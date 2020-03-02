Овечкин – лучший финишер в истории НХЛ (видео) - Советский спорт
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02 марта 2020 16:30ХоккейСлавин Виталий

Овечкин – лучший финишер в истории НХЛ (видео)

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Миннесотой», в 11-й раз добравшись до отметки в 45 голов за сезон.

В Сент-Поле в матче с «Миннесотой» (4:3) Александр Овечкин поднял одно свое достижение до немыслимого уровня из разряда «навсегда», а затем сорвал личный антирекорд в шаге от его повторения. Попутно капитан «Вашингтона» вышел на третье место по голам в гостях (356) и 36-е по очкам (703+571=1274) за всю историю НХЛ.

После того как Великая восьмерка с немалым трудом покорил-таки отметку 700, мы в «Советском спорте» наметили несколько ближайших целей на этот календарный год. Александр принял наши пожелания как руководство к действию.

ЕСТЬ 45 ШАЙБ! В ОДИННАДЦАТЫЙ РАЗ

Всего четыре матча ему потребовалось, чтобы выполнить первую задачу – в 11-й раз в карьере забросить за регулярный чемпионат не менее 45 шайб. Сначала отличился дома с «Виннипегом», а затем разразился в воскресенье дублем в Сент-Поле. Для этого москвичу хватило 11 минут. Оба раза шайба влетела в сетку «Миннесоты» после коронного щелчка в касание из левого круга вбрасывания. В первом случае – в большинстве, что позволило приблизиться к Бретту Халлу.

Твиттер «Кэпиталз» тут же отреагировал – офис №8 работает без выходных. И добавил – The Russian Troika! Действительно, рубежный 45-й гол Ови организовали Кузи и Кови. Причем на входе в зону атаки Илья и Евгений принялись делить шайбу между собой и едва ее не потеряли. Но быстро разобрались, и Кузнецов отпасовал по диагонали юбиляру на пустой угол.

К счастью, после вхождения динамовца в клуб 700 шумиха вокруг его бомбардирских деяний поутихла. Очередное историческое достижение особого ажиотажа не вызвало. Но по мне 11 сезонов из 15 в НХЛ с 45+ шайбами – самое крутое что может быть в хоккее!

Я долго искал в интернете статистику по таким сезонам. Нашел только топ-5 тех, кто забивал 45+.

Каково же было мое удивление после получасового изучения сайта НХЛ, когда я обнаружил, что за всю более чем столетнюю историю лиги хотя бы не менее шести таких сезонов лишь у десяти игроков. Десяти! А у Овечкина их уже 11…

Невероятная, какая-то запредельная стабильность. И это при том, что один год профсоюз и владельцы клубов у россиянина нагло умыкнули, когда из-за локаута ужали регулярку-2012/13 до 48 туров. Пришлось ограничиться 32 шайбами. Понятно, при полной программе в 82 тура это был бы еще один гарантированный полтинник.

Что не менее показательно: москвичу абсолютно все равно, где проходит матч. В этом сезоне 26 из 45 голов забил в гостях, причем Детройт и Лонг-Айленд огорчил хет-триками. После двух точных выстрелов в Сент-Поле Овечкин обошел Яромира Ягра и по продуктивности на выезде отстает от Гретцки всего-то на 46 шайб. Сравните с общей разницей в 191 гол: очевидно, что Уэйн – бумажный король, который правил в тепличных условиях на домашнем льду и под надзором своры телохранителей.

ТОП-10 ПО СЕЗОНАМ С 45+ ГОЛАМИ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ

1. Александр Овечкин 11
2. Уэйн Гретцки 9
3. Майк Босси 9
4. Марсель Дионн 8
5. Марио Лемье 8
6. Фил Эспозито 6
7. Стив Айзерман 6
8. Люк Робитайл 6
9. Ги Лафлер 6
10. Мишель Гуле 6

УИЛСОН СОРВАЛ АНТИРЕКОРД

И еще об одном важном факте. Ближе к финишу карьеры результативность Гретцки неуклонно падала. При резко возросшей конкуренции в НХЛ после устранения железного занавеса и отсутствия рядом таскальщиков рояля канадец принялся кататься по свободному льду, ограничившись подыгрышем. В чем, надо отдать ему должное, всегда был силен. После того как так называемому Великому исполнилось всего-то 33 года, он в заключительные шесть чемпионатов ни разу не забросил более 25 шайб. Хотя делал и 66, и 67, и даже 72 передачи!

У Овечкина все наоборот. В это сложно поверить, но до воскресной встречи с «Миннесотой» капитан «Кэпиталз» 13 туров отыграл без единого ассиста! На 41-й минуте пас на Уилсона канадский силовик превратил лишь в 18 результативный балл россиянина за передачу. Это в два с половиной раз меньше, чем у него заброшено шайб!

Что самое поразительное – это не антирекорд Александра. С 20 декабря 2015 года по 17 января 2016-го он умудрился обойтись без голевых передач 14 туров, а затем еще 13 – с 15 марта вплоть до конца регулярки 9 апреля 2016 года! Всего в том чемпионате ограничился 21 ассистами, что пока худший результат в карьере. Но при этом наколотил очередной полтинник!

ТОП-10 ПО ГОЛАМ НА ВЫЕЗДЕ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ

1. Уэйн Гретцки 402
2. Стив Айзерман 362
3. Александр Овечкин 356
4. Яромир Ягр 355
5. Бретт Халл 353
6. Горди Хоу 352
7. Марсель Дионн 346
8. Фил Эпозито 333
9. Марио Лемье 315
10. Теему Селянне 313

…А ТЕПЕРЬ ПОЛТИННИК

Как относиться к этим вызывающе странным цифрам? Замечу, в топ-30 стрелков за все времена голы преобладают над передачами еще только у Бретта Халла – 741 и 650, Майка Гартнера – 708 и 627, Бобби Халла – 610 и 560, Дино Сиссарелли – 608 и 592, Майка Босси – 573 и 553, Джо Ньюиндайка – 564 и 562.

У Овечкина сейчас 703 и 571. Самая большая разница 132 шайбы!

Я делаю вывод, что сейчас все мы наблюдаем за лучшим финишером если не за всю летопись мирового хоккея, то НХЛ – точно. Могу сравнить Александра разве что с Бобби Халлом. Канадец тоже мог в любой момент сотворить гол из ничего, а главным его оружием был тот же щелчок в касание. Как признавал вратарь всех времен и народов Владислав Третьяк, парировать его было невозможно. Единственное противоядие – быстро выскочить из ворот навстречу и надеяться, что шайба попадет тебе в тело.

Точно так же пытался действовать голкипер «Миннесоты» Алекс Стэлок. Во втором периоде получилось, когда россиянин затянул с броском из убойной позиции. Но оба заряда вашингтонца в стартовой трети отразить было нельзя просто физически.

С 45 шайбами Овечкин вернулся в гонку снайперов нынешнего чемпионата. Столько же у Остона Мэттьюза из «Торонто», 47 у Давида Пастрняка из «Бостона». Но пока о девятом «Морис Ришар Трофи» говорить рано. На первую декаду марта главная цель – в девятый раз в карьере выбить пресловутый полтинник и сравняться с историческими лидерами – Майком Босси и Уэйном Гретцки.

ТОП-10 ПО ГОЛАМ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ

1. Уэйн Гретцки 894
2. Горди Хоу 801
3. Яромир Ягр 766
4. Бретт Халл 741
5. Марсель Дионн 731
6. Фил Эспозито 717
7. Майк Гартнер 708
8. Александр Овечкин 703
9. Марк Мессье 694
10. Стив Айзерман 692

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