«Витязь» ушел в отпуск. После 113 минут и 30 секунд в четвертом матче - Советский спорт
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07 марта 2020 22:02ХоккейДомрачев Владислав

«Витязь» ушел в отпуск. После 113 минут и 30 секунд в четвертом матче

Обзор матчей плей-офф в субботу от «Советского спорта».

Боб и Бобков переиграли Уфу

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли сделал ставку на голкипера Бобкова, неудачно сыгравшего в третьем мачте серии (6:3), и не прогадал. Удалось омичам совладать с тройкой легионеров.

А голкипер Метсола далек от себя образца прошлого сезона. В первом периоде в его воротах побывали три шайбы. Первую хозяева забили сами себе, вторая – добивание Кирилла Семенова, третья – фирменный быстрый бросок Франсона и экранирование вратаря. Четвертая – от капитана Емелина во втором периоде – привет Метсоле. Пятую - завез себе сменщик финна Кареев.

Хозяева не сдавались, но вынуждены были капитулировать. Счет в серии сравнялся – 2-2. Год назад «Авангард» вел 3-1. Так что еще как минимум два матча мы увидим.

Помогите капитану

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Капитану и главному бомбардиру «Магнитки» Мозякину не хватает двух шайб до гроссмейстерского рубежа «300 голов за клуб». Сейчас на его счету 298. В этом плей-офф он дважды поразил ворота. Однако в субботу хозяева так и не подобрали ключи к воротам «Барыса», которые защищал Паскуале. Гости же два раза уязвили Кошечкина и в понедельник могут завершить серию в Нур-Султане. Будет жаль, если Мозякин не успеет забить стодб нужные ему тдве шайбы

«Локомотив» разгоняется

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Команду из Ярославля называли главным разочарованием плей-офф. Подопечные Майка Пелино проиграли первые три мачта серии с «Йокеритом» с общим счетом 1:14. После первого периоде встречи номер четыре хозяева горели 0:1, хотя высекали искру.

После перерыва железнодорожники конвертировали игровое преимущество в голы. Защитник Черепанов сквитал счет, а вскоре хозяевам пособил вратарь «шутов» Калниньш, пропустив после броска от борта с нулевого угла.

Когда Да Коста реализовал большое численное преимущество «5 на 3» и сделал счет 4:2, казалось, что уже можно заказывать билеты в Хельсинки. Но гости в сутолоке запихали шайбу в ворота Коновалова и за две секунды до сирены нанесли опасный бросок, с точки, откуда запустил ту самую «бабочку» Калниньш.

И все-таки похвалим «Локомотив» за вдохновенную игру, победу и продолжение серии. Болельщики на трибунах «Арены-2000» на радостях подняли волну. На всякий случай попрощавшись с любимой командой.

«Витязь» переписал книгу рекордов клуба

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«Теннисная баранка», которой питерские армейцы угостили «Витязь» в Подольске (0:6), не оставляла сомнений в скором конце серии. Так, видимо, считали подопечные Алексея Кудашова. А когда опытный защитник Белов уж на первой минуте открыл счет, многие подумали о новом разгроме хозяев.

Однако команда Михаила Кравеца так навалилась на ворота Хелльберга, что могла все решить в основное время. Голевых моментов они создали с избытком. Но швед стоял насмерть. Но капитулировал перед быстрым броском Лаюнена.

В третьем периоде Макеев из-под Белова замкнул прострел – 2:1. Запахло сенсацией. Но опытные чемпионы Плотников и Кетов соорудили гол-красавец и перевели встречу в овертайм.

Примерно в таком же состоянии пребывали накануне московские армейцы в Нижнем Новгороде, позволявшие себе беспричинно фолить. Завершив три периода вничью 1:1, чемпионы через пять минут овертайма забросили победную шайбу.

В Подольске матч затянулся на 113,5 минуты. В конце четвертого периода Кудашову пришлось брать тайм-аут. Лучшим у гостей было молодежное звено. Подколзин промчался от своих ворот к чужим, обманул Лаюнена, бросил, но хозяев выручил Ежов.

Спас вратарь хозяев и после выхода к воротам Бурдасова, а Ткачев сначала попал в перекладину, а потом промахнулся по пустым воротам.

У хозяев мог отличиться Артюхин – убежав от Галенюка, он бросил в живот Хелльбергу. Позже швед показал умение ловить шайбу… зубами. Это случилось уже в пятом периоде. Голкипер снял маску и выплюнул шайбу.

Артюхину наскучил овертайм, переваливший за сотню минут. Дважды он давал повод для удалений. На третий раз его отправили в штрафной бокс. В средней зоне гренадер срезался в защитника Бенгтссона. Оба упали, потеряли клюшки. Форвард недоумевал: «За что?»

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Численное преимущество реализовал пострадавший. Уставший Ежов пропустил не самую тяжелую шайбу. До этого он не раз выручал в куда более сложных ситуациях.

СКА идет дальше, а «Витязь», проведя свой лучший матч в плей-офф КХЛ, установил клубный рекорд – впервые не проиграв в основное время.

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