Овечкин попал под Проворова и проиграл (видео)

«Вашингтон» – «Филадельфия» – 2:5

Центральный матч дивизиона завершился уверенной победой гостей. У «Филадельфии» 16 побед в 21 игре и семиматчевая победная серия. Солидный темп. Иван Проворов напомнил, что он как никто умеет удачно играть против Александра Овечкина. В этих матчах у Великого всего лишь три гола, в то самое время как у Проворова семь набранных очков и показатель полезности +6.

Вот и сегодня Овечкин ушел в минус, попал под силовой от Ивана, а Ковальчук остался без бросков по воротам.

Проворов показал лучшее время среди всех игроков обороны в этом матче, сделал голевую передачу, а в момент своего гола последним, кто мог ему помешать был именно Овечкин.

«Но не царское это дело – бегать за Ваней» – решил Саня и эпизод не доиграл.

«Калгари» – «Коламбус» – 3:2 ОТ

Отскок дня осуществляет «Калгари», хотя еще за десять минут до конца третьего периода гости имели относительно комфортный перевес в две шайбы. Но внезапно все защитники куда-то подевались, «Калгари» одну шайбу отыграл, навалился в концовке и перевел игру в овертайм, где и одержал победу.

У канадцев шесть побед в последних десяти матчах и неплохие шансы на то, чтобы пробиться в плей-офф. У «Коламбуса» провальный матч провел один из основных защитников Зак Веренски – у него –3, а российский игрок обороны Владислав Гавриков провел на льду 23 минуты и заработал +1.

«Колорадо» – «Анахайм» – 3:4 ОТ

Владислав Наместников забивает за «Колорадо» уже во втором матче подряд – для него это 15-й гол в сезоне, но в целом для россиян матч сложился неудачно. Ничушкин, Каменев, Наместников и Задоров в сумме наиграли на –5 в показателях бесполезности. Бывает. Победную шайбу в ворота «Колорадо» забросил Рикард Ракелль за две секунды до окончания овертайма.

«Ванкувер» – «Аризона» – 2:4

Избитая до полусмерти фраза про «плей-офф, который для этих команд начался уже сейчас» – это как раз об эти команды. Карл Седерберг забил гол-фантом – посмотрите видео и попробуйте хотя бы с третьего раза что-нибудь понять.

Суровый «койот» Илья Любушкин провел на льду чуть менее 18 минут и завершил встречу с показателем полезности +2.

Короткой строкой

Защитнику «Айлендерс» Джонни Бойчаку (11 очков в 64 матчах) наложили 90 швов на лицо после того, как в матче против «Монреаля» финн Арттури Лехконен при падении, полоснул Бойчука лезвием конька.

Нападающий «Филадельфии» Джеймс ван Римсдайк (40 очков в 65 матчах) получил перелом руки в победном для своей команды матче против «Вашингтона» при попытке блокировать бросок и выбыл на неопределенный срок.

Нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер (45 очков в 63 матчах) не сможет в ближайший месяц помочь своей команды из-за трещины в ступне, полученной в недавнем матче против «Филадельфии».