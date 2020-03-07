Гусев грустит, а Ничушкин идет на рекорд. Итоги игрового дня в НХЛ - Советский спорт
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07 марта 2020 10:41ХоккейФедоровский Александр

Гусев грустит, а Ничушкин идет на рекорд. Итоги игрового дня в НХЛ

«Советский спорт» подводит итоги очередного игрового дня в НХЛ и анонсирует яркие вывески субботнего вечера.

«Нью-Джерси» - «Сент-Луис» - 4:2

Внезапно! «Дэвилз» останавливают победную серию «блюзменов» на девятом матче. Игровое время Никиты Гусева поползло вниз, но Иван Барбашев сыграл еще меньше. Скорбь.

Но есть добрые новости относительно Ивана Тарасенко, который не играет с октября из-за травмы плеча. Сроков окончательного восстановления никто не называет, но прогнозы самые оптимистичные.

Возвращение Игоря Шестеркина не за горами. Дело в том, что именно против «Рейнджерс» команда Никиты Гусева проведет свой следующий матч. Напомним, что голкипер стал участником ДТП, по итогам которого получил травму ребра и пропустил шесть матчей.

«Детройт» - «Чикаго» - 2:1

Квелый «Детройт», доигрывающий сезон на топливе из картофельных очисток, прервал серию из шести матчей без побед, а Тайлер Бертуцци отличился впервые за 13 матчей.

В первом периоде хозяев основательно подтащил голкипер Джонатан Бернье ставший, в итоге, первой звездой этого матча. «Чикаго» терпит нелепое поражение и продолжает иметь фантомные шансы на то, чтобы зацепиться за wild card.

«Виннипег» - «Вегас» - 4:0

А вот как раз «Джетс» в отличие от «Чикаго» такой роскоши себе позволить не могут и потому набирают важные два очка в борьбе за плей-офф. «Вегас» терпит второе поражение в последних трех матчах, что не пока не мешает ему удерживать первое место в своем дивизионе. Хотя «Эдмонтон» совсем рядом.

Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов провел на льду 21 минуту и очков не набрал.

«Калгари» - «Аризона» - 3:2

Толкотня в Тихоокеанском дивизионе приличная. «Калгари» в этом матче набирают важнейшие два очка, а поражение гостей никак не влияет на их шансы пробиться в восьмерку – их еще предостаточно. Но если бы сегодня «койоты» сумели зацепить хотя бы одно очко, то ситуация запуталась еще крепче.

Илья Любушкин из «Аризоны» отыграл без малого 17 минут, остался в плюсе, но именно его удаление в первом периоде использовал Джонни Гудро и сравнял счет в матче.

«Ванкувер» - «Колорадо» - 6:3

Погоня за «Ванкувером» закончилась для гостей бесславно, несмотря на то, что после отличного кистевого броска Валерия Ничушкина счет в матче стал 3:3. Для россиянина это 13 шайба в сезоне и у него еще есть время для того, чтобы превзойти собственный снайперский рекорд – для этого в оставшихся матчах Ничушкину нужно отличиться всего дважды.

Несмотря на поражение у Владислава Наместникова положительный показатель полезности, а самые шоковые цифры среди защитников «Эвеланш» показал Иэн Коул – всего за 8 минут игрового времени он умудрился наломать дров на -3.

СУББОТНИЙ ВЕЧЕР И ВОТ ОПЯТЬ…

Для российских болельщиков начало очередного игрового дня сулит быть не только интересным, но и комфортным в силу начала матчей. Судите сами.

«Айлендерс» - «Каролина» 21:00 мск

С высокой долей вероятности мы сможем увидеть в воротах Семена Варламова, а у гостей совершенно точно будет в составе Андрей Свечников. Обе команды переживают сейчас непростые времена, но когда от этого в НХЛ бывало менее интересно?

«Даллас» - «Нэшвилл» 22:00 мск

Обе команды представляют один дивизион, где идет отчаянная борьба за право сыграть в плей-офф. Есть надежда увидеть в воротах «Старз» Антона Худобина, присмотреться к Денису Гурьянову и, наконец, дождаться заброшенной шайбы от Александра Радулова.

«Питтсбург» - «Вашингтон» 21:00 мск

Какие нужны еще слова? Малкин и Кросби только недавно начали выходить из сумрака, а судя по последнему результату «Вашингтона», он готов в этот сумрак погрузиться. Сможет ли продолжить забивать Илья Ковальчук? Напомнит ли всем Евгенй Кузнецов, что он все еще умеет играть в хоккей? Много вопросов.

Чья возьмет – узнаем в районе полуночи.

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