Кучеров и Гурьянов в огне, а Малкин в дыму

«Айлендерс» - «Бостон» 0:4

Евгений Варламов ничего не смог поделать против монструзной атаки «Бостона», которая в последних матчах позволила себе чуть расслабиться. Голкипер гостей Тукка Раск в второй раз за месяц играет «на ноль» и четвертый раз в сезоне. Несмотря на поражение «Айлендерс» остается в зоне wild card.

«Лос-Анджелес» - «Нью-Джерси» 2:1 ОТ

Никита Гусев ассистирует в единственной шайбе «Дэвилз» Йесперу Брату и набирает очки в пятой игре подряд. Николай Прохоркин провел на льду 14 минут, нанес 1 бросок по воротам и применил 1 силовой прием.

«Тампа Бэй» - «Калгари» 4:3

Михаил Сергачев из «Тампы» набирает два очка и становится первой звездой матча. Никита Кучеров продлевает результативную серию до 19 матчей, но она не будет зачтена статистикой НХЛ, так как российский форвард пропустил одну игру из-за травмы.

«Лайтнинг» официально сообщили и том, что капитан команды Стивен Стэмкос из-за травмы пропустит минимум полтора месяца, а это значит, что в лучшем случае он сможет вернуться в строй ко второму раунду плей-офф в который еще нужно пробиться.

«Флорида» - «Чикаго» 2:3 Б

Голкипер «пантер» Сергей Бобровский не может одержать победу второй матч подряд, а единственный «сухарь» в этом сезоне случился у Бобровского в игре против «Детройта».

«Монреаль» - «Каролина» 4:3 ОТ

Крутой сюжет, в котором главным героем мог стать Андрей Свечников – российский нападающий получил отменный шанс забить за секунду до финальной сирены, но сумел переиграть голкипера. И вместо победного гола, «Каролина» получает гол в овертайме, сумев вернуться с 0:3, а у Свечникова показатель полезности -3.

«Нэшвилл» - «Колорадо» 2:3

Валерий Ничушкин очков в этом матче не набрал, но провел на льду 16 минут, выходил в большинстве и заработал одно удаление и закончил игру с показателем полезности +2. Гроссмейстер.

«Оттава» - «Детройт» 4:3 Б

Артем Анисимов в этот вечер зажигал основательно. На счету российского нападающего «Сенаторз» гол в равных составах, гол в большинстве, 10 (!) бросков по воротам и победный буллит.

«Аризона» - «Баффало» 5:2

«Койот» Илья Любушкин заблокировал 2 броска, применил 4 силовых приема и закончил игру с минусовым показателем полезности, что не помешало «Аризоне» одержать важную победу.

«Сент-Луис» - «Даллас» 4:3 Б

Денис Гурьянов из «Далласа» очень крутой. Третий матч подряд он набирает очки, стабильно в плюсе, а в игре против «Блюз» он здорово подкараулил небрежный пас на синей линии в своей зоне, стартовал один на один и прошил Джейка Аллена. Голкипер «Старз» Антон Худобин отразил 26 бросков, а Александр Радулов очков в матче не набрал и не использовал свою попытку в буллитной серии.

«Эдмонтон» - «Виннипег» 3:2

Злой Леон Драйзайтль принимает участие во всех трех заброшенных шайбах своей команды и преодолевает отметку в 100 очков в этом сезоне. Давид Пастрняк из «Бостона» отстает на 11 очков, которого аккуратно поджимают Коннор Макдэвид и Артемий Панарин.

Буйный немец находится всего в трех очках от повторения собственного рекорда результативности прошлого сезона, когда Драйзайтль набрал 105 очков (50+55)

«Сан-Хосе» - «Питтсбург» 5:0

«Пингвинз» продолжает пребывать в коматозе, терпит шестое поражение подряд и потихоньку сползает в своем дивизионе к wild card, а это уже не шутки. У Евгения Малкина ноль бросков по воротам и показатель полезности -1.