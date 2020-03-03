Спаслись за 6 секунд и победили. «Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Авангардом»

СВИТЕР КАПИТАНА ВДОХНОВИЛ «ВИТЯЗЬ»

На лавке «Витязя» вывесили свитер Александра Семина. Капитан подмосковной команды получил травму в первой же смене матча регулярного чемпионата со «Спартаком» и выбыл для конца сезона. Потеря невосполнимая.

Вопрос – насколько затянется уходящий сезон для дружины Михаила Кравеца? Две предыдущие кубковые кампании «Витязя» (с будущими обладателями Кубка Гагарина СКА и ЦСКА) ограничились восемью матчами – это минимум. Да и матч номер девять надежду не подарил. В воскресенье питерские армейцы разгромили своего младшего брата с теннисным счетом 6:1. Правда, в первом периоде шла равная борьба, а потом… Из шести пропущенных «витязи» как минимум три привезли сами себе.

Выводы гости сделали, работу над ошибками провели. И в первом периоде полностью переиграли успокоившихся хозяев. Дважды в ближнем бою с Кулагиным и Моисеевым выручал вратарь Александр Самонов. Однако с дальним выстрелом от борта Куинтона Хаудена вратарь сборной не справился. Заставив вспомнить, как пропускал на Шведских играх от финна Пулккинена.

После перерыва все встало на свои места. «Витязи» забыли прописную истину: во встречах со СКА нельзя даже повода давать судьям для удалений. А тут фолы посыпались один за другим. Хозяева не преминули воспользоваться «подарками» и быстро превратили 0:1 в 4:1. Разнервничался вратарь Ежов, пропустив шайбу с нулевого угла от армейского капитана Кетова. После красивого гола дебютанта плей-офф Василия Подколзина ворота гостей защищал Сапрыкин.

Не скучал и Самонов, несколько раз выручив в сложных ситуациях. Думается, Семин превратил бы моменты в голы. После броска Алексея Макеева вратаря выручила штанга. А защитник Вилле Лаюнен в большинстве заставил звенеть шлем голкипера. Самонову повезло больше, чем его одноклубнику Зубу в воскресенье. После щелчка Макеева в голову олимпийский чемпион на льду больше не появлялся.

Спасибо «Витязю», в третьем периоде гости вернулись в игру, сократили разрыв в счете до минимума. Но спасти матч, безусловно, лучший для подмосковной команды в плей-офф КХЛ, не удалось.

СКА (Санкт-Петербург) – «Витязь» (Подольск) – 4:3 (0:1, 4:0, 0:2)

Голы: Плотников, 23 (бол). Кетов, 30. Подколзин, 32. Кемппаинен, 36 (бол) – Хауден, 13, 51. Макеев, 54.

Счет в серии: 2-0 (6:1, 4:3).

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ С 1:11

Теннисная «баранка», которой «шуты» угостили железнодорожников, должна была мобилизовать ярославцев. Куда там! Второй матч в Хельсинки стал продолжением первого. Уже после стартовой 20-минутки хозяева вели 3:0 и отправили вратаря Илью Коновалова на лавку. Александр Лазушин, начинавший серию, долго сухим не оставался. Уступая 0:4, подопечные Майка Пелино распечатали финские ворота, в которые после продолжительного лечения-восстановления вернулся латвиец Янис Калниньш. Его дублер Антти Ниеми, засветившийся в «Монреале», в воскресенье отыграл на ноль.

А ведь в регулярном чемпионате «Локомотив» выиграл в Хельсинки все три матча, а дома победил в одном и дважды уступил. Впрочем, стоит ли принимать во внимание события в гладком турнире. Плей-офф – это другой вид спорта.

Хорошо, что всякая кубковая встреча начинается без гандикапа, со счета 0:0. А ключ к успеху – не терять преимущества своего поля. Ждем продолжения серии в Ярославле.

«Йокерит» (Хельсинки) – «Локомотив» (Ярославль) – 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Голы: Анттила, 2. Скленичка, 11. Леписте, 16 (бол). Мяэналанен, 25. Пильстрем, 60 (мен) – Пяярви-Свенссон, 27 (бол).

Счет в серии: 2-0 (6:0, 5:1).

ПАША АМЕРИКА КРУТ, НО КУГИ КРУЧЕ

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин приятельски похлопал судью Алексея Белова по плечу: «Реф, все в порядке». Один из самых колючих защитников лиги мог стать героем матча номер два в Балашихе, собравшем всего 4500 зрителей. Преступно мало для такого спектакля!

Гости наладили дисциплину и два периода возили «ястребов». Хозяева ничего не могли поделать с Линусом Умарком и его партнерами по звену. Гол Панина на экваторе матча стал логическом следствием преимущества юлаевцев. Но их перевес простоял всего 26 секунд – на добивании преуспел Семен Кошелев.

А в третьем периоде помарку допустил Юха Метсола, пропустив с острого угла. Впрочем, почему мы журим вратаря. Давайте похвалим силового форварда хозяев Павла Дедунова, подкараулившего отскок и с лопаты прострелившего и защитника-гренадера Алексея Семенова и финского стража ворот. Шайба залетела под перекладину.

Лет десять назад Дедунов стал героем колонки главного редактора «Советского спорта» под заголовком «Паша Америка».

– Почему в «Амуре» не доверяют своему молодому воспитаннику, когда турнирные задачи перед клубом уже не стоят?! – возмущался автор заметки.

Дедунов добрался до топ-клуба, претендента на Кубок Гагарина, извилистым путем. Он мог стать автором победного гола, но Сакари Маннинен сравнял счет за шесть секунд до сирены.

На восьмой минуте овертайма Дмитрий Кугрышев с нулевого угла засадил шайбу под перекладину ворот Игоря Бобкова (как и Дедунов). Сумасшедший бросок! Нечто подобное Куги показал во втором матче плей-офф-2013 с московским «Динамо», пробив Александра Еременко и принеся победу ЦСКА. Уфимцы сравняли счет в серии и отвоевали преимущество своего льда.

«Авангард» (Омск) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 2:3 OT (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Кошелев, 32. Дедунов, 52 – Панин, 31. Маннинен, 60. Кугрышев, 68.

Счет в серии: 1-1 (5:2, 2:3 OT).