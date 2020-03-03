Бухгалтер и водитель «Замбони» могут играть в хоккей и дальше - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 марта 2020 17:00ХоккейСлавин Виталий

Бухгалтер и водитель «Замбони» могут играть в хоккей и дальше

Генменеджеры клубов НХЛ считают, что новые правила работают отлично, а вводить третьего дежурного вратаря не нужно.

В среду в небольшом флоридском курортном городе Бока-Ратон завершается ежегодное совещание генеральных менеджеров клубов НХЛ на предмет совершенствования правил игры. Управленцы уже обсудили новшества, введенные с этого сезона, и пришли к однозначному выводу, что все они дали положительный эффект. Был рассмотрен и конфуз в Торонто, когда в ворота «Каролины» вынужден был встать местный заливщик льда.

Регулярно трансформируя правила, НХЛ стремится к тому, чтобы команды больше времени проводили в атаке, судейские решения были правильными, а хронометраж матчей сокращался. Плюс, конечно, максимально защитить здоровье игроков.

– Эти три дня встреч представляют возможность предельно тщательно оценить состояние игры и создаваемого нами продукта, – заявил вице-комиссар НХЛ Билл Дейли. – Генеральные менеджеры ежедневно живут хоккеем с утра до вечера в течение девяти месяцев. Они держат руку на пульсе игры и вещах, которые можно улучшить. Их предложения для нас очень важны, если не сказать – жизненно необходимы, для всех решений, которые мы принимаем на уровне НХЛ.

В предыдущий раз генменеджеры собирались 19 ноября в Торонто. Уже тогда было отмечено, что изменения в правилах оправдали себя. Но так как с начала регулярного чемпионата не прошло и двух месяцев, глобальные выводы решили отложить до нынешнего совещания. И вот они сделаны.

РАСШИРЕНИЕ СЛУЧАЕВ ТРЕНЕРСКИХ ЗАПРОСОВ

Что изменили

Тренерам позволили брать челлендж при пропущенной шайбе не только на офсайд и блокировку вратаря, но и на другие моменты при атаке соперника, которые должны были привести к остановке игры, но судьи их просмотрели и свисток не дали. В частности, это незафиксированный выход шайбы за пределы площадки, пас рукой или высоко поднятой клюшкой. Запрос можно взять, если после спорного эпизода и до взятия ворот шайба не покидала зону атаки.

Почему приняли

В прошлом сезоне особо запомнились два эпизода, когда судьи проморгали явное нарушение правил.

Гол в плей-офф Артемия Панарина в ворота «Бостона». Шайба попала в заградительную сетку за воротами «Брюинз», отскочила в поле, после чего россиянин перевел ее в ворота. К счастью, на исход матча этот прокол арбитров никак не повлиял.

В отличие от третьего поединка финала Западной конференции, который увенчался грандиозным скандалом именно из-за несовершенства правил. «Сан-Хосе» вырвал у «Сент-Луиса» победу в овертайме, после того как Тимо Майер откинул шайбу рукой Густаву Нюквисту, тот переадресовал Эрику Карлссону – и швед остановил секундомер. Пас рукой видела вся планета. Однако ни у судей, ни у тренеров не было полномочий отменить первоначально принятое решение.

Как повлияло

Ни одного пропущенного фола. Похоже, ситуации, подобные описанным выше, отныне исключены в принципе.

ШТРАФ ЗА НЕПОДТВЕРЖДЕННЫЙ ТРЕНЕРСКИЙ ЗАПРОС

Что изменили

Неподтвержденный запрос на просмотр момента по любой из трех категорий (положение «вне игры», атака на вратаря и пропущенное нарушение) наказывается малым штрафом за задержку игры, а не потерей тайм-аута, как было ранее. При повторном неудачном челлендже команду наказывают двойным малым штрафом.

Почему приняли

Поднять цену тренерского запроса. Потеря тайм-аута особо ничем не грозила, а теперь ошибочный челлендж может тут же обернуться пропущенным голом в меньшинстве.

Второе – уменьшить хронометраж матча. Ибо тренеры благодаря запросу по сути получали дополнительный тайм-аут, пока рефери принимали решение.

Как повлияло

Количество запросов резко сократилось – на 41 процент. Если в 1015 состоявшихся матчах этого чемпионата тренеры апеллировали к судьям 133 раза, то в прошлом – 222. При этом число удовлетворенных запросов увеличилось до 57 процентов – 77 из 133. Если взять прошлый сезон в целом, то год назад этот показатель чуть превысил треть – 38 процентов (107 из 249).

Сейчас один протест приходится на восемь игр. Наибольший спад произошел в запросах на атаку на вратаря – 54 против 141 в прошлой регулярке.

То, что тренеры перестали использовать челлендж ради получения еще одного тайм-аута, привело к сокращению средней продолжительности матчей на три минуты – до двух часов 27 минут.

РАСШИРЕНИЕ СЛУЧАЕВ ПРОСМОТРА СУДЬЯМИ ВИДЕО

Что изменили

Арбитрам разрешили с помощью видеозаписи проверять собственные решения по поводу удалений на пять минут (кроме связанных с дракой), до конца матча, а также двойных малых штрафов за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Более того, большой штраф судьи вообще не имеют права назначить без изучения видео.

Почему приняли

Исключить непроизвольные ошибки судей в оценке простых игровых моментов, но которые порой напрямую влияют на результат игры.

Формальный повод – возможно, самый невероятный камбэк в истории Кубков Стэнли. В седьмой встрече западного четвертьфинала плей-офф-2019 «Сан-Хосе» к середине третьего периода на своем льду безнадежно горел в поединке с «Вегасом» – 0:3. Тут на вбрасывании Коди Икин неаккуратно сыграл против Джо Павелски, у того хлынула кровь, возникло подозрение на потерю сознания. Рефери отправили Икина в раздевалку, и хозяева четырежды (!) использовали пятиминутное удаление форварда «Вегаса».

В итоге «Шаркс» взяли верх в овертайме – 5:4 и вышли в следующий раунд Кубка Стэнли, а НХЛ пришлось публично извиняться перед командами за просчет арбитров. Икин столь сурового наказания никак не заслуживал.

Как повлияло

Почти двукратное снижение больших и матч-штрафов, не связанных с драками – 14 (соответственно 12 и 2) сейчас против 27 (22 и 5) в прошлом чемпионате. Благодаря обязательному просмотру видео большой штраф отменен в пяти случаях и переквалифицирован в малый – удаление на две минуты.

Еще четыре ошибки судьи исправили по собственной инициативе. Чтобы удостовериться в правильности решения, пересмотрели видео и отменили четыре двойных малых штрафа за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Было установлено, что травма игроку, в частности, появление крови, нанесена своей клюшкой, клюшкой одноклубника или шайбой.

ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ НА ИГРУ БЕЗ ШЛЕМА

Что изменили

Если шлем слетел с головы, игрок обязан сразу покинуть площадку либо под присмотром судьи надеть шлем и надежно закрепить его. В противном случае – удаление на две минуты.

Почему приняли

Максимально обезопасить игроков от самых опасных в хоккее травм головы – сотрясения мозга и тому подобного.

Как повлияло

Минимум удалений по этому пункту. Игроки с помощью судей, в подобных случаях сразу напоминающих о том, что без шлема играть нельзя, быстро приспособились к новинке. Тяжелые травмы головы не зафиксированы.

ВБРАСЫВАНИЯ В ПОЛЬЗУ АТАКУЮЩЕЙ КОМАНДЫ

Что изменили

Вбрасывание производится в зоне атаки, даже если шайба покидает пределы площадки в результате действий атакующей команды.

Атакующая команда имеет право выбрать, на каком фланге начинать розыгрыш большинства.

Почему приняли

Ради повышения результативности.

Как повлияло

В первом случае увеличение вбрасываний в зоне атаки до 69,5 процента по сравнению с 68% в прошлом сезоне, соответственно уменьшилось количество вбрасываний в средней зоне.

Во втором случае изменение также сработало в пользу атакующей команды. Процент выигранных первых вбрасываний при численном преимуществе повысился до 56,5 процента по сравнению с 52,9% год назад. НХЛ беспокоилась, что выбор фланга приведет к задержке игры. Но центрфорварды с лайнсменами мгновенно освоились и наладили контакт так, что со стороны вообще ничего не заметно.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГОЛ ПРИ СДВИГЕ ВОРОТ

Что изменили

Если голкипер умышленно сдвигает в ворота, после чего шайба влетает в них, гол засчитывают в любом случае.

Почему приняли

Искоренить маленькие вратарские хитрости.

Как повлияло

Этот пункт на саммите во Флориде даже не обсуждался. Элементарно нет повода.

ВВЕДЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВРАТАРЯ В КАЧЕСТВЕ ДЕЖУРНОГО

Что изменили

Пока решено все оставить как есть.

Почему приняли

Дискуссия возникла после резонансного ЧП в конце февраля по ходу матча «Торонто» – «Каролина» (3:6). Водитель ледозаливочной машины во дворце «Мейпл Лифс», регулярно тренирующийся с «Торонто» 42-летний Дэвид Эйрс, занял место в воротах гостей, после того как травмировались оба голкипера «Харрикейнз» Джеймс Раймер и Петр Мразек. Рулевой «Замбони» отразил восемь бросков и стал самым возрастным вратарем в истории НХЛ, победившем в дебютной игре.

Эйрс – далеко не первый ледовый пожарный. Предыдущий такой случай датирован 29 марта 2018 года, когда 36-летний бухгалтер Скотт Фостер в составе «Чикаго» парировал семь выпадов «Виннипега».

Как повлияло

– Возникло много шума из ничего, но в итоге получилась добрая и интересная человеческая история. Было много споров. В том числе на совещании во Флориде. Но пришли к выводу, что текущее состояние дел всех устраивает, – констатировал по окончании саммита вице-президент НХЛ по хоккейным операциям Колин Кемпбелл.

Вадим Шипачев: Мы выстояли в концовке и победили Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев после победы над «Спартаком» со счетом 5:1 в матче плей-офф. 02.03.2020 22:45 Хоккей Григорьевская Юлия
Еще по теме:
Федерация хоккея России призывает КХЛ увеличить потолок зарплат Олкинуора, Альмквист и Юнг покинули «Адмирал» Никитин - о победе над «Торпедо»: Сорокин спас, готовимся к следующим играм серии
Сергей Кузьмин: Уайлдер – ничтожество на фоне Фьюри Российский боксер тяжелого веса Сергей Кузьмин заявил, что бывшему чемпиону по версии WBC Деонтею Уайлдеру нужно многое изменить в своем боксе, если он захочет взять реванш у британца Тайсона Фьюри. 23.02.2020 12:30 Бокс Усачев Владислав
Российский боец попал в ДТП в Тайланде, Емельяненко тренируется с Кадыровым. Главное в ММА за неделю Возможно, вы что-то пропустили пока отвлеклись на возобновление РПЛ. 02.03.2020 08:00 ММА Ващенко Сергей
«Кокорин» забивает сборной Франции. Кто из фигуристов отличился в январе Открываем новую рубрику: теперь по ходу сезона мы будем определять лауреатов каждого месяца в разных номинациях. Событием января, конечно, стал чемпионат Европы. 03.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Жулин рассказал, как Медведева уходила от Тутберидзе Российские фигуристки украсили обложку журнала Tatler Тренер эстонской фигуристки Кийбус: Россиянки – пришельцы из космоса
На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Турбин должен был ставить пенальти в ворота «Зенита» за руку Ракицкого. Рейтинг Владимира Левитина Судья всесоюзной категории в традиционной рубрике разобрал решения арбитров матчей 20-го тура. 02.03.2020 20:00 Футбол
Отмучились. Без Логинова мужская сборная провалила и масс-старт, и турнир в целом Последняя гонка чемпионата обернулась для России кошмаром. Никита Поршнев и Матвей Елисеев попали в топ-5… с конца. Александр Логинов на старт не вышел. 23.02.2020 19:30 Биатлон Мысин Николай
«Позор жирным котам из УЕФА!» Соцсети – о решении отдать Суперкубок-2023 Казани Решение футбольных чиновников провести в Казани матч между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы 2023 года вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей. 03.03.2020 17:15 Футбол Безъязычный Алексей
Тухугов уничтожил американца, Молдавский побил обидчика Харитонова. Как россияне дрались в феврале Тухугов и Молдавский побили американцев, а Вахаев отобрал титул ACA у Гончарова. «Советский спорт» – о том, как в феврале проявили себя российские бойцы ММА. 01.03.2020 20:00 ММА Ващенко Сергей
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.   26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим
Новости
18:26 Биатлон Ольга Зайцева: Нас называют допингистами, а я знаю, что этого не делала
18:16 Футбол У сотрудника РФС Берова подтвержден коронавирус
17:59 Биатлон Юрий Ганус – о поддельных подписях Родченкова: Я в недоумении
17:43 Олимпиада МОК не собирается отменять Олимпиаду в Токио из-за коронавируса
17:30 Футбол Виталий Дьяков: У «Спартака-2» задача на конец сезона не вылететь из ФНЛ
17:13 Футбол Роналду вылетел на Мадейру после инсульта матери и может пропустить полуфинал Кубка против «Милана»
16:56 Биатлон МОК признал подписи Родченкова поддельными
16:53 Лыжный спорт Наталья Непряева: Мне больше нравится Загитова, чем Медведева
16:31 Футбол «Оренбург» продлил контракт с Рикарду Алвешем
16:24 Хоккей Федерация хоккея России призывает КХЛ увеличить потолок зарплат
16:17 Футбол В «Зените» выбрали песню Little Big для Евровидения
16:13 Фристайл Валерия Демидова: Многие думают, что фристайл – это читать рэп
15:59 Футбол Василий Кикнадзе: Слухи о Магкееве – это спекуляция для дестабилизации обстановки в «Локомотиве»
15:50 Биатлон Вольфганг Пихлер: Логинов был в хорошей форме, проводить обыски было нечестно
15:37 Футбол «Кальяри» уволил главного тренера Марана
15:22 Футбол Чеферин о возможном переносе Евро-2020: Давайте постараемся быть оптимистами
15:13 Бокс Известен состав мужской сборной России на олимпийский отборочный турнир
15:06 Футбол УЕФА создал рабочую группу, которая будет следить за распространением коронавируса
14:56 Футбол Мать Криштиану Роналду перенесла инсульт
14:43 ММА Анкалаева могут лишить победы над Куцелабой
Коронавирус в Москве: попавшие на карантин пациенты жалуются на нестерильные условия
В Тюмени обсудили строительство общественного центра для инвалидов
Коронавирус: что делать, если есть подозрение на заражение?
Правительство РФ о софинансировании нижегородского метро: «Вопрос на проработке»
Пассажиры из Владивостока устроили давку за едой в хабаровском аэропорту
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика