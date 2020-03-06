Дикая перестрелка в Нью-Йорке. Опять эти русские! (видео)

«Баффало» – «Питтсбург» – 2:4

Дубль Патрика Хорнквиста приносит гостям успех и перед встречей в верхах с «Вашингтоном» в эти выходные «Питтсбург», кажется, постепенно приходит в себя. Взгляните на первый гол в матче и задайте себе вопрос «а засчитали бы такое у нас?»

Евгений Малкин дважды ассистирует и набирает 18 очков в последних 12 матчах против «Баффало».

«Рейнджерс» – «Вашингтон» – 6:5 ОТ

Шокирующие цифры. 11 голов, восемь россиян в составе, пять шайб Мики Зибанежада, три голевые передачи Артемия Панарина, две шайбы Александра Овечкина – все это могли увидеть зрители в Нью-Йорке. Чистое безумие! Если долго смотреть, как Панарин делает голевые передачи, то можно двинуться рассудком.

Овечкин проснулся только в третьем периоде и затащил свою команду в овертайм. Наконец отличился Илья Ковальчук – это его первая шайба за «Вашингтон» и десятая в сезоне.

Евгений Кузнецов оказался чужим на этом празднике жизни. Нападающий «Кэпс» игру откровенно провалил, завершив ее с показателем полезности «–3», «привез» одну из шайб Зибанежада и именно на отложенном штрафе Кузнецова «Рейнджерс» смогли впервые в матче выйти вперед. Но на тот момент вся жара была еще впереди, которая достигла апогея в овертайме, где снова не обошлось без Панарина.

«Тампа-Бэй» – «Монреаль» – 4:0

Отменная игра Андрея Василевского в воротах «Тампы» как бы напомнила всем нам, что этот голкипер веников не вяжет. Это третья игра «на ноль» в сезоне и первая с 11 января, когда Василевский ничего не пропустил от «Филадельфии».

Проснулся Никита Кучеров, отметившись голом и результативной передачей, а защитник Михаил Сергачев провел на льду 20 минут и подрался с Ши Уэбером.

«Филадельфия» – «Каролина» – 4:1

Айван Проворов снова забивает и входит в топ-10 среди защитников по системе «гол плюс пас». С первой попытки вратаря пробить не удалось, но россиянин не выключился из эпизода, открыв счет в матче, где «Филадельфия» одержала легкую победу. Восьмую подряд, между прочим.

«Каролина», между тем, продолжает пребывать в грандиозном ауте. Весной команда еще не выигрывала, а последняя победа была как раз той самой, помните? С водителем заливочной машины из Торонто в воротах. Пока еще не поздно его вернуть.

«Оттава» – «Айлендерс» – 4:3

У «островитян» всего две победы в 11 последних матчах. Семен Варламов играл в воротах «Айлендерс», а «Оттава» без Артема Анисимова в составе сумела добыть победу.

Отличный матч провел защитник «Сенаторз» Никита Зайцев (результативная передача, 4 броска, 4 хита, 2 блока, +1).

«Нэшвилл» – «Даллас» – 2:0

«Предаторз» выиграли за счет хорошей игры в большинстве и приблизились к зоне плей-офф. Финский голкипер Юусе Сарос сыграл «на ноль» третий раз в сезоне и вышел по этому показателю на восьмое место в лиге. Вратарь «Старз» Антон Худобин, несмотря на поражение, провел добротный матч, отразив 30 бросков. Александр Радулов и Денис Гурьянов промолчали.

«Чикаго» – «Эдмонтон» – 4:3

Коннор Макдэвид в этом матче очков не набрал и ушел в минус, а вот Леон Драйзайтль, несмотря на поражение своей команды, отметился двумя результативными передачами и показателем полезности «+2».

Еще немного и по этому показателю немец выйдет в ноль, но и так тоже неплохо. Драйзайтль набирает 110 очков в сезоне (43+67) и опережает Макдэвида на 15 пунктов. С каждым днем крепнет ощущение, что едва ли кто-то сможет догнать эту машину.

«Лос-Анджелес» – «Торонто» – 1:0 Б

Смешной матч. Голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен разрушил безупречную статистику исполнения буллитов Николая Прохоркина – до сегодняшнего матча у него была одна попытка и она была результативной. Хотя если сравнить исполнение Прохоркина и Остона Мэттьюза в этой серии, то тут чистая победа россиянина.