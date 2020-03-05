Нужна ли хоккею тотальная цифровизация? Принципиально разные позиции на революционную новинку НХЛ

В шайбы и экипировку игроков будут вставлены чипы, считывающие все их действия. В частности, объем движения хоккеистов и шайбы, скорость, с которой они перемещаются, силу броска, время на льду, протяженность смен, сколько минут и секунд провели игроки в своей или чужой зонах, процент отраженных бросков в зависимости от дистанции и положения бросающего, сколько времени та или иная команда контролирует шайбу, количество входов в зону и так далее.

Задача - создать цифровой продукт, который позволит болельщикам погружаться в игру так глубоко, как они того захотят. Плюс максимально насытить интересной статистикой телетрансляции.

У обозревателей «Советского спорта» принципиально разные позиции на революционную новинку НХЛ.

НЕТ

НЕ ЗАГОНЯЙТЕ ЛЕДОВУЮ ЗАБАВУ В ДИДЖИТАЛ-КЛЕТКУ!

МНЕНИЕ ВИТАЛИЯ СЛАВИНА

Цифра давно вошла в нашу повседневную жизнь, что радикально упростило многие процессы. Казалось бы, что тогда дурного в том, что современные технологии завоюют и хоккей, проникнут в каждую его молекулу? Да по большому счету – особых проблем и я не вижу. Кроме одной – мы окончательно убьем дух нашей любимой ледовой игры. В том виде, в каком она задумывалась, развивалась, поглощая континенты и страны, покоряя сердца мальчишек, ложащихся спать в хоккейной форме и с коньками на ногах, равно как их родителей, заядлых болельщиков на все времена.

Сначала хоккей с улицы ушел под крышу. Затем на ТВ появились видеоповторы. Следующий шаг – видеокубы под сводами арен. Далее – внедрение видеотехники в помощь судьям при спорных ситуациях. Подключение к процессу тренеров, которые теперь не только руководят игрой подопечных, но и работой арбитров. С помощью челленджа.

Дошло до того, что ныне за скамейками команд оборудованы специальные карманы, где сложены несколько планшетов с прямой трансляцией текущей игры. Никого уже не удивляет немыслимая прежде сценка, когда пара-тройка игроков прямо на скамейке вместе изучают только что произошедший эпизод на площадке. Равно как тренеры при любом мало-мальски неоднозначном моменте тут же кидаются к гаджетам изучать видеоповтор.

Но где исконные страсть, эмоции? Вместо этого – копание в опилках, в прошлом, в том, что исчезло навсегда. По мне, это как неторопливо препарировать скальпелем лягушку, чтоб понять, как все устроено в живой природе.

Нынешнему поколению болельщиков никогда не испытать шок от явной ошибки судей. Не увидеть скандального демарша тренера. Типа того, что потряс весь Советский Союз, когда на решающем матче ЦСКА – «Спартак» Анатолий Тарасов, несогласный с решением арбитров, увел армейцев в раздевалку. Ну или гол-фантом Сергея Самсонова в полуфинале Олимпиады-2002. Поклонник хоккея со стажем вспомнит массу подобных душераздирающих историй, навсегда вошедших в сокровищницу мирового хоккея.

А что останется в памяти у сегодняшнего тинейджера? Мириады мертвых отупляющих цифр, убивающих саму суть хоккея, прелесть которого именно в неподвластности любым расчетам. В лихо закрученной интриге - в каждом движении игрока, в каждой секунде игры.

ДА

ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР НЕ ТЕРПИТ ОГРАНИЧЕНИЙ

МНЕНИЕ СЕРГЕЯ ИВАНОВА

Прекрасно понимаю олдскульных болельщиков. Они больше видели, многие из них сами гоняли хотя бы во дворе шайбу, имеют возможность сравнивать. Вероятно, в былые времена из-за несовершенства технологий и вправду чаще случались судейские скандалы и другие памятные эпизоды. Но технический прогресс остановить нельзя.

Что плохого, например, в том, что во всех ледовых дворцах теперь есть видеокубы. В детстве, идя на стадион, я всегда завидовал тем, кто смотрел в прямом эфире этот матч по ТВ. Ведь они могли важный момент пересмотреть в повторе, несколько раз насладиться заброшенной шайбой. Теперь все в равных условиях.

Не вижу я ничего страшного и в чипизации хоккея. Готов согласиться, что возрастному фанату, который презирает соцсети, это совершенно не интересно и не нужно. Но новые генерации по сути живут в виртуальном мире. Если НХЛ его еще больше расширит и углубит, кому от этого станет хуже? Никто ведь не заставляет конкретного Ивана Иваныча погружаться с головой в цифру. Все – по желанию.

Но разве не любопытно будет сравнить, с какой скоростью летит шайба после щелчка в касание Александра Овечкина и Ши Уэбера, Евгения Малкина и Стива Стэмкоса, Никиты Кучерова и Остона Метьюза, Артемия Панарина и Здено Хары? Либо сопоставить, сколько за матч пробегает километров тот же Ови и его партнеры по звену Никлас Бекстрем и Том Уилсон. Сразу станет ясно, кто кому рояль таскает.

По мне, так цифири много не бывает в принципе. Главное – как ее подать, как не допустить, действительно, статистического мусора. Кто-то сомневается, что НХЛ с этим справится? Вопрос риторический – о том, что все будет тип-топ, свидетельствует вся более чем столетняя история самой успешной хоккейной структуры мира.

Ну да, не спорю – с повсеместным внедрением видеотехники хоккей стал стерильным, слишком правильным. Но все ведь сделано ради максимальной справедливости. Разве это порядок, когда в ХХ веке исход матчей и даже целых турниров решала непроизвольная ошибка судей?

И вообще – куда мы торопимся с глобальными выводами? Давайте дождемся, когда НХЛ впервые опробует на матчах грядущего Кубка Стэнли новую программу, летом устранит обнаруженные недочеты и с нового сезона запустит проект во всей красе. Вот тогда и поговорим – жив олдскульный дух хоккея или нет?