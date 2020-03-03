Бухгалтер и водитель «Замбони» могут играть в хоккей и дальше

В среду в небольшом флоридском курортном городе Бока-Ратон завершается ежегодное совещание генеральных менеджеров клубов НХЛ на предмет совершенствования правил игры. Управленцы уже обсудили новшества, введенные с этого сезона, и пришли к однозначному выводу, что все они дали положительный эффект. Был рассмотрен и конфуз в Торонто, когда в ворота «Каролины» вынужден был встать местный заливщик льда.

Регулярно трансформируя правила, НХЛ стремится к тому, чтобы команды больше времени проводили в атаке, судейские решения были правильными, а хронометраж матчей сокращался. Плюс, конечно, максимально защитить здоровье игроков.

– Эти три дня встреч представляют возможность предельно тщательно оценить состояние игры и создаваемого нами продукта, – заявил вице-комиссар НХЛ Билл Дейли. – Генеральные менеджеры ежедневно живут хоккеем с утра до вечера в течение девяти месяцев. Они держат руку на пульсе игры и вещах, которые можно улучшить. Их предложения для нас очень важны, если не сказать – жизненно необходимы, для всех решений, которые мы принимаем на уровне НХЛ.

В предыдущий раз генменеджеры собирались 19 ноября в Торонто. Уже тогда было отмечено, что изменения в правилах оправдали себя. Но так как с начала регулярного чемпионата не прошло и двух месяцев, глобальные выводы решили отложить до нынешнего совещания. И вот они сделаны.

РАСШИРЕНИЕ СЛУЧАЕВ ТРЕНЕРСКИХ ЗАПРОСОВ

Что изменили

Тренерам позволили брать челлендж при пропущенной шайбе не только на офсайд и блокировку вратаря, но и на другие моменты при атаке соперника, которые должны были привести к остановке игры, но судьи их просмотрели и свисток не дали. В частности, это незафиксированный выход шайбы за пределы площадки, пас рукой или высоко поднятой клюшкой. Запрос можно взять, если после спорного эпизода и до взятия ворот шайба не покидала зону атаки.

Почему приняли

В прошлом сезоне особо запомнились два эпизода, когда судьи проморгали явное нарушение правил.

Гол в плей-офф Артемия Панарина в ворота «Бостона». Шайба попала в заградительную сетку за воротами «Брюинз», отскочила в поле, после чего россиянин перевел ее в ворота. К счастью, на исход матча этот прокол арбитров никак не повлиял.

В отличие от третьего поединка финала Западной конференции, который увенчался грандиозным скандалом именно из-за несовершенства правил. «Сан-Хосе» вырвал у «Сент-Луиса» победу в овертайме, после того как Тимо Майер откинул шайбу рукой Густаву Нюквисту, тот переадресовал Эрику Карлссону – и швед остановил секундомер. Пас рукой видела вся планета. Однако ни у судей, ни у тренеров не было полномочий отменить первоначально принятое решение.

Как повлияло

Ни одного пропущенного фола. Похоже, ситуации, подобные описанным выше, отныне исключены в принципе.

ШТРАФ ЗА НЕПОДТВЕРЖДЕННЫЙ ТРЕНЕРСКИЙ ЗАПРОС

Что изменили

Неподтвержденный запрос на просмотр момента по любой из трех категорий (положение «вне игры», атака на вратаря и пропущенное нарушение) наказывается малым штрафом за задержку игры, а не потерей тайм-аута, как было ранее. При повторном неудачном челлендже команду наказывают двойным малым штрафом.

Почему приняли

Поднять цену тренерского запроса. Потеря тайм-аута особо ничем не грозила, а теперь ошибочный челлендж может тут же обернуться пропущенным голом в меньшинстве.

Второе – уменьшить хронометраж матча. Ибо тренеры благодаря запросу по сути получали дополнительный тайм-аут, пока рефери принимали решение.

Как повлияло

Количество запросов резко сократилось – на 41 процент. Если в 1015 состоявшихся матчах этого чемпионата тренеры апеллировали к судьям 133 раза, то в прошлом – 222. При этом число удовлетворенных запросов увеличилось до 57 процентов – 77 из 133. Если взять прошлый сезон в целом, то год назад этот показатель чуть превысил треть – 38 процентов (107 из 249).

Сейчас один протест приходится на восемь игр. Наибольший спад произошел в запросах на атаку на вратаря – 54 против 141 в прошлой регулярке.

То, что тренеры перестали использовать челлендж ради получения еще одного тайм-аута, привело к сокращению средней продолжительности матчей на три минуты – до двух часов 27 минут.

РАСШИРЕНИЕ СЛУЧАЕВ ПРОСМОТРА СУДЬЯМИ ВИДЕО

Что изменили

Арбитрам разрешили с помощью видеозаписи проверять собственные решения по поводу удалений на пять минут (кроме связанных с дракой), до конца матча, а также двойных малых штрафов за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Более того, большой штраф судьи вообще не имеют права назначить без изучения видео.

Почему приняли

Исключить непроизвольные ошибки судей в оценке простых игровых моментов, но которые порой напрямую влияют на результат игры.

Формальный повод – возможно, самый невероятный камбэк в истории Кубков Стэнли. В седьмой встрече западного четвертьфинала плей-офф-2019 «Сан-Хосе» к середине третьего периода на своем льду безнадежно горел в поединке с «Вегасом» – 0:3. Тут на вбрасывании Коди Икин неаккуратно сыграл против Джо Павелски, у того хлынула кровь, возникло подозрение на потерю сознания. Рефери отправили Икина в раздевалку, и хозяева четырежды (!) использовали пятиминутное удаление форварда «Вегаса».

В итоге «Шаркс» взяли верх в овертайме – 5:4 и вышли в следующий раунд Кубка Стэнли, а НХЛ пришлось публично извиняться перед командами за просчет арбитров. Икин столь сурового наказания никак не заслуживал.

Как повлияло

Почти двукратное снижение больших и матч-штрафов, не связанных с драками – 14 (соответственно 12 и 2) сейчас против 27 (22 и 5) в прошлом чемпионате. Благодаря обязательному просмотру видео большой штраф отменен в пяти случаях и переквалифицирован в малый – удаление на две минуты.

Еще четыре ошибки судьи исправили по собственной инициативе. Чтобы удостовериться в правильности решения, пересмотрели видео и отменили четыре двойных малых штрафа за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Было установлено, что травма игроку, в частности, появление крови, нанесена своей клюшкой, клюшкой одноклубника или шайбой.

ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ НА ИГРУ БЕЗ ШЛЕМА

Что изменили

Если шлем слетел с головы, игрок обязан сразу покинуть площадку либо под присмотром судьи надеть шлем и надежно закрепить его. В противном случае – удаление на две минуты.

Почему приняли

Максимально обезопасить игроков от самых опасных в хоккее травм головы – сотрясения мозга и тому подобного.

Как повлияло

Минимум удалений по этому пункту. Игроки с помощью судей, в подобных случаях сразу напоминающих о том, что без шлема играть нельзя, быстро приспособились к новинке. Тяжелые травмы головы не зафиксированы.

ВБРАСЫВАНИЯ В ПОЛЬЗУ АТАКУЮЩЕЙ КОМАНДЫ

Что изменили

Вбрасывание производится в зоне атаки, даже если шайба покидает пределы площадки в результате действий атакующей команды.

Атакующая команда имеет право выбрать, на каком фланге начинать розыгрыш большинства.

Почему приняли

Ради повышения результативности.

Как повлияло

В первом случае увеличение вбрасываний в зоне атаки до 69,5 процента по сравнению с 68% в прошлом сезоне, соответственно уменьшилось количество вбрасываний в средней зоне.

Во втором случае изменение также сработало в пользу атакующей команды. Процент выигранных первых вбрасываний при численном преимуществе повысился до 56,5 процента по сравнению с 52,9% год назад. НХЛ беспокоилась, что выбор фланга приведет к задержке игры. Но центрфорварды с лайнсменами мгновенно освоились и наладили контакт так, что со стороны вообще ничего не заметно.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГОЛ ПРИ СДВИГЕ ВОРОТ

Что изменили

Если голкипер умышленно сдвигает в ворота, после чего шайба влетает в них, гол засчитывают в любом случае.

Почему приняли

Искоренить маленькие вратарские хитрости.

Как повлияло

Этот пункт на саммите во Флориде даже не обсуждался. Элементарно нет повода.

ВВЕДЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВРАТАРЯ В КАЧЕСТВЕ ДЕЖУРНОГО

Что изменили

Пока решено все оставить как есть.

Почему приняли

Дискуссия возникла после резонансного ЧП в конце февраля по ходу матча «Торонто» – «Каролина» (3:6). Водитель ледозаливочной машины во дворце «Мейпл Лифс», регулярно тренирующийся с «Торонто» 42-летний Дэвид Эйрс, занял место в воротах гостей, после того как травмировались оба голкипера «Харрикейнз» Джеймс Раймер и Петр Мразек. Рулевой «Замбони» отразил восемь бросков и стал самым возрастным вратарем в истории НХЛ, победившем в дебютной игре.

Эйрс – далеко не первый ледовый пожарный. Предыдущий такой случай датирован 29 марта 2018 года, когда 36-летний бухгалтер Скотт Фостер в составе «Чикаго» парировал семь выпадов «Виннипега».

Как повлияло

– Возникло много шума из ничего, но в итоге получилась добрая и интересная человеческая история. Было много споров. В том числе на совещании во Флориде. Но пришли к выводу, что текущее состояние дел всех устраивает, – констатировал по окончании саммита вице-президент НХЛ по хоккейным операциям Колин Кемпбелл.