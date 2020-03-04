«Ювелиры в роду? У меня две дочки!»

«Спартак» обидно проиграл «Динамо» во втором матче серии плей-офф. Команда Олега Знарка отлично вела игру, но в концовке третьего периода не справилась со своей же дисциплиной, что привело к поражению.

«Хорошая игра, сегодня мне понравилась наша команда – бойцы, мужики! Думаю, что у нас впереди. Как встряхнуть команду после такого обидного поражения? Они все понимают, их не надо встряхивать, играли же неплохо. Важен ли последний гол? Каждая шайба важна. Ребята бились до конца», - похвалил своих подопечных главный тренер «Спартака» Олег Знарок.

Форвард красно-белых Каспарс Даугавиньш, несмотря на поражение своей команды, тоже увидел позитивные моменты во втором матче серии:

«На последних минутах потеряли концентрацию, ненужное удаление словили – дисциплина нас подвела, поэтому и такой итог. Но есть и много позитивных моментов, если сравнивать с прошлой игрой. Тогда вообще у нас игры не было – тупо бегали и бились, а сегодня был хоккей, мы сами себе доказали, что играем лучше, чем «Динамо». У меня был момент забить в меньшинстве и, может быть, решить игру, но не получилось. И сразу сработало старое правило – забили нам. Как остановить звено Шипачева? Я знаем, что он может сделать матч, но также и знаем, что нужно делать. Сейчас серия переезжает к нам домой, отступать уже некуда – будем биться».

У динамовцев настроение было хорошим – еще бы, так перевернуть игру в концовке.

«Начали мы не очень хорошо, «Спартак» был активен. Предупреждали ребят об этом. Хорошо, что отыгрались и использовали в третьем периоде большинство. Последний отрезок отработали как надо. Почему не было Тарасова и Алексеева? Не устраивала их игра. Сейчас потренируются еще и посмотрим», - поделился впечатлением от матча наставник московского «Динамо» Владимир Крикунов.

Одним из самых ярких моментов этого дерби стала вторая шайба форварда хозяев Вадима Шипачева. Во время розыгрыша большинства он отправил ее Юлиусу Гудачеку в ворота, использовал маленькую щель между перекладиной и плечом голкипера «Спартака»:

«Второй гол? Ребята вывели меня на ударную позицию и я, закрыв глаза, бросил. Репетировал ли я подобный игровой момент? Да у Кугрышева подсмотрел, также хотел – вчера хоккей смотрел! Были ли у меня в роду ювелиры? У меня две дочки», - засмеялся капитан бело-голубых Вадим Шипачев.

В восторг трибуны привела и шайба в пустые ворота московского «Спартака» - гости пошли ва-банк и сняли голкипера за минуту до конца. Но розыгрыш вшестером привел к еще одному голу не в пользу «Спартака». Автор четвертой и, как оказалось, победной шайбы защитник Михаил Григорьев поделился эмоциями:

«Я просто выбрасывал шайбу! Видимо, сверху кто-то помог. Поработать нам сегодня пришлось достаточно – соперник хорошо играл. У нас тоже были моменты. А вообще, игра была более-менее равная сегодня, но нам повезло больше. С красно-белыми всегда непросто. Настраивались ли мы на то, что «Спартак» будет грубо играть? Мы это не обсуждали, все знаем, что плей-офф и нужно стоять друг за друга. Если начинается кипишь, то мы подтягиваемся! Думали ли, что игра перевернется в концовке? Знаете, мы выжимали из себя максимум. Да, уступали 2:1, но собрались и вот результат – победа», - подвел итог защитник «Динамо» Михаил Григорьев.

За шесть секунд до конца матча «Спартак» забил третью шайбу, отличился Робин Ганзл. Но времени на перевод игры в овертайм не оставалось. Победа «Динамо» 4:3.

Счет в серии 2:0.