.

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко продолжает восстановление после тяжелой травмы плеча, полученной еще в октябре. Но есть шанс, что к плей-офф россиянин сможет вернуться в состав «блюзменов» и приступить к защите титула. Тарасенко уже выходит на лед и тренируется в щадящем режиме, а на ближайший выезд отправится вместе с командой, но играть не будет. Так или иначе, клуб будет работать над тем, чтобы добиться его полного восстановления.

Вполне ожидаемо, что сезон для защитника «Блюз» Джея Баумистера официально завершен. 11 февраля 36-летнему защитнику стало плохо во время игры с «Анахаймом» и позже у него был диагностирован сердечный приступ. Долгосрочных прогнозов относительно своего здоровья Баумистер не дает, но и о завершении карьеры пока не сказано ни слова. Но дело опасное, стоит ли рисковать?

Илья Михеев стал суп-офицером. Нападающий «Торонто» получил неприятную травму в декабре и чтобы не терять времени даром во время восстановления, заключил рекламный контракт с компанией по производству первых блюд.

Кипит жизнь в Торонто! Один руку сломал, другой на заливочной машине за другую команду в воротах играет, а третий рекламирует супы. Стопроцентная готовность к плей-офф!