«Я стоял и ждал, когда же он меня ударит»: первая встреча Омска и Уфы - Советский спорт
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01 марта 2020 20:39ХоккейКузютина Елена

«Я стоял и ждал, когда же он меня ударит»: первая встреча Омска и Уфы

Эта серия, определенно, станет украшением плей-офф

Матчи кубкового розыгрыша между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» в прошлом году запомнились чуть ли не больше самого финала. Тогда это противостояние назвали дуэлью Метсолы с Бобковым – уж очень хороши были хранители последнего рубежа. Тащил Юхо Уфу «за уши» и сегодня. Не смотрите на счет – голкипер зеленых мастерски укрощал шайбу, но оборона не всегда помогала Метсоле. Отсюда у финна и 5 пропущенных. В третьем периоде его заменил Андрей Кареев.

В воротах Игоря Бобкова побывало 2 шайбы. Омский вратарь даже успел отдать голевую передачу в первом матче серии.

Шайбами в составе «Авангарда» отметились Сергей Шумаков, Андрей Стась, Валентин Пьянов и дубль у Кирилла Семенова. У «Салавата» были точны Линус Умарк, Тему Хартикайнен.

Матч закончен со счетом 5:2 в пользу Омска. Счет в серии 1:0.

Главные тренеры команд подвели итог первой встречи:

««Неплохо провели первый отрезок, но второй проиграли – он и стал определяющим в этом матче. Вопросы к Пашнину? Он не на ровном месте махал кулаками, Михаил защищал вратаря. Но удаляться нужно в такой ситуации так, чтобы дали обоюдное. Защищать парнтеров нужно, но не переусердствовать. Жалею ли я, что взял видео-просмотр? С той камеры, где у нас оператор, было очень спорно. Миллиметры буквально. Если бы счет был сухой, то я не делал бы этого. Но было 3:2, и мы рискнули. Когда выйдет Никита Сошников? Пока он тренируется, будем смотреть по его состоянию – еще сам не знаю, когда Никита выйдет на игру. Недоволен ли я Метсолой? У меня нет претензий к Юхе. Решили немного встряхнуть команду и дать игровое время Карееву»», - сказал Николай Цулыгин, наставник «Салавата Юлаева».

«Я доволен нашей игрой, качественный матч. Ребята показать дисциплину, работоспособность и грамотную расстановку акцентов. Второй период назовем лучшим. Тот момент с запросом видео-просмотра соперника, а потом нашего реализованного большинства и стал ключевым. Мы знали, что Уфа может вернуться в игру, но стало уже преимущество в два гола. Похвалю Бобкова, хорошо проявил себя. Но это лишь первая победа из четырех. Как себя чувствуют наши травмированные? Клинкхаммер, Потапов и Чудинов катаются. Пока не могу сказать, когда они присоединятся к команде»», - сказал Боб Хартли, главный тренер «Авангарда».

Вряд ли мы увидим россыпь шайб в следующем матче – много эмоций отдали команды на старте. Кроме того, смогли почувствовать друг друга в деле – можно сделать выводы, провести работу над ошибками и снова отправиться в поход за Кубком Гагарина.

«Уфа играет в хороший, открытый хоккей – много создают в нападении, стараются отрабатывать в обоброне. Были ли установка бросать Метсоле верхом? Возможно, с трибуны так показалось. Голы и низом ему заходили. Наши установки остаются в раздевалке, после окончания серии расскажем. Нам же сейчас нужно отыграть без ошибок, не удаляться, потому что у «Салавата» есть техничные игроки, которые могут реализовать свой шанс. Удар, который я получил от Пашнина? На самом деле, он не так сильно ударил, как могло показаться. Мы стояли друг к другу открытые. Это плей-офф, все бывает. Если мы меня сейчас увезли, то можно было бы сказать, что удар сильный был. Специально ли я не ответил на его грубость, чтобы было большинство? Не знаю, просил ли он у меня ответного удара или нет, но я просто ждал, когда он меня ударит. Собственно, поэтому и полез на пятак», - поделился эмоциями от матча автор дубля, нападающий омичан Кирилл Семенов.

«Старт матча задался, но во втором периоде мы на своем пятаке пропустили два гола, а потом еще и четвертый и все – игра пошла не в то русло. Не хватало ли Сошникова? Человек забил 27 голов – понятное дело нам его не хватало! Но у нас и большинства-то сегодня не было. Вообще, я считаю, что мы не должны сваливать вину на то, что кто-то травмирован и не помог. Пацаны бились, играли в тело, пластались под шайбу – претензий нет. Давали быстро отыгрываться Омску, неприятная ситуация. Будем это исправлять. Ударит ли по Метсоле пять пропущенных шайб? Нет, он психологический очень силен. Как оценю игровой эпизод с участием Пашнина? Надо было Мишке немного стерпеть, тогда не было бы удаления», - рассказал о своих мыслях защитник Артем Сергеев.

Нападающий омичан Сергей Шумаков отлично провел встречу, создавал множество моментов:

«Мы добавили в скорости, эмоциях – это сказалось. Во втором периоде прибавили – ближняя лавка, нужно было нагружать соперника. Почувствовали ли мы чувство гола? Конечно, когда забиваешь, это здорово. Передавал ли я привет на трибуну после своей шайбы? Нет, просто хотел завести людей, чтобы они гнали нас вперед. Сейчас нам нужно играть в наш хоккей, давить и самим не вестись на провокации», - рассказал форвард «Авангарда» Сергей Шумаков.

Интересный факт – «Салават Юлаев» уже пятый раз подряд проигрывает «Авангарду»:

««Я не могу сказать, что Омск – неудобный соперник», - говорит защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов, - все идет от нас самих – от игры, от головы. Шайба в большинстве у «Авангарда» - это просто везучий случай. Вот второй период нам испортил весь матч. Сами же стали ошибаться и получили два гола. Выброси шайбу за синюю – не будет такого момента: сыграй на пятаке плотнее – никто не добьет, гола не будет. Четвертый гол – вернись! Стыдно ли перед Юхой? Все бывает, нельзя никого винить. Когда-то Юха нас тащит, в других случаях мы блокируем броски. Сегодня не было ни одного, ни другого. Были самоотверженные моменты, но это единицы, а это плей-офф тут нужно работать и добавлять с каждой игрой».

Вряд ли мы увидим россыпь шайб в следующем матче – много эмоций отдали команды на старте. Кроме того, смогли почувствовать друг друга в деле – можно сделать выводы, провести работу над ошибками и снова отправиться в поход за Кубком Гагарина. Но то, что серия «Авангард»-«Салават Юлаев» запомнится, сомнений нет.

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