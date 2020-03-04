Клубы-лузеры напрямую рулят НХЛ. Почему лига покорно терпит обилие отстойных клубов?

Но лично я не понимаю, почему лига покорно терпит обилие отстойных клубов, которые напрямую влияют на результаты других, расстановку в таблице, а также персональную статистику, в том числе россиян.

ПОЧЕМУ ОВЕЧКИН ТОПТАЛСЯ…

Когда Овечкин вдруг застрял в паре шагов от отметки 700, мне не составило труда предположить – и угадать! – что, если Александр в ближайших турах еще немного и протянет, то все успешно исполнит, когда «Вашингтон» сойдется с «Монреалем» и «Нью-Джерси». Заведомыми аутсайдерами, де-факто слившими сезон за пару месяцев до конца регулярного чемпионата, устроив массовую распродажу передовых кадров.

Так и случилось! Откатав всухую против пяти достойных оппонентов – «Филадельфии», «Айлендерс», «Колорадо», «Аризоны», «Вегаса», Великая восьмерка забил по голу в ворота квелых «Канадиенс» с раздербаненными «Девилз» и на белом коне въехал в клуб 700. Спрашивается, если бы этих хиляков в НХЛ не было, не угодило бы топтание Ови в предбаннике знакового рубежа в разряд вечного?

Если разобраться, здесь нет никакого преувеличения. Ведь 18 из нынешних 45 шайб капитан «Кэпиталз» отправил в 12 матчах в сетку доходяг из «Оттавы», «Анахайма», «Детройта», «Лос-Анджелеса», «Монреаля», «Нью-Джерси». Вычтите эти почти два десятка и получите со всех сторон банальные 27 голов в 52 играх.

МАЛКИН РАСКОЧЕГАРИЛСЯ…

Эту мысль подтверждает пример «Питтсбурга» и Малкина. В конце февраля «пингвины» спикировали в жестокий кризис – шесть поражений кряду, в том числе сухие от «Торонто» - 0:4 и «Сан-Хосе» - 0:5. Попутно замолк и наш Джино – два тура без единого очка. Однако стоило в эту среду в сталелитейную столицу США пожаловать канадским «сенаторам», как сразу, словно по взмаху магического жезла, все наладилось. Уже ко 2-й минуте в воротах гостей побывали две легкие шайбы, к одной из которых приложил руку и Малыч.

В итоге «Оттава» влетела 3:7, а Малкин обогатился четырьмя очками за передачи. Внимание! Предыдущий ассистентский покер Евгений сделал 8 лет назад - 11 февраля 2012 года в матче с «Виннипегом», к которому добавил заброшенную шайбу. «Джетс», между прочим, в том сезоне в плей-офф не пробились, финишировав 11-ми в Восточной конференции.

Благодаря визиту покладистых «Сенаторз» уралец с 1069 (412+657) очками поднялся на 66-ю позицию в списке топ-бомбардиров всех времен. Из действующих игроков выше только Джо Торнтон – 1506 (418+1088), Александр Овечкин – 1274 (703+571) и Патрик Марло – 1187 (561+626). Согласитесь, впечатляет. Тем еще сильнее возмущает факт наглого игнора трехкратного обладателя Кубка Стэнли при определении несколько лет назад сотни лучших игроков в истории НХЛ.

КУЧЕРОВ С ПАНАРИНЫМ ТОРМОЗНУЛИ…

Но вот вам пара обратных примеров. В среду одновременно прервались результативные серии на сегодня 4-го и 7-го номера в списке бомбардиров чемпионата: у Панарина облом случился на 14-м матче, у Кучерова – на 20-м.

В чем причина? Да потому что в Нью-Йорк и Тампу пожаловали два гранда НХЛ – победитель и финалист Кубка Стэнли-2019, а сейчас лидеры Запада и Востока. Читай – «Сент-Луис» и «Бостон».

В итоге «Рейнджерс» без вариантов терпят третье поражение кряду – 1:3 от «Блюз», а у «Лайтнинг» пятая оплеуха в шести последних турах – 1:2 от «Брюинз». Показательно, что второй звездой игры во Флориде признан Андрей Василевский. Иначе говоря, если бы не российский вратарь, счет был бы крупнее. На Манхэттене в трио звезд вообще из хозяев никого не включили. Хотя до середины третьего периода сохранялось равновесие, а третью шайбу «Сент-Луис» положил в оставленные Георгиевым ворота за шесть секунд до финальной сирены.

Но я полностью поддерживаю оба решения избирательной комиссии. Большего «Рейнджерс» и «Тампа» элементарно не заслужили. Ибо обе команды сыграли ровно так, как позволили соперники. А они сосредоточились на том, чтобы наглухо закрыть премьеров, в чем и преуспели.

Шутка ли, Кучерова опекали настолько плотно, что он не сделал ни одного броска в створ! Специально проверил, как часто подобное происходит с Никитой – в третий раз с 19 ноября прошлого года?!

Сметливые сторожа удушили в пламенных объятиях и Панарина. Однажды, правда, «блюзмены» разрешили Хлебушку потревожить Биннингтона. Но это был всего лишь эпизод. Действующие чемпионы совершили главное – отрезали Артемия от партнеров, не дав ему дирижировать игрой «рейнджеров». Бостонцы, кстати, 16 февраля в «Медисон Сквер Гарден» в похожем стиле надежно запеленали россиянина и с тем же результатом 3:1 укатали хозяев.

Это и называется классом клуба.

…А АНИСИМОВ УГОДИЛ В ЛАЗАРЕТ

И еще. Чем страшнее всего доигрывающая сезон команда – расконцентрацией внимания ее игроков! А это прямая дорога к травмам.

После ЧП в Питтсбурге с Анисимовым окончательного вердикта врачи пока не вынесли, но есть подозрение на сотрясение мозга. Но как все получилось уже на 1-й минуте матча? Артем упал на колени у борта и слишком долго поднимался, тянувшись за шайбой. В это время подъехал его партнер Райан, долго лечившийся от алкоголизма, и толкнул Малкина на Анисимова. Почти стокилограммовый Джино рухнул прямо на голову Артему, который не успел сгруппироваться.

Будет очень жалко, если предварительный диагноз подтвердится. Ведь центрфорвард «Оттавы» к началу марта набрал отменную форму и мог бы здорово помочь сборной России на чемпионате мира в Цюрихе.

Впрочем, еще не факт, что он состоится. Из-за коронавируса уже отложили плей-офф чемпионата Швейцарии до 15 марта, а ИИХФ отменила шесть турниров в нижних группах ЧМ среди юношей и взрослых, которые должны были пройти в марте и начале апреля.