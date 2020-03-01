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01 марта 2020 16:14ХоккейСлавин Виталий

«Тампа»: вся надежда на русских

После того как капитан «Лайтнинг» Стивен Стэмкос выбыл из-за травмы минимум на полтора месяца, ответственность за неповторение прошлогоднего конфуза, когда победитель регулярки всухую проиграл стартовую серию плей-офф «Коламбусу», полностью легла на плечи российского трио Кучеров, Василевский, Сергачев.

Глядя на карьеру Стэмкоса, еще сильнее ценишь достижения Овечкина. Канадец моложе россиянина на пять лет, но в НХЛ провел на три сезона меньше – 12 против 15. Стивен дебютировал в «Тампе» в 18 лет и не потерял ни одного чемпионата из-за локаута. В 20 лет он, как и Великая восьмерка, выбил свой первый полтинник – 51. За что на пару с Кросби удостоился «Морис Ришар Трофи». Через год, в 2012-м, повторно взял эту награду, наколотив 60 голов. С двумя «Ришарами» он в 22 года присоединился к компании Павла Буре, Джерома Игинлы и Александра Овечкина.

ВТОРОЙ ПОСЛЕ ОВИ

Блестящий старт в сильнейшей лиге мира. Попутно в составе Кленовых листьев юный Стэмкос стал в Берне лучшим снайпером (7 шайб) и вице-чемпионом мира-2009. Всего за первые четыре сезона он забил в НХЛ 179 голов. Круче в ХХI веке начинал только Овечкин – 219 шайб за четыре чемпионата. Но, как все помнят, затем Ови вдруг резко притормозил – 32 шайбы в чемпионате-2010/11 и 38 – в 2011/12. Возможно, сказалась психологическая травма после фиаско в олимпийском Ванкувере.

Казалось бы, вот отличный шанс приблизиться к форварду «Вашингтона» по средней результативности за игру. Но нет, лидируя с 14 голами после 17 туров среди снайперов лиги, 11 ноября 2013 года Стэмкос врезался в штангу ворот «Бостона» и сломал берцовую кость. Прощай, Олимпиада в Сочи, куда он был заявлен.

В следующем чемпионате капитан «Тампы» уступил только капитану «Вашингтона» - 43 шайбы против 53. Однако затем снова сбой. Из-за тромба лечился концовку регулярки и почти весь плей-офф-2016. Но вернулся на лед ненадолго: 15 ноября 2016 года повредил мениск в матче с «Детройтом» и завершил сезон после 17 туров.

И вот новая напасть – на сей раз у Стэмкоса проблемы с мышцами пресса и поясницы. Операция назначена на понедельник. Сроки восстановления – от шести до восьми недель.

Тем не менее с момента появления в НХЛ Овечкина канадец с 422 шайбами – четвертый по результативности после москвича (701), Кросби (459) и Стаала (425), но второй по голам в среднем за матч – 0,52 против 0,61. Вот какого мастера на решающем отрезке года лишилась «Тампа» и вот почему Ови называют Русской машиной, которая никогда не ломается.

ВАСИЛЕВСКИЙ НА СПАДЕ…

К несчастью для «Лайтнинг», капитан выбыл в самый неподходящий момент. Команда на спаде. В четверг Стэмкос смотрел с трибуны, как хозяева сливают «Чикаго», потерпев четвертое поражение кряду. Да с какими счетами! Оборона «молнии» превратилась в решето: 3:5 - от «Вегаса», 3:7 - от «Аризоны», 3:4 - от «Торонто», 2:5 - от «Чикаго». А ведь перед этим Андрей Василевский установил рекорд клуба – с 17 декабря по 16 февраля не проиграл в основное время 21 матч при 19 победах! Россиянин заставил поверить, что достоин второго «Везина Трофи» - и тут жуткий облом: три оплеухи при 16 пропущенных шайбах. Против «Чикаго» россиянина отправили в запас, но и канадец Макелинни не выручил.

Субботняя встреча с «Калгари» представлялась определяющей – способна ли «Тампа» в принципе побеждать без шайб-передач Стэмкоса и спасений Василевского?

Да, южане черную серию прервали, одолев «Флеймз» - 4:3. Но вопросы остались. Прежде всего опять неубедительно сыграл Василевский – пара голов точно на его совести. Равно как его коллега Риттих на противоположной стороне тоже никак не выглядел образцом надежности. Да и вообще канадская команда показалась какой-то несерьезной. Получив в середине второго периода при счете 0:2 большинство, гости умудрились пропустить несколько наскоков «молний» на свои ворота. С третьего захода Гурд в меньшинстве без сопротивления расстрелял Риттиха.

Тем менее «огоньки» сумели после 0:3 вернуться в игру и едва не спаслись, сократив разрыв до минимума. Очевидно, что с обороной что-то срочно нужно делать.

…СЕРГАЧЕВ И КУЧЕРОВ НА ПОДЪЕМЕ

Претензий сейчас нет разве что к 21-летнему Сергачеву, который, похоже, окончательно вытеснил из первой спецбригады Хедмана. При участии Михаила хозяева в большинстве забросили две первые шайбы, а самого россиянина назвали главной звездой матча. Стандартная норма Сергачева достигла 22-25 минут за игру – и это здорово: летом у него завершается контракт новичка, будут все основания требовать хорошей прибавки к жалованью.

Кучеров с этого сезона с 9,5 млн долларов – самый высокооплачиваемый в «Тампе». Марку Никита держит. Несмотря на перепады команды, исправно набирает очки в 19 матчах кряду – 14 голов, 17 передач. В четвертый раз в карьере выбил 80 (31+49) очков за чемпионат.

Теперь россиянину придется трудиться и за того парня - Стэмкоса, что, к слову, прежде у него получалось неплохо. В 112 матчах в отсутствие канадского капитана Никита набрал 101 (49+52) балл. Однако что-то мне подсказывает – нынешней весной этого будет мало. Голы-передачи Кучерова потребуются «Тампе» в каждом туре и особенно в плей-офф, куда «молнии» еще нужно попасть. В этом смысле следующая игра, когда во Флориду пожалует лидер чемпионата «Бостон» - начало в среду в 3.00 по Москве, будет чрезвычайно показательной.

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