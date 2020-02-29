Пока Свечников и Малкин молчат, Панарин продолжает писать историю

«Филадельфия» - «Рейнджерс» 5:2

Подвиги Артемия Панарина в последних матчах не влияют на положение «Рейнджерс» в борьбе за зону плей-офф. «Филадельфия» одерживает пятую победу подряд и продолжает рассчитывать на посев в Столичном дивизионе.

Именно с роскошной диагональной передачи Панарина на Йеспера Фаста началась первая голевая атака в этой встрече, но затем для «Рейнджерс» что-то пошло не так. Единственную шайбу в большинстве «летчики» смогли забросить, реализовав удаление Павла Бучневича.

Иван Проворов провел на площадке 22 минуты и отметился голевой передачей.

Артемий Панарин находится в шаге от повторения клубного рекорда результативности – сейчас у него 88 очков, а в сезоне 1993/94 российский защитник Сергей Зубов набрал 89 (12+77) очков.

«Каролина» - «Колорадо» 2:3

Андрей Свечников нанес пять бросков, применил пять силовых приемов, но не сумел отметиться результативными действиями впервые с 30 января. На дубль Тайсона Джоста «ураганы» смогли ответить дублем Теуво Теравайнена, но в начале третьего периода круто прозевали подключение к атаке защитника Сэма Жирарда, который сблизился с Антоном Форсбергом и поставил в матче победную точку. «Колорадо» набирает очки в пятом матче подряд.

У Никиты Задорова минусовой показатель полезности и 4 минуты штрафа, а Владислав Наместников отметился голевой передачей.

«Коламбус» - «Миннесота» 0:5

«Жакетам» налили полную тарелку борща, а Корписало и Кивлениекс получили авоську шайб. «Коламбус» играл плохо – изрек после матча главный тренер хозяев Джон Торторелла и с ним сложно не согласиться.

«Миннесота» основательно впрягается в гонку за право побороться в плей-офф, а «Коламбус», учитывая жутчайшие кадровые проблемы, вполне может из этой самой гонки выпасть.

Защитник Владислав Гавриков провел на площадке 20 минут и закончил игру с показателем полезности -2.

«Анахайм» - «Питтсбург» 3:2

«Пингвины» в состоянии сна – не самое привлекательное зрелище. Но штука в том, что они могут себе такое позволить. Пятое поражение подряд, а в зоне плей-офф сидят крепко.

«Анахайму», как раз, что-то подобное светит едва ли, так что сыграли от души и порадовали своих болельщиков. Гости изволили пробудиться лишь к третьему периоду, Евгений Малкин и Сидни Кросби провели несколько устрашающих промо-смен, Раст и Летанг прозвонили пару раз каркас, но и только. Последняя победа «Питтсбурга» датирована 19 февраля над «Торонто» и с той поры как отрезало.

«Вегас» - «Баффало» 4:2

Дебют голкипера «Голден Найтс» Робина Ленера, перебравшегося в команду в этот дэдлайн из «Чикаго» выдался удачным, хотя начало было невеселым. Защитники начудили в своей зоне и «Баффало» быстро открыл счет. Но так сложилось, что Ленер пропустил в начале, пропустил в конце, а посередине состоялись четыре шайбы «Вегаса», позволившие команде одержать восьмую подряд победу и укрепить свои позиции в Тихоокеанском дивизионе. «Ванкувер» и «Эдмонтон» отстают на шесть очков, имея на 2-3 игры меньше.

Короткой строкой

Безумие продолжается. Отныне и впредь вратарская клюшка Дэвида Эйрса располагается в зале хоккейной славы НХЛ. Как раз по соседству с желтыми шнурками Александра Овечкина.

Кто не знает, кто такой Дэвид Эйрс, тот просидел в бочке весь февраль. Напомним, что этот человек – водитель заливочной машины в Торонто, вышедший на лед в составе «Каролины», дважды пропустивший, но сумевший, в конечном счете, принести «Кейнз» победу. С этого самого момента длится его звездный час и когда этот час закончится – неизвестно.