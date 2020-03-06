Сочи готов! Перенесите ЧМ из Швейцарии в столицу Олимпиады-2014

В Швейцарии ныне неспокойно. Из-за коронавируса до 15 марта отложен плей-офф национального чемпионата, а также публичные мероприятия с участием свыше 1000 человек. Через неделю правительство Страны сыра и часов должно принять решение. 17 марта должно состояться заседание в ИИХФ по вопросу чемпионатов мира. Ведомство Рене Фазеля уже отменило шесть международных турниров, которые должны стартовать в марте – четыре ЮЧМ, два женских (оба – в низших дивизионах), а также ЧМ в четвертом дивизионе, который принимает Киргизия.

Как сообщал «Советский спорт», вице-президент ИИХФ Калерво Куммола не исключил возможность проведения ЧМ в усеченном формате – среди десяти участников, исключив 6 сборных. Уважаемый чиновник из Финляндии почему-то считает почти неприемлемым вариант переноса турнира сильнейших хоккеистов из Швейцарии, взяв за образец отмену женского ЧМ-2003 из-за эпидемии атипичной пневмонии, который должен был состояться в Китае.

Стоит напомнить уважаемому господину Куммоле, что история знает случай переноса планетарного первенства. В 1970 году от проведения турнира отказалась Канада. Причина – отказ ИИХФ допустить на турнир профессионалов НХЛ. Пришлось в срочном порядке искать замену Виннипегу и Монреалю. Нашли без проблем – турнир вернулся в Стокгольм, принимавший ЧМ-1969. Разумеется, без канадцев. Они обиделись и целых семь лет игнорировали планетарные первенства.

Желание приютить швейцарский чемпионат выразили Минск и Сочи. Однако напомним: в столицах Белоруссии и Латвии должен пройти ЧМ-2012. А олимпийская столица Игр-2014 хоть сейчас готова встретить лучшие сборные мира. Там все есть – две ледовые арены «Большой» и «Шайба», тренировочный каток «Льдинка», отелей с лихвой хватит на всех участников и гостей. А божественный воздух, климат… Минск с Цюрихом и Лозанной отдыхают.

В Сочи, кстати, прошел ЮЧМ-2013, два Кубка Первого канала (2013, 2014), Матч звезд КХЛ и, конечно, Олимпийские игры. Вы слышали хоть один отрицательный отзыв? Мы – нет.

Слабо верится, что ЧМ-2020 не состоится. Уже наотменялись – в олимпийские годы (1980, 1984, 1988) чемпионаты мира не проводились. Тотчас подсуетились скандинавы и организовали Шведские игры. ИИХФ умеет считать деньги. Да и друг России Фазель вряд ли захочет оставить свое кресло после отмены турнира.

Окончательное решение ИИХФ должна принять не позднее 154 апреля. Ждем, верим, надеемся.