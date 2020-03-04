Сорокин засушил Волгу. ЦСКА повел в серии 2-0 - Советский спорт
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04 марта 2020 21:56ХоккейДомрачев Владислав

Сорокин засушил Волгу. ЦСКА повел в серии 2-0

Обладатель Кубка Гагарина одержал вторую сухую победу на «Торпедо» с тем же счетом 3:0, что  и в первом матче, опять добившись перевеса в первом периоде.

- Будем играть более агрессивно, чтобы зарабатывать на себе удаления, - пообещал перед вторым матчем серии с ЦСКА главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски.

Расшифруем его слова: в первой встрече армейцы не удалялись – 0 минут штрафа. Во втором периоде, правда, Григоренко отправился было на «лобное место», а судьи после «киносеанса» удаление аннулировали, да еще и шайбу в ворота гостей засчитали. Напомним также, что торпедовцы в регулярном чемпионате заняли второе место по фолам на себе.

- Нижний дает соперникам играть, но пропускает контратаки, - заявил перед стартовым вбрасыванием старший тренер ЦСКА Дмитрий Юшкевич, олимпийский и планетарный чемпион, лучший защитник ЧМ-1993. – Они хорошо ищут свободный лед.

А Немировски, кстати, играл в первом для ЦСКА плей-офф в XXI веке. И не просто играл, а стал с 4 (3+1) очками лучшим бомбардиром команды Вячеслава Быкова, опередив ее капитана Сергея Мозякина. Дэвид умеет держать удар. 14 лет назад армейцы начали кубковый раунд с разгромного домашнего поражения 0:5 от «Северстали», однако на следующий день взяли не менее убедительный реванш 6:1, потом дважды победили в Череповце и выиграли серию.

Автозаводцы без промедления приступили к осуществлению тренерского плана. Уже на первой минуте в штрафной бокс отправился олимпионик Калинин, и Сорокину пришлось приложить максимум усилий, чтобы сохранить ворота на замке.

Основной голкипер ЦСКА в прошлом матче засушил 15-й «сухарь» в плей-офф КХЛ и вписал свое имя в книгу рекордов лиги.

А в противоположных воротах до поры до времени скучал Тихомиров, заменивший шведа Линдбека. На шлеме российского голкипера изображен легенда Виктор Коноваленко, не раз останавливавший ЦСКА Анатолия Тарасова. Пока Тихомиров, сын известного в прошлом вратаря Владимира Тихомирова, на пути к признанию. На восьмой минуте хозяева поймали автозаводцев на контратаке. Капитан москвичей Нестеров первым армейским пасом бросил в прорыв Карнаухов, и один из самых перспективных силовых форвардов нашего хоккея переиграл вратаря с изяществом Волшебника Дацюка, который, к слову, вышел на второй матч с «Сибирью», но не помог «Автомобилисту» сравнять счет в серии.

Поучив численное преимущество, красно-синие уже через 12 секунд превратили его в гол. Григоренко выстрелил со своей фирменной точки (из правого круга вбрасывания) под стать Овечкину.

Имея в первом периоде небольшой игровой перевес, что подтверждает статистика, гости пропустили две безответные шайбы. С такой системной командой, как ЦСКА, это неминуемое поражение.

Правда, 21 октября на «ЦСКА Арене» нижегородцы в начале третьего периода превратили 3:0 в 3:2. Но это был матч «регулярки», в которой чемпионы иногда давали играть-творить соперникам. В плей-офф на подобное гостеприимство-благодушие рассчитывать не стоит.

Открыл личный счет голам в плей-офф главный снайпер двух последних регулярных чемпионатов Капризов. Загубив несколько распрекрасных моментов, он забил в пустые ворота. А Сорокин переписал свой же рекорд по «сухарям».

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