Визит «Вашингтона» в Россию пойдет на пользу КХЛ? - Советский спорт
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27 февраля 2020 15:00ХоккейСлавин Виталий, Иванов Сергей

Визит «Вашингтона» в Россию пойдет на пользу КХЛ?

У обозревателей «Советского спорта» на вероятный приезд «Вашингтона» принципиально разная позиция.

На днях вице-комиссар НХЛ Билл Дейли на чествовании в Вашингтоне 700-й шайбы Александра Овечкина заявил, что лига рассматривает возможность осенью следующего года командировать «Кэпиталз» в Европу, в том числе и в Россию. НХЛ даже готова умерить финансовые аппетиты, которые ранее были основным камнем преткновения при организации гастролей НХЛ в нашей стране. Также пока неясно, что это будут за матчи – против клубов КХЛ либо свои междусобойчики – выставочные или календарные.

НЕТ

ДЛЯ НАЧАЛА ЛУЧШЕ В ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ ВСТУПИТЬ

Виталий СЛАВИН

Если на все эти бесконечные заокеанские ультиматумы КХЛ все-таки согласится, по факту подпишет акт о безоговорочной капитуляции перед американцами. Ну если, конечно, НХЛ только сама не заплатит за возможность помпезно отрекламировать свой товар на территории заклятого конкурента. Или таковым Континентальная лига себя уже не считает?

Но почему тогда КХЛ упорно противится участию ее команд в европейской Лиге чемпионов? Прежний президент лиги Дмитрий Чернышенко постоянно резонно твердил: с какой стати мы должны предоставлять лучшие российские клубы по сути частной лавочке, которая с нашего присутствия в ЛЧ снимет все сливки? Разве в случае с визитом в Россию НХЛ и, в частности, «Вашингтона» не так? Какой прок КХЛ от всего этого? Еще сильней прибить интерес родного болельщика к своему продукту? И попутно щедро заплатить за это! Запредельный театр абсурда…

А за кого станет болеть зал в Петровском парке на гипотетическом матче «Динамо» - «Вашингтон»? Лично мне будет абсолютно по барабану, кто победит. Ведь это две наши команды! Какими врагами могут быть гости из Америки, если на ведущих ролях у них сегодня пятеро россиян? Что, я и, уверен, все динамовские фанаты будут топить против Овечкина или Кузнецова? Да никогда! Скорее – наоборот.

Но какой тогда во всей этой затее смысл? Издревле всем известно, почему в народе всегда наибольший ажиотаж вызывали стычки с НХЛ – ну как же: свои против чужих! Ныне на смену им пришли чемпионаты мира, телерейтинги которых каждый год среди спортивных трансляций вне конкуренции. А что теперь: московское «Динамо» против русского «Вашингтона» - свои против своих. Ни нерва, ни интриги. Так – некое подобие давно доставших всех Матчей звезд.

Вот, например, календарная игра НХЛ в Москве или Санкт-Петербурге «Вашингтон» - «Бостон» - совсем другое дело! Тут наши однозначные симпатии ясно на стороне кого. Мало того, что в «Брюинз» нет русских, там солирует парочка матерых канадцев Маршан – Бержерон, знатно попившая русской кровушки на всевозможных международных турнирах высшего ранга. Плюс увидеть своими глазами, как динамовский воспитанник приближается к рекорду Гретцки. Что может быть круче?

Но, повторяю, КХЛ от этого что? В своей регулярке она не способна близко предложить ничего подобного. Единственный вариант – срочно договориться с Лигой чемпионов. Россиян в Европе нет, а значит, наш зритель получит классику – свои против чужих. Кубок Шпенглера ежегодно показывает, что КХЛ – даже по континентальным меркам лига средняя. Хватит на соседей смотреть свысока.

ДА

ОВЕЧКИН И ПАНАРИН НИЧЕМ НЕ ХУЖЕ МЕССИ И РОНАЛДУ

Сергей ИВАНОВ

Я не возражаю: КХЛ давно пора на взаимоприемлемых условиях найти компромисс с учредителями европейской Лиги чемпионов и подключиться к ее соревнованиям. Ну невозможно из года в год вариться в одном котле – рутина постепенно убивает интерес болельщиков. Тем более что фавориты известны едва ли не до старта регулярного чемпионата. У нас ведь не НХЛ, где в каждом клубе есть звезды, на которых местный люд исправно ходит независимо от результата. Как в театр на любимого артиста.

Взгляните на футбол. Как там идеально выстроена система международного календаря, причем не в ущерб национальным лигам. У поклонников кожаной сферы глаза разбегаются, скучать попросту некогда. Чего только УЕФА не придумала, учитывая при этом потребности даже своих самых малых членов – карликов, а вершиной всего – элитарная Лига чемпионов, приковывающая внимание всего мира. И это я говорю лишь о клубах. Сборные – отдельная песня. У них теперь даже контрольные матчи встроены в систему отборочного турнира на Евро.

Хоккею остается обо всем этом тихо мечтать. Но если создатели Лиги чемпионов пытаются хоть что-то сделать, наладить хоть какие-то регулярные состязания среди клубов разных стран, то КХЛ давно умыла руки. Взобралась на гору вымышленного собственного величия и с ехидной улыбкой глядит сверху вниз на всю Европу: я – лига номер два на планете, кто вы такие, чтоб я с вами играла? Заплатите сначала, но, знайте, дешево я не продамся!

Очевидно, это прямой путь тупик. С другой стороны, чему тогда удивляться, что НХЛ рассуждает точно так же? Тем более что североамериканцы имеют на это все основания. За океаном действительно лучший и самый зрелищный в мире хоккей. А как может быть иначе, если там собраны все сильнейшие игроки, а во главе всего зритель – для него яркое шоу на аренах, идеальная телекартинка, постоянное совершенствование правил. Ибо НХЛ живет за свой счет, а не тупо сосет деньги из госкомпаний и региональных бюджетов.

Ну да, за приезд НХЛ придется заплатить. А сколько денег страна потратила на Олимпиаду-2014 или ЧМ-2018? И разве кто-то об этом пожалел? К ЧМ-2023 Санкт-Петербург планирует построить самую большую в Старом Свете ледовую арену. И что, у Газпрома не найдется нескольких миллионов долларов, чтоб пригласить на открытие дворца «Вашингтон» или «Рейнджерс»? Да легко! На безбедное существование КХЛ ведь у государства средства находятся.

Смотрите, «Барселона» и прочие футбольные еврогранды путешествуют в межсезонье по всему миру, и никого не удивляет, что за их визит приходится выкладывать миллионы. Но это Месси, Роналду, Неймар, Мбаппе, Суарес, Азар… Они не могут стоить сто юаней. Чем звезды НХЛ хуже?

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