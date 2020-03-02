Овечкин – лучший финишер в истории НХЛ (видео)

В Сент-Поле в матче с «Миннесотой» (4:3) Александр Овечкин поднял одно свое достижение до немыслимого уровня из разряда «навсегда», а затем сорвал личный антирекорд в шаге от его повторения. Попутно капитан «Вашингтона» вышел на третье место по голам в гостях (356) и 36-е по очкам (703+571=1274) за всю историю НХЛ.

После того как Великая восьмерка с немалым трудом покорил-таки отметку 700, мы в «Советском спорте» наметили несколько ближайших целей на этот календарный год. Александр принял наши пожелания как руководство к действию.

ЕСТЬ 45 ШАЙБ! В ОДИННАДЦАТЫЙ РАЗ

Всего четыре матча ему потребовалось, чтобы выполнить первую задачу – в 11-й раз в карьере забросить за регулярный чемпионат не менее 45 шайб. Сначала отличился дома с «Виннипегом», а затем разразился в воскресенье дублем в Сент-Поле. Для этого москвичу хватило 11 минут. Оба раза шайба влетела в сетку «Миннесоты» после коронного щелчка в касание из левого круга вбрасывания. В первом случае – в большинстве, что позволило приблизиться к Бретту Халлу.

Твиттер «Кэпиталз» тут же отреагировал – офис №8 работает без выходных. И добавил – The Russian Troika! Действительно, рубежный 45-й гол Ови организовали Кузи и Кови. Причем на входе в зону атаки Илья и Евгений принялись делить шайбу между собой и едва ее не потеряли. Но быстро разобрались, и Кузнецов отпасовал по диагонали юбиляру на пустой угол.

К счастью, после вхождения динамовца в клуб 700 шумиха вокруг его бомбардирских деяний поутихла. Очередное историческое достижение особого ажиотажа не вызвало. Но по мне 11 сезонов из 15 в НХЛ с 45+ шайбами – самое крутое что может быть в хоккее!

Я долго искал в интернете статистику по таким сезонам. Нашел только топ-5 тех, кто забивал 45+.

Каково же было мое удивление после получасового изучения сайта НХЛ, когда я обнаружил, что за всю более чем столетнюю историю лиги хотя бы не менее шести таких сезонов лишь у десяти игроков. Десяти! А у Овечкина их уже 11…

Невероятная, какая-то запредельная стабильность. И это при том, что один год профсоюз и владельцы клубов у россиянина нагло умыкнули, когда из-за локаута ужали регулярку-2012/13 до 48 туров. Пришлось ограничиться 32 шайбами. Понятно, при полной программе в 82 тура это был бы еще один гарантированный полтинник.

Что не менее показательно: москвичу абсолютно все равно, где проходит матч. В этом сезоне 26 из 45 голов забил в гостях, причем Детройт и Лонг-Айленд огорчил хет-триками. После двух точных выстрелов в Сент-Поле Овечкин обошел Яромира Ягра и по продуктивности на выезде отстает от Гретцки всего-то на 46 шайб. Сравните с общей разницей в 191 гол: очевидно, что Уэйн – бумажный король, который правил в тепличных условиях на домашнем льду и под надзором своры телохранителей.

ТОП-10 ПО СЕЗОНАМ С 45+ ГОЛАМИ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ 1. Александр Овечкин – 11

2. Уэйн Гретцки – 9

3. Майк Босси – 9

4. Марсель Дионн – 8

5. Марио Лемье – 8

6. Фил Эспозито – 6

7. Стив Айзерман – 6

8. Люк Робитайл – 6

9. Ги Лафлер – 6

10. Мишель Гуле – 6

УИЛСОН СОРВАЛ АНТИРЕКОРД

И еще об одном важном факте. Ближе к финишу карьеры результативность Гретцки неуклонно падала. При резко возросшей конкуренции в НХЛ после устранения железного занавеса и отсутствия рядом таскальщиков рояля канадец принялся кататься по свободному льду, ограничившись подыгрышем. В чем, надо отдать ему должное, всегда был силен. После того как так называемому Великому исполнилось всего-то 33 года, он в заключительные шесть чемпионатов ни разу не забросил более 25 шайб. Хотя делал и 66, и 67, и даже 72 передачи!

У Овечкина все наоборот. В это сложно поверить, но до воскресной встречи с «Миннесотой» капитан «Кэпиталз» 13 туров отыграл без единого ассиста! На 41-й минуте пас на Уилсона канадский силовик превратил лишь в 18 результативный балл россиянина за передачу. Это в два с половиной раз меньше, чем у него заброшено шайб!

Что самое поразительное – это не антирекорд Александра. С 20 декабря 2015 года по 17 января 2016-го он умудрился обойтись без голевых передач 14 туров, а затем еще 13 – с 15 марта вплоть до конца регулярки 9 апреля 2016 года! Всего в том чемпионате ограничился 21 ассистами, что пока худший результат в карьере. Но при этом наколотил очередной полтинник!

ТОП-10 ПО ГОЛАМ НА ВЫЕЗДЕ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ 1. Уэйн Гретцки – 402

2. Стив Айзерман – 362

3. Александр Овечкин – 356

4. Яромир Ягр – 355

5. Бретт Халл – 353

6. Горди Хоу – 352

7. Марсель Дионн – 346

8. Фил Эпозито – 333

9. Марио Лемье – 315

10. Теему Селянне – 313

…А ТЕПЕРЬ – ПОЛТИННИК

Как относиться к этим вызывающе странным цифрам? Замечу, в топ-30 стрелков за все времена голы преобладают над передачами еще только у Бретта Халла – 741 и 650, Майка Гартнера – 708 и 627, Бобби Халла – 610 и 560, Дино Сиссарелли – 608 и 592, Майка Босси – 573 и 553, Джо Ньюиндайка – 564 и 562.

У Овечкина сейчас 703 и 571. Самая большая разница – 132 шайбы!

Я делаю вывод, что сейчас все мы наблюдаем за лучшим финишером если не за всю летопись мирового хоккея, то НХЛ – точно. Могу сравнить Александра разве что с Бобби Халлом. Канадец тоже мог в любой момент сотворить гол из ничего, а главным его оружием был тот же щелчок в касание. Как признавал вратарь всех времен и народов Владислав Третьяк, парировать его было невозможно. Единственное противоядие – быстро выскочить из ворот навстречу и надеяться, что шайба попадет тебе в тело.

Точно так же пытался действовать голкипер «Миннесоты» Алекс Стэлок. Во втором периоде получилось, когда россиянин затянул с броском из убойной позиции. Но оба заряда вашингтонца в стартовой трети отразить было нельзя просто физически.

С 45 шайбами Овечкин вернулся в гонку снайперов нынешнего чемпионата. Столько же у Остона Мэттьюза из «Торонто», 47 – у Давида Пастрняка из «Бостона». Но пока о девятом «Морис Ришар Трофи» говорить рано. На первую декаду марта главная цель – в девятый раз в карьере выбить пресловутый полтинник и сравняться с историческими лидерами – Майком Босси и Уэйном Гретцки.