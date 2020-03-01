Чужие здесь не ходят. Хозяева учинили соперникам разгром

«ЯСТРЕБЫ» ЗАКЛЕВАЛИ МЕТСОЛУ

Царь-пушка «Салавата Юлаева» Никита Сошников, наколотивший в регулярном чемпионате 27 шайб, в Балашиху приехал, однако в заявку на первый матч серии с «Авангардом» не попал. Он получил травму 17 февраля в драке после финальной сирены с сочинцем Дмитрием Лугиным и тех пор на лед не выходил.

У омчичей после 2 октября не играет защитник Максим Чудинов. Герой серии с «Барысом» и матча за Кубок открытия, затерзавший шведских вратарей щелчками из своей зоны, уже катается, рвется в бой.

Противостояние «Авангарда» и «Салавата» - гвоздь кубковой программы на Востоке. Год назад эти команды соперничали в финале конференции, та серия не оставила равнодушных. Омичи взяли верх в шести матчах, последний их которых растянулся на 109 минут 18 секунд и завершилась победой «ястребов» с футбольным счетом 1:0.

Именно в этой серии вратарь уфмицев Юха Метсола застолбил титул лучшего вратаря. Напомним, московский армеец Илья Сорокин стал самым ценным игроком плей-офф.

Забегая вперед, скажем: финн матч не доиграл, на третий период вышел его дублер Андрей Кареев, которого пару лет назад в сборную приглашали. Местоле не повезло, отскоки-рикошеты сыграли против него. Но и сам вратарь не очень-то вез.

Омичи на финише «регурлярки» озадачили, уступив второе место в конференции «Барсу». Неужели команда Боба Хартли угодила в «яму»? Нет, старт матча показал: хозяева вполном порядке. Бегут, толкаются, палят по воротам из всех орудий. Бывший капитан команды Андрей Стась сразу задал тональность, пихнув клюшкой в спину лучшего защитника гостей Филипа Ларсена. Напрасно датчанин взывал в справедливости, судьи белорусский «шлагбаум» оставили без внимания.

Впрочем, вскоре чемпион лиги по хитам Михаил Пашнин включил кулаки. И сунул с правой ва челюсть Кириллу Семенову. Тут люди в полосатых рубашках зажгли удаление.

Счет открыли гости в лихой контратаке «три в два». Линус Умарк бросал уже в пустые ворота. Шедевр!

Но вскоре Сергей Шумаков, порадовавший в прошлом плей-офф голом-лакроссом (в серии с Казанью), реализовал численное преимущество. Шайба отскочила прямо на клюшку, и омичу не составило труда попасть в пустой угол. А Местола не сумел повторить хоккейный подвиг питерского армейца Игоря Шестеркина в прошлогодней серии с ЦСКА.

Работой финн обделен явно не был. За первый период он отразил 20 бросков. Его оппонент Игорь Бобков – всего девять, один из которых, от Вячеслава Солодухина – маской.

После перерыва хозяева усилил настиск и четырежды заставили капитулировать Метсолу. Два раза тренеры уфимцев брали запрос – сначала на помеху вратарю, потом на положение «вне игры». Оба раза вхолостую. Стась протолкнул шайбу в сетку, когда вратарь на мгновение поднял ловушку. Ну и рикошеты… За что-то хоккейный бог в этот вечер осерчал на финна.

Гости усилиями Умарка, Сакари Маннинена и Тему Хартикайнена ответили волшебным голом, только и всего. Юлаевцы стали проседать физически, «ястребы» же без устали летали по площадке.

Вышедший после второго перерыва Кареев сохранил ворота на замке, однако не верится, что наставник уфимцев Николай Цулыгин доверит ему ворота во втором матче.

Трудно было бы показать себя во всей красе и Сошникову с его инстинктом убийцы в большинстве. Гости за весь матч так ни разу (!) не получили численное преимущество.

Однако не только такая дискриминация уфимцев резанула глаз. Удивило обилие пустых мест на трибунах. Неужели для болельщиков «Авангарда» стартовый матч в плей-офф, да еще против Уфы, рядовое событие?

…А «БАРСЫ» ЗАГРЫЗЛИ ВАСЮ

Ключ к успеху «Магнитки» в серии с «Барысом» считался Василий Кошечкин. Олимпийского чемпиона ведь не случайно называют «мартовским котом». Он набирает форму к плей-офф и способен остановить любого соперника.

На этот раз не остановил. Пропустил три шайбы (одна побывала в пустых воротах), две из которых - издалека. Конечно, броски защитников Атте Охтомаа и Даррена Дица неберущимися не назовешь.

Но что может сделать вратарь, коли атака его команды потеряла зубы? Отдых, предоставленный лидерам «Металлурга» на финише регулярного чемпионата, им не помог. Моментов гости создали - кот наплакал.

«Удивительно, как из грозного соперника «Магнитка» за сезон превратилась в середняка?!» - сокрушался эксперт «Советского спорта» Борис Майоров.

Матч в Нур-Султане – зеркало ситуации в команде Ильи Воробьева. Ее капитан Сергей Мозякин, которому 30 марта исполнится 39 лет, провел 20 минут 10 секунд.

10632 зрителя восторжденно приветствовали убедительную победу хозяев. После финально сирены в раздевалке «Барса» автор четвертого гола Даррен Диц, лучший защитник прошлого сезона, аккуратно положил фартовую шайбу в специальную ячейку. Сколько раз повторится эта процедура? «Барыс» в этом сезоне планирует играть в плей-офф долго.

ХЕТ-ТРИК КУЗЬМЕНКО

12379 болельщиков пришли в Санкт-Петербург на не самого статусного соперника. Среди них новый презилент КХЛ Алексей Морозов с семьей, его тезка Яшин, игравший в СКА. Три года назад «Витязь» безропотно уступил СКА 0-4 на старте плей-офф. Вот и теперь счет 6:1 не оставляет сомнений в тотальном превосходстве армейцев. Однако в первом периоде шла равная борьба. На гол Андрея Кузьменко гости ответили шайбой Павла Чернова.

Но после перерыва все встало на свои места. Кирилл Марченко доказал, что способен штамповать шайбы не только в регулярном чемпионате, но и в плей-офф. Он не только открыл личный кубковый голевой счет, но и оформил дубль. Не удивимся, если на торжественном вечере закрытия сезона в КХЛ Марченко вручат приз лучшему новичку сезона.

Два послених гвоздя в крышку гроба гостей вбил Кузьменко. Есть его второй хетт-трик в плей-офф. Первый же, оформленный тоже в Санкт-Петербурге в первом матча финала конференции в 2018 году, принес форварду (тогда он выступал за ЦСКА) признание.

- Я настраивался очень серьезно, ведь в прошлом году плей-офф провалил, - признался Кузьменко. – Сейчас я выхожу и кайфую.

Шестая шайба влетела в ворота Игоря Сапрыкина, заменившего Илью Ежова. Заметьте, вратарю Петру Кочеткову, перешедшему в «Витязь» в обмен на Александра Самонова, в новой команде не доверяют.

ЧЕРНАЯ МЕТКА ДЛЯ ПЕЛИНО

Последний матч «регулярки» «Локомотив» провел в Подольске силами доморощенных игроков. 14 человек из состава, сыгравшего в Подольске, родились в Ярославле.

Отдохнувшие легионеры растворились на льду «Хартвалл Арены». Особенно было жалко вратаря Александра Лазушина, которого бросили на растерзание «шутам». Выведенный из равновесия вратаря подарил хозяевам четвертый гол. Но больше его не в чем упрекнуть.

На третий период вышел Илья Коновалов, в прошлом сезоне приглашавшийся в сборную. Но лучшему новичку прошлого сезона не удалось уйти со льда «сухим». 6:0 – на радость 9456 болельщиков.

Нет, не такой премьеры в плей-офф ждал рулевой «Локомотива» Майк Пелино. Для него этот разгром – как черная метка. Если железнодорожники не возьмут финский барьер, то команду наверняка возглавит другой тренер. Может быть, сам Зинэтула Билялетдинов, которому 13 марта исполнится 65 лет.