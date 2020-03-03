Бухгалтер и водитель «Замбони» могут играть в хоккей и дальше

В среду в небольшом флоридском курортном городе Бока-Ратон завершается ежегодное совещание генеральных менеджеров клубов НХЛ на предмет совершенствования правил игры. Управленцы уже обсудили новшества, введенные с этого сезона, и пришли к однозначному выводу, что все они дали положительный эффект. Был рассмотрен и конфуз в Торонто, когда в ворота «Каролины» вынужден был встать местный заливщик льда.
Регулярно трансформируя правила, НХЛ стремится к тому, чтобы команды больше времени проводили в атаке, судейские решения были правильными, а хронометраж матчей сокращался. Плюс, конечно, максимально защитить здоровье игроков.
– Эти три дня встреч представляют возможность предельно тщательно оценить состояние игры и создаваемого нами продукта, – заявил вице-комиссар НХЛ Билл Дейли. – Генеральные менеджеры ежедневно живут хоккеем с утра до вечера в течение девяти месяцев. Они держат руку на пульсе игры и вещах, которые можно улучшить. Их предложения для нас очень важны, если не сказать – жизненно необходимы, для всех решений, которые мы принимаем на уровне НХЛ.
В предыдущий раз генменеджеры собирались 19 ноября в Торонто. Уже тогда было отмечено, что изменения в правилах оправдали себя. Но так как с начала регулярного чемпионата не прошло и двух месяцев, глобальные выводы решили отложить до нынешнего совещания. И вот они сделаны.
Что изменили
Тренерам позволили брать челлендж при пропущенной шайбе не только на офсайд и блокировку вратаря, но и на другие моменты при атаке соперника, которые должны были привести к остановке игры, но судьи их просмотрели и свисток не дали. В частности, это незафиксированный выход шайбы за пределы площадки, пас рукой или высоко поднятой клюшкой. Запрос можно взять, если после спорного эпизода и до взятия ворот шайба не покидала зону атаки.
Почему приняли
В прошлом сезоне особо запомнились два эпизода, когда судьи проморгали явное нарушение правил.
Гол в плей-офф Артемия Панарина в ворота «Бостона». Шайба попала в заградительную сетку за воротами «Брюинз», отскочила в поле, после чего россиянин перевел ее в ворота. К счастью, на исход матча этот прокол арбитров никак не повлиял.
В отличие от третьего поединка финала Западной конференции, который увенчался грандиозным скандалом именно из-за несовершенства правил. «Сан-Хосе» вырвал у «Сент-Луиса» победу в овертайме, после того как Тимо Майер откинул шайбу рукой Густаву Нюквисту, тот переадресовал Эрику Карлссону – и швед остановил секундомер. Пас рукой видела вся планета. Однако ни у судей, ни у тренеров не было полномочий отменить первоначально принятое решение.
Как повлияло
Ни одного пропущенного фола. Похоже, ситуации, подобные описанным выше, отныне исключены в принципе.
Что изменили
Неподтвержденный запрос на просмотр момента по любой из трех категорий (положение «вне игры», атака на вратаря и пропущенное нарушение) наказывается малым штрафом за задержку игры, а не потерей тайм-аута, как было ранее. При повторном неудачном челлендже команду наказывают двойным малым штрафом.
Почему приняли
Поднять цену тренерского запроса. Потеря тайм-аута особо ничем не грозила, а теперь ошибочный челлендж может тут же обернуться пропущенным голом в меньшинстве.
Второе – уменьшить хронометраж матча. Ибо тренеры благодаря запросу по сути получали дополнительный тайм-аут, пока рефери принимали решение.
Как повлияло
Количество запросов резко сократилось – на 41 процент. Если в 1015 состоявшихся матчах этого чемпионата тренеры апеллировали к судьям 133 раза, то в прошлом – 222. При этом число удовлетворенных запросов увеличилось до 57 процентов – 77 из 133. Если взять прошлый сезон в целом, то год назад этот показатель чуть превысил треть – 38 процентов (107 из 249).
Сейчас один протест приходится на восемь игр. Наибольший спад произошел в запросах на атаку на вратаря – 54 против 141 в прошлой регулярке.
То, что тренеры перестали использовать челлендж ради получения еще одного тайм-аута, привело к сокращению средней продолжительности матчей на три минуты – до двух часов 27 минут.
Что изменили
Арбитрам разрешили с помощью видеозаписи проверять собственные решения по поводу удалений на пять минут (кроме связанных с дракой), до конца матча, а также двойных малых штрафов за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Более того, большой штраф судьи вообще не имеют права назначить без изучения видео.
Почему приняли
Исключить непроизвольные ошибки судей в оценке простых игровых моментов, но которые порой напрямую влияют на результат игры.
Формальный повод – возможно, самый невероятный камбэк в истории Кубков Стэнли. В седьмой встрече западного четвертьфинала плей-офф-2019 «Сан-Хосе» к середине третьего периода на своем льду безнадежно горел в поединке с «Вегасом» – 0:3. Тут на вбрасывании Коди Икин неаккуратно сыграл против Джо Павелски, у того хлынула кровь, возникло подозрение на потерю сознания. Рефери отправили Икина в раздевалку, и хозяева четырежды (!) использовали пятиминутное удаление форварда «Вегаса».
В итоге «Шаркс» взяли верх в овертайме – 5:4 и вышли в следующий раунд Кубка Стэнли, а НХЛ пришлось публично извиняться перед командами за просчет арбитров. Икин столь сурового наказания никак не заслуживал.
Как повлияло
Почти двукратное снижение больших и матч-штрафов, не связанных с драками – 14 (соответственно 12 и 2) сейчас против 27 (22 и 5) в прошлом чемпионате. Благодаря обязательному просмотру видео большой штраф отменен в пяти случаях и переквалифицирован в малый – удаление на две минуты.
Еще четыре ошибки судьи исправили по собственной инициативе. Чтобы удостовериться в правильности решения, пересмотрели видео и отменили четыре двойных малых штрафа за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Было установлено, что травма игроку, в частности, появление крови, нанесена своей клюшкой, клюшкой одноклубника или шайбой.
Что изменили
Если шлем слетел с головы, игрок обязан сразу покинуть площадку либо под присмотром судьи надеть шлем и надежно закрепить его. В противном случае – удаление на две минуты.
Почему приняли
Максимально обезопасить игроков от самых опасных в хоккее травм головы – сотрясения мозга и тому подобного.
Как повлияло
Минимум удалений по этому пункту. Игроки с помощью судей, в подобных случаях сразу напоминающих о том, что без шлема играть нельзя, быстро приспособились к новинке. Тяжелые травмы головы не зафиксированы.
Что изменили
Вбрасывание производится в зоне атаки, даже если шайба покидает пределы площадки в результате действий атакующей команды.
Атакующая команда имеет право выбрать, на каком фланге начинать розыгрыш большинства.
Почему приняли
Ради повышения результативности.
Как повлияло
В первом случае увеличение вбрасываний в зоне атаки до 69,5 процента по сравнению с 68% в прошлом сезоне, соответственно уменьшилось количество вбрасываний в средней зоне.
Во втором случае изменение также сработало в пользу атакующей команды. Процент выигранных первых вбрасываний при численном преимуществе повысился до 56,5 процента по сравнению с 52,9% год назад. НХЛ беспокоилась, что выбор фланга приведет к задержке игры. Но центрфорварды с лайнсменами мгновенно освоились и наладили контакт так, что со стороны вообще ничего не заметно.
Что изменили
Если голкипер умышленно сдвигает в ворота, после чего шайба влетает в них, гол засчитывают в любом случае.
Почему приняли
Искоренить маленькие вратарские хитрости.
Как повлияло
Этот пункт на саммите во Флориде даже не обсуждался. Элементарно нет повода.
Что изменили
Пока решено все оставить как есть.
Почему приняли
Дискуссия возникла после резонансного ЧП в конце февраля по ходу матча «Торонто» – «Каролина» (3:6). Водитель ледозаливочной машины во дворце «Мейпл Лифс», регулярно тренирующийся с «Торонто» 42-летний Дэвид Эйрс, занял место в воротах гостей, после того как травмировались оба голкипера «Харрикейнз» Джеймс Раймер и Петр Мразек. Рулевой «Замбони» отразил восемь бросков и стал самым возрастным вратарем в истории НХЛ, победившем в дебютной игре.
Эйрс – далеко не первый ледовый пожарный. Предыдущий такой случай датирован 29 марта 2018 года, когда 36-летний бухгалтер Скотт Фостер в составе «Чикаго» парировал семь выпадов «Виннипега».
Как повлияло
– Возникло много шума из ничего, но в итоге получилась добрая и интересная человеческая история. Было много споров. В том числе на совещании во Флориде. Но пришли к выводу, что текущее состояние дел всех устраивает, – констатировал по окончании саммита вице-президент НХЛ по хоккейным операциям Колин Кемпбелл.